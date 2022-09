Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1918)

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi - od granicy miasta do ul. Wincentego Witosa w mieście Nowy Sącz (w ciągu drogi krajowej nr 28).

2. Odcinek drogi - Zachodnia Obwodnica Wałbrzycha (od ul. Kolejowej do granicy miasta) w mieście Wałbrzych, Zachodnia Obwodnica Wałbrzycha (od granicy miasta Wałbrzycha do ul. Generała Józefa Łączyńskiego) w mieście Szczawno-Zdrój, odcinek drogi wojewódzkiej - ul. Generała Józefa Łączyńskiego (od Zachodniej Obwodnicy Wałbrzycha do granicy miasta) w mieście Szczawno-Zdrój, odcinek drogi wojewódzkiej - ul. Henryka Wieniawskiego (od granicy miasta do al. Generała Charlesa de Gaulle'a), al. Generała Charlesa de Gaulle'a (od ul. Henryka Wieniawskiego do ul. Wrocławskiej) w mieście Wałbrzych (w ciągu drogi krajowej nr 35).

3. Odcinek drogi wojewódzkiej - ul. Zielonogórska (od ul. Komisji Edukacji Narodowej do ul. Ścinawskiej) w mieście Lubin (w ciągu drogi krajowej nr 36).

4. Odcinek drogi powiatowej - od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 do skrzyżowania z drogą ekspresową S11 w gminie Baranów (w ciągu drogi krajowej nr 39).

5. Odcinek drogi wojewódzkiej - od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do ul. Lubelskiej w gminie Janów Lubelski, ul. Lubelska (od granicy miasta do ul. Sukienniczej), ul. Sukiennicza (od ul. Lubelskiej do ul. Ulanowskiej) w mieście Janów Lubelski (w ciągu drogi krajowej nr 74).