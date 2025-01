Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878, 1222, 1871 i 1965) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) (uchylony).

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 3. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

2. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 4. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 5. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 6. (uchylony).

§ 7. (uchylony).

§ 8. 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej, w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej na drugiej zmianie.

§ 9. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.

3. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także okresy służby w Milicji Obywatelskiej, Służbie Bezpieczeństwa, Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, chyba że funkcjonariusz został zwolniony ze służby w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służby.

4. (uchylony).

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 12. 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy;

6)2) 400 % miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy.

2. Do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

11. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.

12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.

§ 13. 1.3) Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat;

4) sześciomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 15. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 16. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 17. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. poz. 454, z późn. zm.4)), z wyjątkiem § 5, 9, 10 i 11, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5), z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 45)

Załącznik nr 16)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1970-6470 II 2690-6500 III 2710-6530 IV 2740-6560 V 2790-6590 VI 2840-6670 VII 2900-6830 VIII 2950-7000 IX 3000-7170 X 3060-7350 XI 3110-7540 XII 3180-7760 XIII 3240-7990 XIV 3310-8230 XV 3370-8470 XVI 3480-8840 XVII 3600-9230 XVIII 3720-9750 XIX 3940-10 510 XX 4170-11 450 XXI 4410-12 530

Tabela 2.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1970-6470 II 2690-6500 III 2710-6530 IV 2740-6560 V 2790-6590 VI 2840-6670 VII 2900-6830 VIII 2950-7000 IX 3000-7170 X 3060-7350 XI 3110-7540 XII 3180-7760 XIII 3240-7990 XIV 3310-8230 XV 3370-8470 XVI 3480-8840 XVII 3600-9230 XVIII 3720-9750 XIX 3940-10 510

