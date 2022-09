§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 oraz z 2022 r. poz. 1070) w załączniku:

1) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

a) w bloku tematycznym 1.20 RODZINA w badaniu o symbolu 1.20.03 (032) Świadczenia na rzecz rodziny:

- pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie:

"5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących wydatków budżetu państwa na świadczenia pieniężne skierowane do rodzin, a w szczególności do rodzin wychowujących dzieci i pobierających świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także korzystających z Karty Dużej Rodziny lub pobierających świadczenia z programu "Dobry Start". Od danych za 2022 r. informacje te poszerzono o dane dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w zakresie liczby i kwot wypłaconych świadczeń oraz osób składających wnioski o świadczenie RKO. Pozyskiwane dane pozwolą m.in. na charakterystykę beneficjentów świadczeń, a także na ustalenie przeciętnego poziomu świadczeń z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń na możliwie najniższym poziomie agregacji terytorialnej (powiat, gmina).

Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205),

- ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297),

- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744),

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270).",

- w pkt 6 Zakres podmiotowy po zdaniu "Osoby, otrzymujące świadczenia w ramach programu "Dobry Start"." dodaje się zdanie "Osoby, korzystające ze świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.",

- w pkt 8 Źródła danych po akapicie drugim dodaje się akapit trzeci w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 166 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (lp. 166.30).",

- w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych po zdaniu "Liczba osób korzystających z programu "Dobry Start", w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty." dodaje się zdanie "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - kwoty wypłaconych świadczeń i liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.",

b) w bloku tematycznym 1.21 LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE w badaniu o symbolu 1.21.14 (045) Zasoby migracyjne w pkt 8 Źródła danych akapity czwarty i piąty otrzymują brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 70 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy (lp. 70.13),

- dane o stałych mieszkańcach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP (lp. 70.14),

- dane o osobach żyjących (lp. 70.15),

- dane o obywatelach Ukrainy, którym nadano numer PESEL, w sposób określony w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) (lp. 70.23).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej nr 77 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o obywatelach państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium państwa członkowskiego (lp. 77.4),

- dane o obywatelach państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium państwa członkowskiego (lp. 77.5),

- dane o obywatelach państw trzecich, wobec których wydano decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium państwa członkowskiego, oraz o obywatelach państw trzecich, którzy w wyniku decyzji faktycznie opuścili terytorium państwa członkowskiego (lp. 77.6),

- dane o obywatelach Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o osobach sprawujących faktyczną pieczę nad dzieckiem (lp. 77.7).",

c) w bloku tematycznym 1.27 EDUKACJA:

- w badaniu o symbolu 1.27.01 (078) Oświata i wychowanie:

- - w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące uczniów i nauczycieli (lp. 22.2),

- dane dotyczące liczby nauczycieli na poziomie typów szkół oraz w placówkach wychowania przedszkolnego (lp. 22.3),

- dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, oddziałów, uczniów, absolwentów, nauczaniu języków obcych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego, uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, uczniów wymagających kształcenia specjalnego (lp. 22.4),

- dane dotyczące liczby pomieszczeń szkolnych, komputerów, książek w bibliotekach szkolnych (lp. 22.5),

- wykaz szkół przekazanych do prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) lub art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) (lp. 22.6),

- dane dotyczące uczniów i nauczycieli - uchodźców z Ukrainy (lp. 22.20).",

- - w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych po zdaniu "Przychody, koszty, bilans, nakłady inwestycyjne, fundusz rady rodziców, liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, liczba uczniów/wychowanków w szkołach i placówkach oświatowych oraz liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w przekrojach: poziom edukacji." dodaje się zdanie "Uczniowie uchodźcy z Ukrainy, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół, organy prowadzące, publiczność szkoły lub placówki oświatowej, płeć, wiek.",

- - w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Publikacje GUS:

- "Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2021/2022" (październik 2022),

- "Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2022/2023" (październik 2023),

- "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023" (grudzień 2023),

- "Mały Rocznik Statystyczny Polski 2023" (lipiec 2023),

- "Rocznik Statystyczny Województw 2023" (grudzień 2023),

- "Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2023" (listopad 2023).",

- w badaniu o symbolu 1.27.05 (079) Szkolnictwo wyższe i jego finanse w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące studentów (lp. 22.7),

- dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach (lp. 22.8),

- dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra (lp. 22.9),

- dane dotyczące studentów i absolwentów studiów, w tym cudzoziemców (lp. 22.10),

