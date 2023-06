Art. 3.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 i 760) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 uchyla się pkt 47-49;

2) w art. 13haa:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 37a ust. 1a pkt 1" zastępuje się wyrazami „art. 37a ust. 1a",

b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 37a ust. 1a pkt 1" zastępuje się wyrazami „art. 37a ust. 1a";

3) w art. 13iba:

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub wnieść opłatę za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, w przypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1 lub ust. 1b tej ustawy, zwaną dalej „opłatą za przejazd autostradą" ",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu, uiszczający opłatę elektroniczną, pobieraną przez Szefa KAS, w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust. 5, nie wnosi zabezpieczenia, o którym mowa w art. 13ia ust. 5 pkt 4. Dostawca kart flotowych odpowiada za nieuiszczenie opłaty elektronicznej przez właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem.";

4) w art. 13ibb w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz opłat za przejazd autostradą";

5) w art. 13j uchyla się ust. 2 i 3;

6) w art. 13ma w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. b;

7) w art. 13mb:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) w ust. 2:

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „i b",

- w pkt 2 uchyla się lit. b;

8) w art. 13mc w ust. 2 skreśla się wyrazy „albo obowiązku wniesienia elektronicznej opłaty autostradowej";

9) w art. 13md ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw transportu sporządza sprawozdanie zawierające:

1) liczbę zapytań krajowych dotyczących naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej wraz z podaniem liczby zapytań krajowych, które nie skutkowały przekazaniem przez krajowe punkty kontaktowe innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji, o których mowa w art. 13ma ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2,

2) opis procedowania z naruszeniami obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, który jest sporządzany w oparciu o stosunek liczby naruszeń, w odniesieniu do których skierowano zawiadomienie, o którym mowa w art. 13me ust. 1 pkt 1, do liczby wszystkich naruszeń, w odniesieniu do których Główny Inspektor Transportu Drogowego był uprawniony do wysłania tego zawiadomienia, z uwzględnieniem art. 13mf ust. 2

- zwane dalej „sprawozdaniem KPK".";

10) w art. 13me:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) w ust. 2:

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „albo naruszył obowiązek wniesienia elektronicznej opłaty autostradowej",

- uchyla się pkt 3,

- w pkt 4 skreśla się wyrazy „albo naruszenie obowiązku wniesienia autostradowej opłaty dodatkowej",

- w pkt 5 wyrazy „pkt 2-4" zastępuje się wyrazami „pkt 2 i 4",

c) w ust. 5 uchyla się pkt 2;

11) w art. 13o w ust. 1 i 3 skreśla się wyrazy „ , a także art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym";

12) w art. 13p:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „opłaty za przejazd autostradą",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odpowiednio Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo spółka, o której mowa w art. 37a ust. 1a pkt 2 albo 3 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia z Szefem KAS zmianę organizacji ruchu drogowego, biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawidłowość poboru opłaty elektronicznej oraz właściwe poinformowanie o zmianach korzystających z dróg publicznych.";

13) w art. 16i:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz elektroniczną opłatę autostradową",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współpracować z podmiotami uprawnionymi do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym niezwłocznie przekazywać tym podmiotom, na ich żądanie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dane użytkowników EETS naruszających obowiązki uiszczenia opłaty elektronicznej oraz dane pojazdu stanowiącego własność użytkownika EETS lub znajdującego się w jego posiadaniu;",

b) w ust. 6 w pkt 2:

- w lit. a skreśla się wyrazy „albo obowiązek wniesienia elektronicznej opłaty autostradowej",

- uchyla się lit. b;

14) w art. 16j:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz elektroniczną opłatę autostradową",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz elektronicznej opłaty autostradowej,",

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz elektroniczna opłata autostradowa,";

15) w art. 16k w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz elektronicznych opłat autostradowych,";

16) w art. 16l w ust. 7 skreśla się wyrazy „oraz elektronicznych opłat autostradowych,";

17) w art. 16n:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz elektronicznej opłaty autostradowej,",

b) w ust. 3 i 5 skreśla się wyrazy „oraz elektronicznych opłat autostradowych,";

18) w art. 16s w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz elektroniczną opłatę autostradową";

19) w art. 18 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 9a,

b) w pkt 9b skreśla się wyrazy „oraz opłaty za przejazd autostradą".