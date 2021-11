Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia

z dnia 6 października 2021 r. (poz. 1996)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834 i 1981) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292 i 1559), zwana dalej "niebędącą świadczeniodawcą osobą uprawnioną", występujący do Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", o dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. Świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona, występujący do Funduszu o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy, zwanego dalej "dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń", jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1)2) w przypadku:

a) świadczeniodawcy - posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

b) apteki realizującej czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne - posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne,

c) niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej - potwierdzić prawo wykonywania zawodu medycznego, które zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania danego zawodu medycznego uprawnia do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977) oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - przez przedstawienie kopii dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu;

2) posiadać upoważnienie do korzystania z usługi świadczonej przez system teleinformatyczny Funduszu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641), umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zwanej dalej "usługą Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców";

3) powierzyć, osobom uprawnionym zgodnie z § 4, wykonywanie zadań polegających na:

a) występowaniu do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców oraz

b) nadawaniu i odbieraniu uprawnień do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców osobom upoważnionym przez świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną do dokonywania tej czynności.

§ 3. 1. W celu uzyskania upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona, składa wniosek o wydanie tego upoważnienia.

2. Wniosek o wydanie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane identyfikujące świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną:

a) nazwę (firmę) świadczeniodawcy, a w przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej - imię i nazwisko tej osoby,

b) numer identyfikacyjny świadczeniodawcy, określony przez Fundusz, a w przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej - numer PESEL tej osoby;

2) zobowiązanie do:

a)3) przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych,

b) zachowania w tajemnicy i nieujawniania danych, zawierające klauzulę w brzmieniu: "Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), pozyskiwanych ze zbiorów danych przetwarzanych w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także do nieprzekazywania tych danych nieuprawnionym osobom trzecim, pod rygorem utraty upoważnienia do korzystania z usługi świadczonej przez system teleinformatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia, umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

3.4) Wniosek o wydanie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem udostępnionej przez Fundusz aplikacji dostępnej przez przeglądarkę internetową, w celu korzystania z usług informatycznych i komunikacji z Funduszem świadczeniodawców oraz niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych, przy pomocy bezpiecznego kanału wymiany informacji, zwanej dalej "aplikacją dostępową Funduszu", w oddziale wojewódzkim Funduszu, z którego dyrektorem świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona zawarła umowę upoważniającą do korzystania z aplikacji dostępowej Funduszu.

4. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku o wydanie upoważnienia, Fundusz wydaje upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane identyfikujące świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) zakres upoważnienia, obejmujący uprawnienie świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej do:

a) korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców,

b) upoważniania osób, którym powierza wykonywanie zadania w zakresie występowania w jego lub jej imieniu do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

§ 4. 1. Świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona wyznacza osobę, której mają zostać powierzone zadania, o których mowa w § 2 pkt 3, i występuje do Funduszu z wnioskiem o przyznanie tej osobie uprawnień do wykonywania tych zadań.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko oraz numer PESEL wyznaczonej osoby, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3.5) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem aplikacji dostępowej Funduszu w oddziale wojewódzkim Funduszu, z którego dyrektorem świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona zawarła umowę upoważniającą do korzystania z aplikacji dostępowej Funduszu.

4. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz nadaje za pośrednictwem aplikacji dostępowej Funduszu, osobie wskazanej we wniosku uprawnienia, o których mowa w ust. 1.

5. Osoba, której Fundusz nadał uprawnienia do wykonywania zadań, o których mowa w § 2 pkt 3, oraz osoba, którą świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona, upoważnił do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, przed uzyskaniem dostępu do tej usługi:

1)6) składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych, a także zasad poufności i tajemnicy danych pozyskanych z Funduszu;

2) uzyskuje od świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej dokument upoważniający do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zawierający jej imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 4a.7) 1. Świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona może wystąpić do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń także za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292).

2. W przypadku wystąpienia do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia:

1) świadczeniodawca musi spełniać warunki, o których mowa w § 2;

2) niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona musi potwierdzić, za pośrednictwem Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, prawo wykonywania zawodu medycznego, które zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania danego zawodu medycznego uprawnia do wystawiania recept zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

3. W przypadku wystąpienia do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona udostępnia Funduszowi dane przetwarzane w tym systemie obejmujące:

1) w przypadku świadczeniodawcy:

a) numer identyfikacyjny świadczeniodawcy, określony przez Fundusz,

b) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c) numer PESEL osoby występującej w imieniu świadczeniodawcy do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, która została upoważniona w tym zakresie przez świadczeniodawcę zgodnie z § 4;

2) w przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej:

a) numer prawa wykonywania zawodu niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej,

b) kod przynależności do danej grupy zawodowej niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c) numer PESEL niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej.

4. Do niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych występujących o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2 pkt 2.

§ 5. Zachowują ważność upoważnienia przyznane świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osobie uprawnionej, zapewniające dostęp do usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli przy wydawaniu tych upoważnień spełnione były warunki, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

