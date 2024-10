§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć:

1) mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/2472”, będącego przetwórcą produktów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub wprowadzającym do obrotu te produkty, lub świadczącym usługi na rzecz rolnictwa lub leśnictwa;

2) dużego przedsiębiorcę niespełniającego kryteriów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia 2022/2472.