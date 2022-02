Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 455

§ 4.

1. Sprawozdanie wprowadza się do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, zwanego dalej "Krajowym Rejestrem?, przez stronę internetową www.gios.gov.pl/prtr/, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), zwanym dalej "systemem informatycznym", po zarejestrowaniu się prowadzącego instalację w Krajowym Rejestrze i po zalogowaniu do Krajowego Rejestru za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

2. Sprawozdanie wprowadzone do Krajowego Rejestru zgodnie z ust. 1 i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Prowadzący instalację wprowadza dane niezbędne do identyfikacji zakładu przez jednorazowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1. Złożenie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z uzyskaniem dostępu do konta w Krajowym Rejestrze.

4. Wypełniony formularz rejestracyjny, o którym mowa w ust. 3, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację, przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

5. Dane niezbędne do identyfikacji zakładu zawarte w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 3, wymagają zatwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

6. Konto w Krajowym Rejestrze tworzy się dla zakładu.

7. Konto w Krajowym Rejestrze jest zakładane po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 3.

8. W przypadku utraty dostępu do konta lub w przypadku zmiany prowadzącego instalację dostęp ten uzyskuje się za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przez zmianę hasła do konta.

9. Zmiany danych niezbędnych do identyfikacji zakładu dokonuje się przez wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, po zalogowaniu na konto niezwłocznie po zaistnieniu stanu faktycznego uzasadniającego dokonanie aktualizacji tych danych.

10. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 9, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację, przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

11. Zmiana danych niezbędnych do identyfikacji zakładu wymaga zatwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

12. Informację o zakończeniu działalności lub o zmianie parametrów instalacji powodujących zwolnienie prowadzącego instalację z obowiązku sprawozdawczego w zakresie Krajowego Rejestru, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację, przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.