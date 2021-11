Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

z dnia 12 października 2021 r. (poz. 2081)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zlecenia płatności;

2) zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących płatności;

3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) Banku – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) instytucji – należy przez to rozumieć:

a) instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1 ustawy, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie lub która wydała decyzję, o której mowa w:

– art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),

– art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 664) albo

– art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),

b) inny podmiot upoważniony przez instytucję wymienioną w lit. a, o którym mowa w art. 188 ust. 1a ustawy;

4) dysponencie – należy przez to rozumieć dysponenta części budżetowej, wskazanego w zleceniu płatności;

5) terminie płatności – należy przez to rozumieć dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ministra Finansów w Banku, wynikające ze złożonych w danym okresie zleceń płatności;

6) odbiorcy płatności – należy przez to rozumieć podmiot, na którego rachunek są przekazywane płatności.

§ 3. 1. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

1a. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, instrumentu „Łącząc Europę”, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

2. Zlecenie płatności sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jest przekazywane przez instytucję do Banku w postaci elektronicznej.

3. Instytucja może, w postaci elektronicznej:

1) skorygować złożone w Banku zlecenie płatności od dnia jego złożenia do końca okresu składania zleceń płatności;

2) anulować zlecenie płatności najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym termin płatności;

3) przekazać do Banku korektę zrealizowanego zlecenia płatności.

4. Korekty, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nie można zastosować do kwoty wpisanej w zleceniu płatności, do nazwy i wszystkich danych odbiorcy płatności oraz jego numeru rachunku bankowego, a także do nazwy i wszystkich danych beneficjenta oraz do tytułu płatności.

§ 4. 1. Bank przekazuje instytucji, która wystawiła zlecenie płatności, w postaci elektronicznej, informację o jego wykonaniu, najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym dokonano płatności.

2. W przypadku płatności przekazanych na rachunek odbiorcy płatności innego niż beneficjent, Bank dodatkowo informuje beneficjenta o dokonaniu płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym płatności zostały dokonane.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy beneficjent jest państwową jednostką budżetową.

4. W przypadku niewykonania zlecenia płatności, Bank niezwłocznie przekazuje instytucji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, informację o jego niewykonaniu wraz z podaniem przyczyny jego niewykonania.

§ 5. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od tej instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu i numer projektu;

4) wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;

5) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

6) kwoty wynikające ze zleceń;

7) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

8) kategorię interwencji – w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 6. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od tej instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu i numer projektu;

4) wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;

5) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

6) kwoty płatności;

7) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

8) kategorię interwencji – w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 7. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu;

4) numer zlecenia;

5) datę realizacji płatności;

6) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

7) kwotę płatności;

8) nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;

9) treść przed korektą;

10) treść po korekcie;

11) datę korekty.

§ 8. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty wynikające ze zleceń;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 9. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty płatności;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 10. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności:

1) anulowanych przez instytucję w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia bezpośrednio poprzedzającego termin płatności,

2) odrzuconych przez Bank w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia upływu terminu płatności

– pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminów, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty płatności;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 11. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) datę realizacji płatności;

5) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

6) kwotę płatności;

7) nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;

8) treść przed korektą;

9) treść po korekcie;

10) datę korekty.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły korygowane zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 12. 1. Bank udostępnia Ministrowi Finansów, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o otrzymanych oraz anulowanych zleceniach płatności, o korektach zleceń płatności zrealizowanych, które zostały skorygowane w danym miesiącu, zawierającą zestawienie korygowanych pozycji, jak też dotyczącą płatności dokonanych w danym miesiącu oraz o zwrotach środków od podmiotów dokonujących zwrotów – do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecenia płatności i środki zostały otrzymane i w którym płatności zostały dokonane.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności dane, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 2, z tym że w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a, informacja zawiera również nazwę funduszu.

