§ 2.

1. Dane pomiarowe, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy, są rejestrowane przez liczniki zdalnego odczytu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).

2. Liczniki zdalnego odczytu rejestrują odrębnie ilość energii elektrycznej poszczególnych wytwórców lub odbiorców będących członkami danej spółdzielni energetycznej:

1) wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - stanowiącej sumę energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci z wszystkich faz;

2) pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - stanowiącej sumę energii elektrycznej pobranej z tej sieci z wszystkich faz.

3. Sumaryczne bilansowanie ilości energii elektrycznej, o którym mowa w art. 38c ust. 5 ustawy, jest realizowane w systemie informatycznym operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wektorową metodą bilansowania międzyfazowego dla:

1) poszczególnych wytwórców lub odbiorców energii elektrycznej będących członkami danej spółdzielni energetycznej zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Eb (t) = Ep (t) - Ew (t)

Eb (t) – ilość energii elektrycznej sumarycznie zbilansowanej w danej godzinie t zgodnie z art. 38c ust. 5 ustawy; wartość dodatnia oznacza ilość energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, a wartość ujemna oznacza ilość energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci,

t – daną godzinę, dla której dokonuje się bilansowania ilości energii elektrycznej,

Ep (t) – ilość energii elektrycznej zarejestrowaną zgodnie z ust. 2 pkt 2 zsumowaną z wszystkich faz,

Ew (t) – ilość energii elektrycznej zarejestrowaną zgodnie z ust. 2 pkt 1 zsumowaną z wszystkich faz;

2) spółdzielni energetycznej zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:





Ebs (t) – ilość energii elektrycznej sumarycznie zbilansowanej w danej godzinie t dla n członków spółdzielni energetycznej zgodnie z art. 38c ust. 5 ustawy, podlegającą rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym, o której informację przekazuje operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy; wartość dodatnia - ilość energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, a wartość ujemna oznacza ilość energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci,

t – oznacza daną godzinę, dla której dokonuje się bilansowania ilości energii elektrycznej,

n – liczbę członków spółdzielni energetycznej,

k – członka spółdzielni,

Eb (t) – ilość energii elektrycznej, o której mowa w pkt 1.

4. Ilość energii elektrycznej wprowadzonej w godzinie t do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej z jednofazowej instalacji odnawialnego źródła energii zalicza się do ilości energii oznaczonej we wzorze określonym w ust. 3 pkt 1 symbolem Ew (t) oraz bilansuje się zgodnie z tym wzorem.

§ 3. 1. Rozliczenie, o którym mowa w art. 38c ust. 6 ustawy, dokonuje się zgodnie ze wzorem:

Er (o) = Ebsp + (Ebsw x Wi) + Er (po)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Er (o) – ilość energii elektrycznej rozliczoną w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z art. 38c ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem kolejności określonej w § 4,

Ebsp – sumę ilości energii elektrycznej zbilansowanej w danych godzinach t, podlegającej rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym oznaczonej we wzorze określonym w § 2 ust. 3 pkt 2 symbolem Ebs (t) , dla której wynik bilansowania jest dodatni,

Ebsw – sumę ilości energii elektrycznej zbilansowanej w danych godzinach t, podlegającej rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym, oznaczonej we wzorze określonym w § 2 ust. 3 pkt 2 symbolem Ebs (t) , dla której wynik bilansowania jest ujemny,

Wi – stosunek ilościowy, o którym mowa w art. 38c ust. 3 ustawy,

Er (po) – rozliczenie energii elektrycznej z poprzednich okresów rozliczeniowych przeniesione zgodnie z art. 38c ust. 8 ustawy, dla której wartość rozliczenia jest ujemna.

2. Opłaty ponoszone w rozliczeniu ze sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy, ustala się na podstawie ilości energii elektrycznej rozliczonej oznaczonej we wzorze określonym w ust. 1 symbolem Er (o) oraz zgodnie z cenami i stawkami opłat ustalonymi w obowiązujących grupach taryfowych dla poszczególnych odbiorców w danym okresie rozliczeniowym.

3. W przypadku gdy rozliczenie ilości energii elektrycznej ma wartość dodatnią:

1) ilość tej energii elektrycznej rozdziela się proporcjonalnie pomiędzy poszczególnych wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej, dla których w danym okresie rozliczeniowym suma ilości energii elektrycznej zbilansowanej w danych godzinach t oznaczonych we wzorze określonym w § 2 ust. 3 pkt 1 symbolem Eb (t) ma wartość dodatnią;

2) ilość tej energii elektrycznej po dokonaniu podziału, o którym mowa w pkt 1, uwzględnia się do naliczenia opłat zgodnie z cenami i stawkami opłat ustalonymi w obowiązujących grupach taryfowych dla poszczególnych odbiorców w danym okresie rozliczeniowym.