§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 493 i 1926) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. W przypadku niezłożenia przez rolnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, w terminie określonym w tym przepisie, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do uzupełnienia brakującego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

1c. Jeżeli rolnik mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1b, nie uzupełnił brakującego oświadczenia przed upływem terminu określonego w ust. 1b, nie przyznaje się punktów za realizację praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Liczba zwierząt, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalana z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia i stanowi sumę iloczynów liczby poszczególnych zwierząt według średniego stanu tych zwierząt z okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wartości współczynników przeliczeniowych sztuk zwierząt na DJP.”;

2) w § 6:

a) w ust. 2 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „gatunków roślin” dodaje się wyrazy „w formie jarej lub ozimej”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, punkty są przyznawane, jeżeli rolnik:

1) prowadzi na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej rejestr zabiegów agrotechnicznych, który zawiera numer działki ewidencyjnej, oznaczenie działki rolnej, powierzchnię i rodzaj uprawy, datę i rodzaj wykonanych zabiegów agrotechnicznych, datę zbioru uprawy w plonie głównym oraz inne informacje niezbędne do potwierdzenia wykonania czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) posiada dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej zawierające informacje określone w pkt 1.”;

3) w § 7 w ust. 3 uchyla się pkt 5;



4) w § 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rolnik na potwierdzenie realizacji praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5:

1) przesyła z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję zdjęcia geotagowane, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy, lub

2) składa kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenie o wykonaniu tej praktyki na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.”,

b) w ust. 4:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rolnik przesyła, w przypadku określonym w ust. 3 pkt 1, zdjęcia geotagowane, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy, lub składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:”,

- w pkt 1 po wyrazie „albo” dodaje się wyrazy „nie później niż do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, w przypadku gdy rolnik, z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby, nie mógł dokonać zbioru upraw lub nawożenia gleby na gruntach ornych na terenie gmin objętych wykazem określonym w tabeli 4 stanowiącej załącznik nr 2 do Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, zwanego dalej „Programem”, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. poz. 244), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami”, lub w tabeli 5 stanowiącej załącznik nr 3 do Programu, który stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami, albo”,



c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o których mowa w ust. 3, w terminie określonym w ust. 4, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tych czynności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4b. Jeżeli rolnik mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4a, nie dokonał czynności, o których mowa w ust. 3, przed upływem terminu określonego w ust. 4a, nie przyznaje się punktów za realizację praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5.”;



5) w § 10:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rolnik na potwierdzenie realizacji praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 6:

1) przesyła z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję zdjęcia geotagowane, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy, lub

2) składa kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenie o wykonaniu praktyki na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.”,

b) w ust. 4:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rolnik przesyła, w przypadku określonym w ust. 3 pkt 1, zdjęcia geotagowane, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy, lub składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:”,

- w pkt 1 po wyrazie „albo” dodaje się wyrazy „nie później niż do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, w przypadku gdy rolnik, z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby, nie mógł dokonać zbioru upraw lub nawożenia gleby na gruntach ornych na terenie gmin objętych wykazem określonym w tabeli 4 stanowiącej załącznik nr 2 do Programu, który stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami, lub w tabeli 5 stanowiącej załącznik nr 3 do Programu, który stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami, albo”,



c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o których mowa w ust. 3, w terminie określonym w ust. 4, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tych czynności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4b. Jeżeli rolnik mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4a, nie dokonał czynności, o których mowa w ust. 3, przed upływem terminu określonego w ust. 4a, nie przyznaje się punktów za realizację praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 6.”;



6) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) są przyznawane, jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadzą uprawy roślin zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;”;



7) w § 14:



a) w ust. 1:

- pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) jeżeli rolnik:

a) prowadzi na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej rejestr zabiegów agrotechnicznych, który zawiera numer działki ewidencyjnej, oznaczenie działki rolnej, powierzchnię i rodzaj uprawy, datę i rodzaj wykonanych zabiegów agrotechnicznych, nazwę środka ochrony roślin i zastosowaną ilość środka ochrony roślin oraz inne informacje niezbędne do potwierdzenia wykonania tych czynności, lub

b) posiada dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej zawierające informacje określone w lit. a;”,

- w pkt 2 w lit. b po wyrazie „agrotechnicznych” dodaje się wyrazy „lub dokumenty”,

b) w ust. 4 wyrazy „agrotechnicznych, o którym” zastępuje się wyrazami „agrotechnicznych lub dokumentów, o których”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli rolnik mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie uzupełnił brakujących dokumentów przed upływem terminu określonego w ust. 4, kierownik biura powiatowego Agencji odmawia przyznania płatności do biologicznej ochrony upraw.”;



8) w § 18 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych, jeżeli rolnik:

a) na tej powierzchni realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach pakietów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 albo 5 rozporządzenia RŚK PROW, z wyłączeniem wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. c albo pkt 5 lit. c tego rozporządzenia, albo

b) w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy, z wyłączeniem wariantu Murawy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, albo w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy:

- ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo

- realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni.”;



9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części II:



a) w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, który zawiera numer działki ewidencyjnej, oznaczenie działki rolnej, powierzchnię i rodzaj uprawy, datę i rodzaj wykonanych zabiegów agrotechnicznych, nazwę nawozu i zastosowaną ilość nawozu oraz inne informacje niezbędne do potwierdzenia wykonania czynności, o której mowa w lit. c, lub posiadanie dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej zawierających te informacje”,



b) w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, który zawiera numer działki ewidencyjnej, oznaczenie działki rolnej, powierzchnię i rodzaj uprawy, datę i rodzaj wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz inne informacje niezbędne do potwierdzenia wykonania czynności, o której mowa w lit. a, lub posiadanie dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej zawierających te informacje;”,



c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) praktyki - Wymieszanie słomy z glebą - prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, który zawiera numer działki ewidencyjnej, oznaczenie działki rolnej, powierzchnię i rodzaj uprawy, datę i rodzaj wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz inne informacje niezbędne do potwierdzenia wykonania czynności w ramach realizacji tej praktyki, lub posiadanie dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej zawierających te informacje.”;



10) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w lp. 22, 40 i 41 po wyrazie „niekompletny” dodaje się wyrazy „lub rolnik nie posiada dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej zawierających informacje wpisywane do rejestru zabiegów agrotechnicznych lub są one niekompletne”.