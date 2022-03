Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 548

§ 1.

Stawki opłat za przeprowadzenie certyfikacji, zatwierdzania i kontroli, o których mowa w art. 120 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), dla produktów sektora wina, o których mowa w załączniku VII część II pkt 1–11, 13, 15 i 16 do rozporządzenia nr 1308/2013, bez chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) lub chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG):

1) obejmują kontrolę spełnienia wymagań i kontrolę danych, o których mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich, i wynoszą 28,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę kontroli;

2) w przypadku kontroli na miejscu - obejmują koszty dojazdu do miejsca wyrobu produktów sektora wina i wynoszą:

a) 8,40 zł, jeżeli odległość wynosi do 10 kilometrów,

b) 21,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 10 kilometrów do 50 kilometrów,

c) 63,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 kilometrów do 100 kilometrów,

d) 104,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 100 kilometrów do 150 kilometrów,

e) 146,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 150 kilometrów do 200 kilometrów,

f) 167,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 200 kilometrów.