- dane dotyczące studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego, doktorantów oraz stypendiów naukowych (lp. 22.11),

- dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (lp. 22.12),

- dane dotyczące wykazu uczelni i ich filii oraz innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie lub studia doktoranckie (lp. 22.13),

- dane dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów (lp. 22.14),

- dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego (lp. 22.16),

- dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych (lp. 22.18),

- dane dotyczące mobilności absolwentów (lp. 22.19).",

- w badaniu o symbolu 1.27.14 (082) Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące uczniów i nauczycieli (lp. 22.2),

- dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, oddziałów, uczniów, absolwentów, o nauczaniu języków obcych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz o liczbie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego, uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, uczniów wymagających kształcenia specjalnego (lp. 22.4),

- wykaz szkół przekazanych do prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (lp. 22.6),

- dane dotyczące uczniów i nauczycieli - obywateli Ukrainy (lp. 22.21).",

d) w bloku tematycznym 1.67 RACHUNKI NARODOWE w badaniu o symbolu 1.67.07 (247) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w pkt 8 Źródła danych akapit trzydziesty otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 166 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące przypisu składek na FUS, przypisu składek na Fundusz Pracy, przypisu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz pracowniczych planów kapitałowych (lp. 166.1),

- dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS (lp. 166.21),

- dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali ZUS (lp. 166.27),

- dane dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (lp. 166.30).",

e) w bloku tematycznym 1.80 OPERATY STATYSTYCZNE w badaniu o symbolu 1.80.02 (256) System Jednostek do Badań Społecznych - operaty pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- PS-01 - sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego (lp. 1.121),

- PS-03 - sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej (lp. 1.123),

- S-11 - sprawozdanie o świadczeniach dla studentów i doktorantów w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe (lp. 1.140).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące uczniów i nauczycieli (lp. 22.2),

- dane dotyczące studentów (lp. 22.7),

- dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach (lp. 22.8),

- dane dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów (lp. 22.14),

- dane dotyczące uczniów i nauczycieli - obywateli Ukrainy (lp. 22.21).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów nr 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego (PIT-11, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A/11A, PIT/M, DSF-1) (lp. 23.15),

- dane dotyczące osób fizycznych (lp. 23.32),

- dane dotyczące osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą (lp. 23.33).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr 29 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o beneficjentach i członkach ich rodzin, dochodach osób, zasądzonych alimentach, dłużnikach alimentacyjnych, rodzajach wypłaconych świadczeń (lp. 29.15),

- dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (lp. 29.16),

- dane o osobach, rodzinie, świadczeniach (lp. 29.17),

- dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń (lp. 29.19),

- dane o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny (lp. 29.24),

- dane o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy oraz o obywatelu Ukrainy, któremu powierzono pracę (lp. 29.26).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia nr 36 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące świadczeniodawców, zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych (lp. 36.2).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 37 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt (lp. 37.13),

- dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt (lp. 37.14),

- dane dotyczące producentów rolnych (lp. 37.19).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej nr 48 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące zakładów karnych i aresztów śledczych (lp. 48.2).

Zestawy danych z systemów informacyjnych dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych nr 49 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o abonentach publicznie dostępnych usług telefonicznych (lp. 49.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nr 59 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące ortofotomapy (lp. 59.2),

- dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (lp. 59.5),

- dane dotyczące nazw geograficznych (lp. 59.6),

- dane dotyczące obiektów topograficznych z BDOT10k (lp. 59.8).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 70 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o osobach fizycznych (lp. 70.4),

- dane o osobach żyjących (lp. 70.15),

- dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców (lp. 70.19),

- dane dotyczące cech osoby zmarłej (lp. 70.21),

- dane o obywatelach Ukrainy, którym nadano numer PESEL, w sposób określony w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (lp. 70.23).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr 74 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników (lp. 74.4),

- dane dotyczące ubezpieczonych i płatników składek (lp. 74.5),

- dane o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS (lp. 74.15).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej nr 77 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o obywatelach Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o osobach sprawujących faktyczną pieczę nad dzieckiem (lp. 77.7).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia nr 103 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące osób fizycznych (lp. 103.1),

- dane dotyczące świadczeniodawców, jednostek organizacyjnych (w ramach danego świadczeniodawcy), komórek organizacyjnych wykonujących świadczenie (w ramach jednostki danego świadczeniodawcy) (lp. 103.10).