§ 13. 1. W przypadku dokonania, przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków na rachunek w Banku, Bank udostępnia Ministrowi Finansów, dysponentowi oraz instytucji, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, do końca trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) numer projektu;

3) beneficjenta i odbiorcę płatności;

4) oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków;

5) informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych dniach, w podziale na kwotę należności głównej, kwotę odsetek oraz innych kwot;

6) część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;

7) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;

8) datę dokonania zwrotu;

9) tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy, także numer decyzji.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenie płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

7. Bank udostępnia Ministrowi Finansów oraz dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) datę zwrotu;

5) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

6) kwotę zwrotu;

7) nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;

8) nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;

9) treść przed korektą;

10) treść po korekcie;

11) datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14. 1. W przypadku dokonania przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków, które zostały wypłacone w ramach części budżetowej 34 „Rozwój regionalny” na rachunek w Banku, Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) informację o kwotach należności głównej z wyłączeniem kwot odsetek, przychodów oraz kar umownych;

4) część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

6) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;

7) rok i miesiąc dokonania zwrotu.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

7. Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) rok dokonania płatności, której dotyczy zwrot;

5) datę zwrotu;

6) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

7) kwotę zwrotu;

8) nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;

9) nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;

10) treść przed korektą;

11) treść po korekcie;

12) datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14a. Informacje, o których mowa w § 5–14, Bank udostępnia odrębnie w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 i 1a.

§ 15. 1. Instytucja, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. a, przekazuje dysponentowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku w danym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 2 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 2a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

3. Jeżeli ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, przekazanie informacji może nastąpić w dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 16. 1. W przypadku gdy zlecenia płatności dotyczą programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w każdym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 3 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 3a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

§ 17. 1. W przypadku gdy zwrot środków, o którym mowa w § 13 ust. 1, został dokonany przez odbiorcę płatności i dotyczy programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o tym zwrocie, w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji z Banku.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 4 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 4a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

§ 18. Do informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz do informacji o płatnościach dokonanych przez Bank, a także do informacji o zwrotach dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia oraz korekt dotyczących tych informacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1726).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – ZLECENIE PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