Załącznik nr 2

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje1) wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 I. Pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Naczelnik wydziału XVI-VIII 8 wyższe 6 2 Kierownik: personalizacji, dystrybucji Główny specjalista XV-XVII 6 wyższe 5 Radca prawny według odrębnych przepisów 3 Kontroler sieci, administrator systemu, koordynator XIV-XVI 6 wyższe 3 średnie 5 4 Starszy specjalista XIII-XV - wyższe 4 5 Specjalista Starszy serwisant urządzeń elektronicznych XI-XIV - wyższe 2 6 Starszy: inspektor, księgowy X-XIII - wyższe 3 średnie 5 7 Serwisant urządzeń elektronicznych X-XIII - średnie 5 8 Starszy technik X-XII - średnie 2 9 Kierownik: kancelarii, archiwum, magazynu, hali IX-XII 3 średnie 3 10 Inspektor Księgowy IX-XII - wyższe 2 średnie 4 11 Operator: kontroli, wysyłki, personalizacji Dyspozytor VIII-XI - średnie 2 12 Technik VIII-X - średnie - 13 Kasjer V-X - średnie - IA. Pracowników zatrudnionych w Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 2 3 4 5 6 1 Kierownik wydziału XVI-XVIII 8 wyższe 6 2 Audytor wewnętrzny Radca prawny XVI-XVIII 8 według odrębnych przepisów 3 Główny specjalista Kierownik zespołu XV-XVII 6 wyższe 5 Zarządca nieruchomości według odrębnych przepisów 4 Samodzielny księgowy XIV-XVI 4 wyższe ekonomiczne ze specjalnością z rachunkowości 2 średnie 5 5 Inspektor nadzoru inwestorskiego XIV-XV 4 wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń 5 6 Starszy: specjalista, księgowy, administrator budynków Technik-konserwator instalacji i urządzeń budynkowych XIII-XV - wyższe 4 średnie 5 7 Specjalista Księgowy Administrator budynków Technik-konserwator ogólnobudowlany XI-XIV - wyższe 2 średnie 3 8 Kierownik: kancelarii, archiwum, obiektu IX-XII 3 wyższe 2 średnie 4 9 Sekretarz/sekretarka Asystent/asystentka IX-XI - średnie - 10 Konserwator budynków Robotnik sprzątający/sprzątaczka VIII-X - zasadnicze - II. (uchylona) III. (uchylona) IV. (uchylona) V. (uchylona) VI. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I i IA 1 2 3 4 5 6 1 Dyrektor (kierownik): zakładu, jednostki - - wyższe 7 2 Zastępca dyrektora (kierownika): zakładu, jednostki, zastępca komendanta szkoły policyjnej - - wyższe 6 Główny księgowy: zakładu, jednostki według odrębnych przepisów 3 Naczelnik wydziału XVI-XIX 8 wyższe 6 4 Audytor wewnętrzny XVII-XVIII 8 według odrębnych przepisów 5 Kierownik wydziału Kierownik zespołu zamówień publicznych XVI-XVIII 8 wyższe 5 6 Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy XIV-XVII 6 według odrębnych przepisów 7 Zastępca naczelnika wydziału XIV-XVI 6 wyższe 4 Lekarz Lekarz weterynarii według odrębnych przepisów 8 Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu, grupy robót Główny specjalista XIII-XV 6 wyższe 4 Kierownik budowy Radca prawny Psycholog według odrębnych przepisów 9 Starszy specjalista XII-XV - wyższe 5 10 Kierownik działu X-XV 8 wyższe 4 11 Kierownik: zakładu produkcji pomocniczej, robót XIII-XIV 5 wyższe 4 Kierownik: transportu, zespołu magazynów 4 Zarządca nieruchomości 5 według odrębnych przepisów 12 Kierownik: sekcji, zespołu żywienia XII-XIV 6 wyższe 3 Kierownik biblioteki według odrębnych przepisów Pielęgniarka - według odrębnych przepisów 13 Zastępca kierownika budowy XII-XIII 5 według odrębnych przepisów Technik weterynarii - 14 Kierownik sklepu Główny mechanik Komendant oddziału obrony cywilnej od 101 do 500 junaków X-XIII 4 średnie 5 Zastępca kierownika działu: przygotowania produkcji i rozliczeń, eksploatacji sprzętu i transportu, napraw sprzętu i transportu średnie 4 15 Kierownik: kotłowni wysokoprężnej, warsztatu Zastępca kierownika hotelu powyżej 100 łóżek Starszy mistrz X-XII 5 wyższe 2 średnie 3 16 Szef kuchni X-XII 4 średnie 3 zasadnicze 5 17 Kierownik magazynu Zastępca kierownika bazy sprzętu i transportu X-XII 3 wyższe 1 średnie 3 18 Specjalista X-XII - wyższe 1 średnie 3 18a Kierownik kancelarii IX-XII 3 wyższe 1 średnie 3 19 Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy IX-XII - według odrębnych przepisów 20 Kierownik obiektu X-XI 4 wyższe 1 średnie 3 21 Zastępca szefa kuchni X-XI 2 średnie 2 zasadnicze 4 22 Komendant oddziału obrony cywilnej do 100 junaków IX-XI 3 wyższe 4 23 Mistrz IX-XI 3 średnie 2 zasadnicze 5 24 Zastępca kierownika magazynu IX-XI 2 średnie 3 25 Starszy: - inspektor - technik - kontroler techniczny Technik budowy Samodzielny księgowy IX-XI - wyższe 2 średnie 4 Starszy bibliotekarz według odrębnych przepisów 26 Dyspozytor bazy sprzętu i transportu IX-XI - średnie - 27 Kierownik: ośrodka rekreacji, bursy, oczyszczalni ścieków, kotłowni IX-X 3 średnie 4 Inspektor, kontroler techniczny Starszy: - księgowy - administrator budynków mieszkalnych - Starszy ratownik wodny według odrębnych przepisów 28 Starszy dyspozytor samochodowy Samodzielny referent IX-X - średnie - 29 Technik Księgowy Administrator budynków mieszkalnych Kinooperator z uprawnieniami I kategorii Kasjer Starszy: - instruktor - rachmistrz - referent Starsza maszynistka VIII-IX - średnie 2 Dyspozytor samochodowy Zaopatrzeniowiec - Ratownik wodny Przewodnik turystyczny Bibliotekarz według odrębnych przepisów 30 Starszy magazynier VII-IX - średnie 1 31 Sekretarka VI-IX - średnie - 32 Kinooperator z uprawnieniami II kategorii Maszynistka Referent Rachmistrz Instruktor VII-VIII - średnie - Starszy recepcjonista średnie 2 Intendent zasadnicze 3 33 Recepcjonista Magazynier VI-VIII - średnie - zasadnicze 3 34 Kinooperator z uprawnieniami III kategorii Bileter Pomocnik kinooperatora Telefonistka VI-VII - średnie - Młodszy bibliotekarz według odrębnych przepisów 35 Konserwator urządzeń elektronicznych IX-XIII - średnie 3 36 Maszynista żurawi, dźwigu Mechanik-elektronik Monter konstrukcji metalowych XI-XII - średnie - zasadnicze i uprawnienia kwalifikacyjne 1 37 Monter instalacji grzewczych, gazowych i wodnych X-XII - średnie - 38 Blacharz samochodowy Murarz-tynkarz-glazurnik2) Spawacz stali stopowych i metali nieżelaznych Kuchmistrz Mistrz: garmażeryjny, cukierniczy X-XI - zasadnicze - 39 Ślusarz - spawacz2) Tokarz - frezer2) Murarz-tynkarz-glazurnik IX-XI - zasadnicze - 40 Operator mechanicznego sprzętu budowlanego Mechanik sprzętu budowlanego, pojazdów samochodowych Blacharz-dekarz2) Elektryk samochodowy Lakiernik samochodowy Elektromonter Elektromechanik Maszynista robót ziemnych Monter instalacji wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych Monter konstrukcji żelbetowych i betonowych Konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych Konserwator hydraulik Konserwator ogólnobudowlany Cieśla Stolarz meblowy Tapicer Posadzkarz-płytkarz2) Lastrykarz Ślusarz, tokarz Rusznikarz Murarz-malarz2), murarz-tynkarz2) Zbrojarz-betoniarz2) Palacz kotłowni wysokoprężnych Cukiernik, Garmażer, Kucharz IX-X - zasadnicze - 41 Konserwator urządzeń technicznych Stolarz Wulkanizator Malarz budowlany Starszy bufetowy Starzy kelner Barman Starszy sprzedawca VIII-X - zasadnicze - 42 Hodowca zwierząt Kelner Malarz (tapeciarz) Murarz Młodszy kucharz Dekarz Bufetowy Palacz c.o. Robotnik magazynowy lub transportowy Operator urządzeń: powielających, piorących Krawiec, sprzedawca Laborant-chemik VII-VIII - zasadnicze - 43 Konserwator-dozorca Ogrodnik VI-VIII - zasadnicze - 44 Operator wózka akumulatorowego Szklarz Pomocnik maszynisty robót ziemnych Robotnik budowlany Maszynista maszyn do produkcji betonu VI-VII - zasadnicze - 45 Robotnik: sprzątający pomieszczenia hangarowe, gospodarczy V-VII - zasadnicze - 46 Maglarz Pomoc kuchenna Pomocnik palacza c.o. Dozorca budynku mieszkalnego Przewoźnik materiałów Portier-rewident Strażnik nieuzbrojony Starszy wartownik V-VI - podstawowe - 47 Pokojowa Robotnik rolny Sprzątaczka na budowie i pomieszczeń produkcyjnych IV-V - podstawowe - 48 Starszy dozorca II-V - podstawowe 2 49 Dozorca Portier Wartownik I-V - podstawowe - 50 Sprzątaczka pomieszczeń biurowych Szatniarz Goniec I-IV - podstawowe - 51 Kierowca: - autobusu - samochodu ciężarowego - karetki "R" X-XI - według odrębnych przepisów 52 Kierowca-mechanik Kierowca-elektromechanik Kierowca-operator pojazdu specjalnego IX-XI - 53 Kierowca samochodu dostawczego VII-XI - 54 Kierowca ciągnika VIII-IX - 55 Kierowca inny niż wymieniony w lp. 51-54 VII-VIII - 56 Pomocnik kierowcy V-VII - zasadnicze -

1) Wymaganie kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Kategorie zaszeregowań określone dla stanowisk wielozawodowych mogą być przyznane tylko tym pracownikom, którzy faktycznie łącznie wykonują te czynności.

Załącznik nr 3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do 1 2 1 35 2 50 3 65 4 80 5 95 6 110 7 125 8 150 9 175 10 200

Załącznik nr 4

(uchylony)