Zestawy danych z systemów informacyjnych operatora pocztowego wyznaczonego nr 107 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące kodów pocztowych (lp. 107.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej nr 134 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące odbiorców energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe (lp. 134.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów wojewódzkich nr 154 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące domów pomocy społecznej, podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej (lp. 154.4),

- dane dotyczące placówek tymczasowego schronienia, gmin zgłaszających placówki tymczasowego schronienia, podmiotów prowadzących placówki tymczasowego schronienia, jeżeli podmiotami prowadzącymi nie są gminy zgłaszające (lp. 154.5),

- dane dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, podmiotów i administratorów prowadzących te placówki (lp. 154.6),

- dane dotyczące placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, podmiotów prowadzących te placówki (lp. 154.7).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 155 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o cudzoziemcach w Polsce (lp. 155.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 166 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby (lp. 166.7),

- dane dotyczące ubezpieczonych (lp. 166.11),

- dane dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe (lp. 166.20).

Wyniki innych badań:

- 1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. - opracowanie wyników.";

2) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli:

a) w lp. 22:

- w lp. 22.2 rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

"1.21.10, 1.25.11, 1.27.01, 1.27.14, 1.80.02",

- w lp. 22.7:

- - rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

"2 razy w roku do 3 października 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 20 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.; obowiązkowe",

- - rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

"1.21.10, 1.25.11, 1.27.05, 1.80.02",

- w lp. 22.8:

- - rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

"Imię. Kraj pochodzenia cudzoziemca. Kraj wydania dokumentu tożsamości. Nazwa dodatkowego miejsca zatrudnienia wykładowcy lub doktoranta. Nazwa podstawowego miejsca pracy wykładowcy lub doktoranta. Ostatnie stanowisko pracy doktoranta. PESEL. Płeć. REGON podstawowego miejsca pracy. Drugie imię. Adres uczelni, do której uczęszcza doktorant. Nazwa uczelni, do której uczęszcza doktorant. Obywatelstwo. Kraj urodzenia. REGON dodatkowego miejsca zatrudnienia. Rok urodzenia. Stopień naukowy lub tytuł naukowy. Tytuł zawodowy - wykładowca. Data rozpoczęcia pracy. Nazwisko. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Kod TERYT uczelni, do której uczęszcza doktorant",

- - rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

"2 razy w roku do 3 października 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 20 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.; obowiązkowe",

- - rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

"1.21.10, 1.27.05, 1.80.02",

- dodaje się lp. 22.20 i 22.21 w brzmieniu:

20. System Informacji Oświatowej; MEiN SIO 09

- dane dotyczące uczniów i nauczycieli

- uchodźców z Ukrainy Ministerstwo Edukacji i Nauki Uczniowie uchodźcy z Ukrainy. Nauczyciele uchodźcy z Ukrainy Raz w roku do 5 października 2022 r. według stanu na 24 czerwca 2022 r.; obowiązkowe Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny 1.27.01 21. System Informacji Oświatowej;

MEiN SIO 10

- dane dotyczące uczniów i nauczycieli

- obywateli Ukrainy Ministerstwo Edukacji i Nauki Adres zamieszkania ucznia. Data urodzenia.

Forma zatrudnienia - nauczyciel. Imię.

Informacja o miejscu nauki - nauka w szkole czy w domu. Kraj pochodzenia cudzoziemca.

Nazwisko. Drugie imię.

PESEL. Numer identyfikacyjny SIO ucznia. Typ jednostki sprawozdawczej. Adres szkoły, placówki.

REGON szkoły, placówki. Nazwa szkoły, placówki.

Symbol kraju pochodzenia ucznia i nauczyciela. Płeć.

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Status cudzoziemca. Dokument potwierdzający tożsamość. Miejsce zamieszkania ucznia (miasto/wieś). Kod miejsca zamieszkania ucznia (miasto/wieś).

Kod typu jednostki sprawozdawczej. Kod typu szkoły dla ucznia.

Typ szkoły dla ucznia.