LP. NAZWA POLA OPIS UWAGI 1. Dane Zleceniodawcy Rodzaj Wniosku U – środki unijne K – krajowe współfinansowanie Pole wymagane Nazwa Programu Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Rybacki, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Granty EFS, Mechanizmy Finansowe Numer zlecenia Kolejny numer w danym roku Pole wypełniane automatycznie Data rejestracji Pole wypełniane automatycznie Wprowadzający Login wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie Imię i nazwisko wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie Instytucja Pole wypełniane automatycznie Miejscowość Pole wypełniane automatycznie Ulica Pole wypełniane automatycznie Nr domu Pole wypełniane automatycznie Nr lokalu Pole wypełniane automatycznie Kod pocztowy Pole wypełniane automatycznie Poczta Pole wypełniane automatycznie Numer telefonu Pole wypełniane automatycznie Fax Pole wypełniane automatycznie Adres e-mail Pole wypełniane automatycznie 2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Czy Beneficjent krajowy? Tak/Nie Pole wymagane NIP Beneficjenta Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu PO Ryby 2007–2013 pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta). Jeżeli Beneficjent zagraniczny możliwy wpis poza obowiązującym algorytmem PESEL Beneficjenta Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Ryby 2007–2013. Pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole NIP Beneficjenta Nazwa Beneficjenta Pole wymagane Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta Numer telefonu Fax Numer ID Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Ryby 2007–2013 Sektor Beneficjenta P – prywatny S – samorząd A – administracja państwowa Pole wymagane Do wybrania jedna z wartości Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową? Tak/Nie Pole wymagane Do wypełnienia jedynie w przypadku sektora „administracja państwowa” Czy Beneficjent jest Odbiorcą? Tak/Nie Pole wymagane Jeśli tak to dane Beneficjenta kopiowane są do danych Odbiorcy Czy Odbiorca krajowy? Tak/Nie Pole wymagane NIP Odbiorcy Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu PO Ryby 2007–2013 pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta). Jeżeli Odbiorca zagraniczny możliwy wpis poza obowiązującym algorytmem PESEL Odbiorcy Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Ryby 2007–2013. Pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole NIP Odbiorcy Nazwa Odbiorcy Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta Numer telefonu Faks Adres e-mail 3. Projekt/Umowa/Wniosek Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem Działanie/Obszar tematyczny/Środek/Obszar programowy Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem Poddziałanie/Cele Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem Województwo – symbol w numerze projektu Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane Pole nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych Numer projektu/Operacji/Projektu kwalifikowalnego Zgodnie z KSI, (w zleceniu Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem) Pole wymagane Pole opcjonalne w zleceniach Grantów EFS Numer Umowy Zgodnie z KSI, (w zleceniu Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem) Pole wymagane Data umowy/aneksu Pole wymagane Numer wniosku o płatność Zgodnie z KSI, (w zleceniu Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem) Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność 4. Dane płatności/ Klasyfikacja Kategoria interwencji Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane (nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych) Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Rodzaj wniosku Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Numer rachunku Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane Kwota płatności Dopuszczalna wartość nieujemna Pole wymagane Tytuł płatności Automatycznie wpisany będzie numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków Pole wymagane Rodzaj płatności Z – Zaliczka, R – Refundacja poniesionych wydatków Pole wymagane Część budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane Podczęść budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane Dysponent Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Źródło finansowania RC – Rezerwa celowa CB – Część budżetowa NW – Niewygasające wydatki Pole wymagane „NW – Niewygasające wydatki” tylko do wyboru dla zleceń krajowego współfinansowania Rozdział Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej Paragraf Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden paragraf klasyfikacji budżetowej Kwota płatności Pole wypełniane automatycznie Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej Pole wymagane jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC – rezerwa celowa 5. Oświadczenie Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Oświadczenie Potwierdzenie zgody dysponenta poprzez wybór właściwego pola Tak lub Nie Pole wymagane Domyślnie ustawiona wartość Tak Czy skopiować dane wniosku? Dane kopiowane są do następnego zlecenia płatności Pole wymagane Domyślnie ustawiona wartość Nie Komentarz Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie

Załącznik nr 1a2)

