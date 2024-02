Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 12 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 216)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 sierpnia 1998 r.

w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA1)

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1966) i w związku z art. 3 pkt 152) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych3) (Dz. U. z 2022 r. poz. 2487 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 1860) zarządza się, co następuje:4)

§ 1.5) Nadaje się osobowość prawną instytucji Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA, erygowanej przez Biskupa Tarnowskiego.

§ 1a.6) Siedzibą instytucji Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA jest Tarnów.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).

1) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” z siedzibą w Tarnowie (Dz. U. poz. 635), które weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2023 r.

2) Uchylony przez art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. poz. 943), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

3) Tytuł ustawy zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106 i 138), która weszła w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

4) Podstawa prawna wydania rozporządzenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 września 1998 r.