§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 97) po § 50e dodaje się § 50f w brzmieniu:

„§ 50f. 1. W przypadku rolników ubiegających się w 2024 r. o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, termin określenia przeznaczenia bydła do opasu, o którym mowa w § 15 ust. 2, upływa z dniem 14 marca 2025 r.

2. W przypadku bydła, w odniesieniu do którego do dnia 14 marca 2025 r. rolnik nie określił w komputerowej bazie danych przeznaczenia do opasu, płatność dobrostanowa w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, przysługuje do bydła, które spełniło warunek wieku, o którym mowa w § 15 ust. 1, było utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 120 dni w okresie ustalonym na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a, lub pkt 5 oraz:

1) zostało poddane ubojowi w tym gospodarstwie albo

2) zostało przemieszczone z tego gospodarstwa do rzeźni z przeznaczeniem do uboju, albo

3) którego posiadanie zostało przeniesione na posiadacza innego niż rzeźnia wymieniona w pkt 2

- do dnia 14 marca 2025 r.

3. W przypadku przeniesienia posiadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rolnik składa oświadczenie o opasaniu bydła w gospodarstwie.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, rolnik składa do dnia 14 marca 2025 r. za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

5. W przypadku gdy rolnik nie określił przeznaczenia bydła do opasu do dnia 14 marca 2025 r. lub nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, w tym terminie, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tego określenia lub złożenia tego oświadczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik już dokonał tego określenia lub złożył to oświadczenie.

6. Jeżeli zostanie stwierdzone, że mimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, rolnik:

1) nie określił przeznaczenia bydła do opasu, płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, do bydła, w odniesieniu do którego rolnik nie określił tego przeznaczenia, nie przyznaje się;

2) nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, do bydła, w odniesieniu do którego to oświadczenie nie zostało złożone, nie przyznaje się.”.