WZÓR – ZLECENIE PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

LP. NAZWA POLA OPIS UWAGI 1. Dane Zleceniodawcy Rodzaj wniosku U – środki unijne K – krajowe współfinansowanie Pole wymagane Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrument „Łącząc Europę”, Mechanizmy Finansowe 2014–2021 Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Jeżeli jest tylko jeden fundusz, pole wypełniane automatycznie Numer zlecenia Kolejny numer w danym roku oraz systemowy wyróżnik Perspektywy finansowej Pole wypełniane automatycznie Data rejestracji Pole wypełniane automatycznie Wprowadzający Login wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie Imię i nazwisko wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie Instytucja Pole wypełniane automatycznie Miejscowość Pole wypełniane automatycznie Ulica Pole wypełniane automatycznie Nr domu Pole wypełniane automatycznie Nr lokalu Pole wypełniane automatycznie Kod pocztowy Pole wypełniane automatycznie Poczta Pole wypełniane automatycznie Numer telefonu Pole wypełniane automatycznie Faks Pole wypełniane automatycznie Adres e-mail Pole wypełniane automatycznie 2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Czy Beneficjent posiada NIP polski? Tak/Nie Pole wymagane (chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym) NIP/PESEL Beneficjenta Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu PO Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta). Jeżeli Beneficjent posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola „Czy Beneficjent posiada NIP polski?” PESEL Beneficjenta Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze Nazwa Beneficjenta Pole wymagane Miejscowość Pole wymagane Ulica Pole wymagane Nr domu Pole wymagane Nr lokalu Kod pocztowy Pole wymagane Poczta Numer telefonu Faks Numer ID Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze Sektor Beneficjenta P – prywatny S – samorząd A – administracja państwowa Pole wymagane. Do wybrania jedna z wartości Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową? Tak/Nie Pole wymagane. Do wypełnienia jedynie w przypadku sektora „administracja państwowa” Czy Beneficjent jest Odbiorcą? Tak/Nie Pole wymagane. Jeśli tak, to dane Beneficjenta kopiowane są do danych Odbiorcy Czy Odbiorca posiada NIP polski? Tak/Nie Pole wymagane (chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym) NIP/PESEL Odbiorcy Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu PO Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Odbiorcy). Jeżeli Odbiorca posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola „Czy Odbiorca posiada NIP polski?” PESEL Odbiorcy Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze Nazwa Odbiorcy Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane Miejscowość Pole wymagane Ulica Pole wymagane Nr domu Pole wymagane Nr lokalu Kod pocztowy Pole wymagane Poczta Numer telefonu Faks Adres e-mail 3. Projekt/Umowa/Wniosek Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem Działanie/Obszar tematyczny/Środek/Obszar programowy Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem Poddziałanie/Cele Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem. Pole nie występuje w zleceniach Mechanizmów Finansowych 2014–2021 Województwo – symbol w numerze projektu Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Pole nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014–2021 Numer projektu/Operacji/ Projektu kwalifikowalnego Zgodnie z SL (w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014–2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem) Pole wymagane Numer Umowy Zgodnie z SL (w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014–2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem) Pole wymagane Data umowy/aneksu Pole wymagane Numer wniosku o płatność Zgodnie z SL (w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014–2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem) Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność 4. Dane płatności/ Klasyfikacja Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Rodzaj wniosku Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Numer rachunku Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane Kwota płatności Dopuszczalna wartość nieujemna Pole wymagane Tytuł płatności Automatycznie wpisany będzie numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków Pole wymagane Rodzaj płatności Z – Zaliczka R – Refundacja poniesionych wydatków Z COVID-19 – Zaliczka-COVID-19 R COVID-19 – Refundacja-COVID-19 Pole wymagane. Zaliczka-COVID-19 – Zaliczka ze środków przyznanych w ramach funduszy strukturalnych na pokrycie wydatków ponoszonych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenie wystąpienia jej negatywnych skutków. Refundacja-COVID-19 – Refundacja ze środków przyznanych w ramach funduszy strukturalnych na pokrycie wydatków ponoszonych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenie wystąpienia jej negatywnych skutków. Część budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane Podczęść budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane Dysponent Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Źródło finansowania RC – Rezerwa celowa CB – Część budżetowa NW – Niewygasające wydatki Pole wymagane. „NW – Niewygasające wydatki” tylko do wyboru dla zleceń krajowego współfinansowania Rozdział Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane. Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej Paragraf Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane. Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden paragraf klasyfikacji budżetowej Kwota płatności Pole wypełniane automatycznie Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej Pole wymagane, jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC – rezerwę celową 5. Oświadczenie Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru Oświadczenie Potwierdzenie zgody dysponenta poprzez wybór właściwego pola Tak lub Nie Pole wymagane. Domyślnie ustawiona wartość Tak Czy skopiować dane wniosku? Dane kopiowane są do następnego zlecenia płatności Pole wymagane. Domyślnie ustawiona wartość Nie Komentarz Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie

Załącznik nr 2

WZÓR – ZBIORCZA INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 2a

WZÓR – ZBIORCZA INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 3

WZÓR – INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 3a

WZÓR – INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 4

WZÓR – INFORMACJA O ZWROCIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH PRZEZ BANK, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA DATA SPORZĄDZENIA INFORMACJI

Załącznik nr 4a

WZÓR – INFORMACJA O ZWROCIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH PRZEZ BANK, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA DATA SPORZĄDZENIA INFORMACJI

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1412), które weszło w życie z dniem 20 sierpnia 2020 r.