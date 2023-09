§ 2.

1. Ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw klimatu, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Głównemu Urzędowi Statystycznemu udostępnia się dane i informacje, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

2. Organom Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia się dane i informacje, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy, uwzględniając właściwość miejscową danego organu.