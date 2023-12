Art. 1.

W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 152:

a) w ust. 1 wyrazy „po dniu 31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami „od dnia 1 stycznia 2025 r.",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do dnia 31 grudnia 2024 r., składające w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 września 2026 r. wniosek o zmianę wpisu, są obowiązane do:";

2) w art. 155 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.";

3) w art. 158 uchyla się ust. 2.