Kod miejscowości szkoły. Rodzaj miejscowości szkoły Raz w kwartale do 3 października 2022 r. za I kwartał 2022 r.,

do 3 października 2022 r. za II kwartał 2022 r.,

do 2 listopada 2022 r. za III kwartał 2022 r.,

do 1 lutego 2023 r.

za IV kwartał 2022 r.; obowiązkowe Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny 1.27.14, 1.80.02

b) w lp. 29:

- w lp. 29.17 rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

"Raz w kwartale do 3 października 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 3 października 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 29 listopada 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 31 marca 2023 r. za rok 2022; obowiązkowe",

- w lp. 29.19 rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

"Raz w kwartale do 3 października 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 3 października 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 29 listopada 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 31 marca 2023 r. za IV kwartał 2022 r.; obowiązkowe",

- w lp. 29.20 rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

"Raz w kwartale do 3 października 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 3 października 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 29 listopada 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 31 marca 2023 r. za IV kwartał 2022 r.; obowiązkowe",

- w lp. 29.26:

- - rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

"Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej. NIP podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Numer REGON podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Numer PESEL osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Nazwa podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Imię osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Drugie imię osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Nazwisko osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Adres siedziby podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Adres zamieszkania osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Symbol PKD podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Numer telefonu o charakterze służbowym podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Numer PESEL obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę - o ile został nadany. Imię obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Drugie imię obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Nazwisko obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Data urodzenia obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Płeć obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Kraj obywatelstwa obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę - kod kraju i nazwa kraju. Numer i seria dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Rodzaj dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy, któremu powierzono pracę. Stanowisko obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Rodzaj wykonywanej pracy obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Zawód obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę, według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS) - kod zawodu. Miejsce wykonywanej pracy przez obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Miesięczna lub godzinowa stawka wynagrodzenia obywatela Ukrainy. Wymiar czasu pracy, w jakim powierzono pracę obywatelowi Ukrainy. Liczba godzin pracy w tygodniu, w jakich powierzono pracę obywatelowi Ukrainy. Liczba godzin pracy w miesiącu, w jakich powierzono pracę obywatelowi Ukrainy. Liczba osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. Liczba osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. Liczba osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę według stanu na dzień złożenia powiadomienia. Liczba osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień złożenia powiadomienia",

- - rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

"Stały dostęp; obowiązkowe",

c) w lp. 70:

- w lp. 70.15 rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

"Imię. Drugie imię. Kolejne imiona. Nazwisko. Nazwisko rodowe. Imię matki. Nazwisko rodowe matki. Imię ojca. Nazwisko rodowe ojca. Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Kraj urodzenia - kod kraju i nazwa kraju. Stan cywilny. Płeć. Numer PESEL. Numer PESEL matki, jeżeli został nadany. Numer PESEL ojca, jeżeli został nadany. Kraj obywatelstwa lub status bezpaństwowca - kod kraju i nazwa kraju. Imię małżonka. Nazwisko rodowe małżonka. Numer PESEL małżonka, jeżeli został nadany. Data zawarcia związku małżeńskiego. Data rozwiązania związku małżeńskiego. Forma ustania związku małżeńskiego. Data zgonu małżonka. Kraj miejsca zamieszkania - kod kraju i nazwa kraju. Data początku zamieszkania - kraj miejsca zamieszkania. Kraj poprzedniego zamieszkania - kod kraju i nazwa kraju. Data początku zamieszkania - kraje poprzedniego miejsca zamieszkania. Poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały. Data zameldowania na pobyt stały - poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały. Data wymeldowania z miejsca pobytu stałego - poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały. Poprzednie adresy zameldowania na pobyt czasowy. Data zameldowania na pobyt czasowy - poprzednie adresy zameldowania na pobyt czasowy. Data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - poprzednie adresy zameldowania na pobyt czasowy. Adres zameldowania na pobyt stały. Data zameldowania na pobyt stały - adres zameldowania na pobyt stały. Data wymeldowania z miejsca pobytu stałego - adres zameldowania na pobyt stały. Adres zameldowania na pobyt czasowy. Data zameldowania na pobyt czasowy - adres zameldowania na pobyt czasowy. Data upływu deklarowanego terminu pobytu - adres zameldowania na pobyt czasowy. Data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - adres zameldowania na pobyt czasowy. Data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Kraj wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - kod kraju i nazwa kraju. Przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Status cudzoziemca. Seria i numer ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem, a w przypadku obywatela Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby. Data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem, a w przypadku obywatela Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby, jeżeli dostępna. Oznaczenie wyjazdu za granicę z zamiarem pobytu stałego i pobytu czasowego",

- dodaje się lp. 70.23 w brzmieniu:

23. Rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL; Rejestr PESEL; KPRM ROUNNP_ PESEL 01 - dane o obywatelach Ukrainy, którym nadano numer PESEL, w sposób określony w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Numer PESEL obywatela Ukrainy. Unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński. Imię obywatela Ukrainy. Drugie imię obywatela Ukrainy. Nazwisko obywatela Ukrainy. Płeć obywatela Ukrainy. Numer PESEL matki, o ile został nadany i jest znany. Numer PESEL ojca, o ile został nadany i jest znany. Data urodzenia obywatela Ukrainy. Kraj obywatelstwa obywatela Ukrainy - kod kraju i nazwa kraju. Kraj urodzenia obywatela Ukrainy - kod kraju i nazwa kraju. Data przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Ukrainy. Data złożenia wniosku złożonego przez lub w imieniu obywatela Ukrainy. Numer PESEL osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Seria i numer ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem, a w przypadku obywatela Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby. Data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem, a w przypadku obywatela Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby, jeżeli dostępna. Imię osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Drugie imię osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Nazwisko osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Płeć osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Data urodzenia osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Kraj obywatelstwa osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem - kod kraju i nazwa kraju. Stosunek pokrewieństwa z dzieckiem lub inna relacja łącząca osobę z dzieckiem 4 razy w roku do 10 października 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r., do 10 października 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 30 listopada 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r., do 28 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.; obowiązkowe Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny 1.21.14, 1.80.02

d) w lp. 74.5:

- rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

"4 razy w roku do 3 października 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r., do 3 października 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 2 listopada 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r., do 27 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.; obowiązkowe",

- rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

"1.21.10, 1.80.02",

e) dodaje się lp. 77.7 w brzmieniu:

7. Rejestr obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy; KGSG ROUPTRP 01

- dane o obywatelach Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o osobach sprawujących faktyczną pieczę nad dzieckiem Komenda Główna Straży Granicznej Numer PESEL obywatela Ukrainy - jeżeli został nadany.

Unikalny numer w rejestrze obywatela Ukrainy. Imię obywatela Ukrainy.

Drugie imię obywatela Ukrainy. Nazwisko obywatela Ukrainy.

Data urodzenia obywatela Ukrainy. Obywatelstwo lub obywatelstwa obywatela Ukrainy. Płeć obywatela Ukrainy. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy obywatela Ukrainy, jeżeli występuje. Rodzaj dokumentu obywatela Ukrainy stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje. Data dokonania wpisu w rejestrze dla obywatela Ukrainy.

Data zmiany wpisu w rejestrze dla obywatela Ukrainy.

Data przekroczenia granicy. Data złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy.

Data końcowa okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawanego za legalny. Numer PESEL osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem - jeżeli został nadany. Imię osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem.

Drugie imię osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem. Nazwisko osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem.

Data urodzenia osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem.

Obywatelstwo lub obywatelstwa osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem. Płeć osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem. Seria i numer dokumentu osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje. Rodzaj dokumentu osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje. Wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem - jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku - innej relacji łączącej tę osobę z dzieckiem 4 razy w roku do 10 października 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r., do 10 października 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 30 listopada 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r., do 28 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.; obowiązkowe Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny 1.21.14, 1.80.02

f) w lp. 103.1:

- rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

"Imię. Drugie imię. Nazwisko. Data urodzenia. Płeć. Numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wskaźnik poprawności numeru PESEL. Obywatelstwo. Numer oddziału Funduszu - Słownik OW NFZ. Adres zamieszkania. Adres zameldowania. Adres do korespondencji. Informacja o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej albo informacja o jego braku. Dane dotyczące płatnika - typ płatnika. Dane dotyczące płatnika - numer identyfikacyjny REGON. Dane dotyczące płatnika - numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dane dotyczące płatnika - numer PESEL. Dane dotyczące płatnika - nazwa skrócona. Informacja o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania emerytury lub renty. Kod stopnia niepełnosprawności w przypadku członka rodziny osoby ubezpieczonej. Informacja o wydaniu dokumentu typu E. Data początkowa obowiązywania ubezpieczenia, jeżeli dostępna. Data końcowa obowiązywania ubezpieczenia, jeżeli dostępna. Data zamknięcia tytułu, jeżeli dostępna. Data zawieszenia lub cofnięcia tytułu, jeżeli dostępna",

- rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

"3 razy w roku do 10 października 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 30 listopada 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r., do 28 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.; obowiązkowe",

g) dodaje się lp. 166.30 w brzmieniu: