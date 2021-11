§ 2.

1. Kierujący kontrolą niezwłocznie po przybyciu zespołu kontrolnego do pomieszczeń podmiotu kontrolowanego zawiadamia o tym prezesa zarządu tego podmiotu, a w razie jego nieobecności - zastępującego go członka zarządu lub w przypadku podmiotu kontrolowanego nieposiadającego zarządu - osobę odpowiedzialną za zarządzanie tym podmiotem niepodlegającą służbowo innej osobie. W razie ich nieobecności kierujący kontrolą zawiadamia inną osobę wyznaczoną przez ten podmiot do kierowania jego pracami.

2. O rozpoczęciu czynności kontrolnych inspektor powiadamia właściwych pracowników podmiotu kontrolowanego, w sposób przyjęty w podmiocie kontrolowanym.