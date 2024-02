§ 6.

1. Postępowanie w sprawie mianowania żołnierza zawodowego na wyższy stopień wojskowy w związku z wyznaczeniem go na wyższe stanowisko służbowe prowadzi się łącznie z postępowaniem o to wyznaczenie, a w pozostałych przypadkach na wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo z jego inicjatywy, jeżeli dowódca ten jest organem uprawnionym do mianowania.

2. Jeżeli organ właściwy do wyznaczenia żołnierza zawodowego na wyższe stanowisko służbowe nie jest jednocześnie organem uprawnionym do mianowania tego żołnierza na wyższy stopień wojskowy, organ ten przed wydaniem decyzji o wyznaczeniu żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe sporządza wniosek o jego mianowanie na wyższy stopień wojskowy i przesyła ten wniosek do organu uprawnionego do mianowania.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, organ wnioskujący przesyła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję wojskową bezpośrednio do organu uprawnionego do jego realizacji oraz do wiadomości swoich przełożonych. Złożenie wniosku może nastąpić również w przypadkach uzasadnionych warunkami służby pisemnie w formie papierowej, ustnie lub za pomocą środków łączności do protokołu.