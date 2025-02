Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 4 lutego 2025 r. (Dz. U. poz. 187)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”

Na podstawie art. 376 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, 1871 i 1897) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa podmioty uprawnione do udziału w programie „Rozwój czasopism naukowych”, zwanym dalej „programem”, szczegółowe warunki udziału w programie, tryb przeprowadzania naboru do programu, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis w ramach programu, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) przeznaczenie pomocy;

2) szczegółowe kryteria i sposób oceny wniosków o przyznanie pomocy;

3) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”;

4) sposób kumulowania pomocy;

5) maksymalne wielkości pomocy;

6) maksymalną intensywność pomocy;

7) szczegółowy zakres informacji zawartych:

a) we wnioskach o przyznanie pomocy, zwanych dalej „wnioskami”,

b) w raporcie rocznym z realizacji zadań objętych pomocą, zwanym dalej „raportem rocznym”,

c) w raporcie z wykorzystania środków finansowych, zwanym dalej „raportem końcowym”.

§ 2. Ustanawia się program „Rozwój czasopism naukowych”, którego celem jest wsparcie polskich czasopism naukowych, zwanych dalej „czasopismami”, w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

§ 3. Do udziału w programie jest uprawniony wydawca polskiego czasopisma działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) i będący:

1) podmiotem uprawnionym na podstawie art. 366 ust. 1 albo art. 370 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, do otrzymania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 7 ustawy,

2) przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2))

- zwany dalej „przedsiębiorcą”.

§ 4. Pomoc przyznaje się:

1) na wsparcie projektów, których celem jest realizacja działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym, ujętych w opracowanej strategii rozwoju czasopisma, zwanych dalej „projektami”;

2)3) zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 2023/2831”.

§ 5.4) 1. Pomoc nie może być przyznana w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831.

2. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc prowadzi działalność w sektorach wyłączonych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-d rozporządzenia Komisji nr 2023/2831, oraz w innych sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia Komisji nr 2023/2831, pomoc może zostać mu przyznana pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności w sektorze wyłączonym oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

§ 6. Do udziału w programie może zostać zgłoszony projekt:

1) dotyczący czasopisma, które spełnia łącznie następujące warunki:

a) ma adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jest ujęte w:

- wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz

- jednej z międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+),

c) przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics);

2) uwzględniający upowszechnianie w Internecie artykułów naukowych, które zostały opublikowane w czasopiśmie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma;

3) uwzględniający nieodpłatne przekazanie czasopisma do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w terminie określonym w pkt 2 i udzielenie Bibliotece Narodowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń (w tym bez ograniczeń technicznych lub zabezpieczeń technicznych) w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica;

4) uwzględniający wykorzystywanie w czasopiśmie cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI - Digital Object Identifier) i unikalnych identyfikatorów naukowców (ORCID - Open Researcher and Contributor ID) będących autorami opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych;

5) którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;

6) który nie obejmuje kosztów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa lub z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7. 1. Kosztami kwalifikowalnymi projektu są koszty:

1) wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu;

2) związane z upowszechnianiem artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie, w tym koszty dostosowania środków technicznych;

3) związane z zakupem cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI - Digital Object Identifier);

4) zakupu oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi albo zakupu licencji na to oprogramowanie, albo rozbudowy i dostosowania już istniejącego oprogramowania;

5) zakupu albo wytworzenia programów antyplagiatowych albo zakupu licencji na te programy;

6) zmian wprowadzanych w funkcjonującej stronie internetowej czasopisma;

7) tłumaczenia na języki obce artykułów naukowych w czasopiśmie i ich streszczeń, w tym artykułów recenzyjnych, oraz tłumaczenia na język polski streszczeń;

8) weryfikacji i korekty artykułów naukowych w czasopiśmie i ich streszczeń, w tym korekty tłumaczenia na języki obce tych artykułów i ich streszczeń.

2. Maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

1) do 120 000 zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 60 000 zł - w przypadku czasopisma ujętego w wykazie, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, i międzynarodowej bazie czasopism naukowych:

a) Scopus, jeżeli wartość centylowa czasopisma obliczona na podstawie ostatniej dostępnej wartości wskaźnika wpływu CiteScore co najmniej w jednej kategorii ASJC (All Science Journal Classification) w dniu ogłoszenia konkursu wynosi:

- co najmniej 50 lub

- mniej niż 50 i czasopismu przypisano co najmniej 100 punktów w ostatnim wykazie, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu, lub

b) Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts & Humanities Citation Index;

2) do 80 000 zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 000 zł - w przypadku czasopisma niespełniającego warunków określonych w pkt 1.

3.5) Wielkość pomocy ustala się zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831.

4. Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

5. Przedsiębiorcy może zostać przyznana pomoc na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu, które zostaną poniesione na jego realizację po dniu przyznania pomocy przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”.

§ 8.6) Pomoc jest przyznawana z zachowaniem warunków dotyczących kumulacji określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831.

§ 9. Minister, nie częściej niż raz w roku, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o konkursie w ramach programu, w którym określa termin składania wniosków i system teleinformatyczny, za którego pośrednictwem składa się wnioski, zwany dalej „systemem”.

§ 10. 1. Wniosek składa się:

1) w terminie określonym w komunikacie;

2) za pośrednictwem systemu;

3) w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez przedsiębiorcę albo osobę przez niego upoważnioną.

2. W przypadku braku możliwości opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) wniosek składa się za pośrednictwem systemu w terminie określonym w komunikacie;

2) część wniosku zawierającą dane przedsiębiorcy wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a i b, składa się w terminie określonym w komunikacie na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem zaufanym przez przedsiębiorcę albo osobę przez niego upoważnioną.

3. Wniosek zawiera:

1) dane przedsiębiorcy;

2) informacje o czasopiśmie, w tym wskazanie dziedziny nauki i należącej do niej wiodącej dyscypliny naukowej oraz innych dyscyplin naukowych, w ramach których są publikowane artykuły naukowe w czasopiśmie;

3) szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celów i efektów planowanych do osiągnięcia oraz uzasadnieniem potrzeby finansowania w ramach programu, w tym:

a) planowany okres realizacji (w miesiącach),

b) koncepcję rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich oraz ich wpływu na umiędzynarodowienie czasopisma,

c) sposób upowszechniania artykułów naukowych publikowanych w czasopiśmie;

4) dane finansowe, w tym wnioskowaną wysokość środków finansowych na realizację projektu w podziale na źródła finansowania, okres finansowania i poszczególne koszty kwalifikowalne;

5) harmonogram realizacji projektu, zwany dalej „harmonogramem”;

6) dane osoby sporządzającej wniosek obejmujące: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego oraz służbowy adres poczty elektronicznej.

4. Do wniosku przedsiębiorca dołącza:

1) strategię rozwoju czasopisma, o której mowa w § 4 pkt 1;

2) oświadczenie o:

a) zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji zawartych we wniosku,

b) wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513),

c) przyjęciu i stosowaniu przez czasopismo zasad etyki publikacyjnej zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics),

d) nieobjęciu projektem kosztów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa lub z budżetu Unii Europejskiej;

3)7) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

4) informacje niezbędne do przyznania pomocy, określone w przepisach dotyczących zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702 oraz z 2024 r. poz. 1635);

5) kopię aktualnego wypisu z rejestru dzienników i czasopism, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, sporządzonego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

5. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 5 ust. 2, dodatkowo dołącza do wniosku zobowiązanie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności w sektorze wyłączonym oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

6. Wniosek złożony:

1) przez podmiot niespełniający wymagań określonych w § 3,

2) po terminie określonym w komunikacie

- pozostawia się bez rozpoznania.

7. Wniosek niespełniający wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2-5, pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli braki nie zostaną usunięte w trybie określonym w ust. 8.

8. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2-5, minister wzywa przedsiębiorcę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 11. 1. Oceny wniosków w zakresie spełniania przez projekt warunków udziału w programie określonych w § 6 pkt 1, 5 i 6 dokonuje minister.

2. Wniosek, którego przedmiotem jest projekt, który nie spełnia warunków udziału w programie określonych w § 6 pkt 1, 5 lub 6, pozostawia się bez rozpoznania.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister informuje przedsiębiorcę, za pośrednictwem systemu, o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, wskazując uzasadnienie.

§ 12. 1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje zespół doradczy, o którym mowa w art. 341 ustawy, zwany dalej „zespołem”.

2. Ocena merytoryczna wniosków polega na przypisaniu wartości punktowych poszczególnym szczegółowym kryteriom przyznawania pomocy. Szczegółowe kryteria przyznawania pomocy wraz z przypisanymi im wartościami punktowymi określa załącznik do rozporządzenia.

3. Zespół przedstawia ministrowi wyniki oceny merytorycznej wniosków wraz z propozycją przyznania albo odmowy przyznania pomocy.

4. W przypadku propozycji dotyczącej:

1) przyznania pomocy w kwocie niższej niż wnioskowana albo

2) odmowy przyznania pomocy

- zespół przedstawia ministrowi szczegółowe uzasadnienie.

§ 13. 1. Minister informuje przedsiębiorców, za pośrednictwem systemu, o wynikach oceny merytorycznej, o których mowa w § 12 ust. 3.

2. Przedsiębiorca niezadowolony z wyników oceny merytorycznej, o których mowa w § 12 ust. 3, może złożyć w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o tych wynikach umotywowane zastrzeżenia do nich. Zastrzeżenia składa się za pośrednictwem systemu.

3. Minister na podstawie wyników oceny merytorycznej, o których mowa w § 12 ust. 3, po rozpatrzeniu zastrzeżeń do tych wyników ustala listę projektów zakwalifikowanych do finansowania wraz z wielkością przyznanej pomocy.

4. Po ustaleniu listy, o której mowa w ust. 3, minister informuje przedsiębiorców o:

1) wielkości przyznanej pomocy,

2) odmowie przyznania pomocy

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wnioskodawcy oraz za pośrednictwem systemu.

§ 14. 1. W terminie 30 dni od dnia przekazania przez ministra informacji, o której mowa w § 13 ust. 4 pkt 1, przedsiębiorca, któremu pomoc została przyznana, składa umowę w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym przez tego przedsiębiorcę albo osobę przez niego upoważnioną, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.

1a.8) Do umowy, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy,

2) informacje, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 4

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.

2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za rezygnację przez przedsiębiorcę z zawarcia umowy i z przyznanej pomocy.

§ 15. 1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zmianę warunków umowy nie później niż 60 dni przed dniem zakończenia realizacji projektu, na który pomoc została przyznana. Wniosek składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym przez przedsiębiorcę albo osobę przez niego upoważnioną.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest opiniowany przez zespół.

§ 16. Warunkami rozliczenia pomocy są:

1) złożenie raportów rocznych i raportu końcowego;

2) zgodność zakresu zrealizowanych zadań objętych pomocą z treścią wniosku i umową;

3) prawidłowość wydatkowania środków finansowych stanowiących pomoc z uwzględnieniem treści wniosku i umowy.

§ 17. 1. Rozliczenia pomocy dokonuje się na podstawie raportów rocznych i raportu końcowego.

2. Raport roczny zawiera:

1) dane przedsiębiorcy, któremu zostały przyznane środki finansowe;

2) numer umowy;

3) opis stanu realizacji projektu, w tym zrealizowanych zadań, osiągniętych celów i uzyskanych efektów projektu;

4) wykaz artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w okresie objętym raportem;

5) informacje o realizacji zadań według harmonogramu oraz o wykorzystaniu środków finansowych na ich realizację w okresie objętym raportem;

6) dane osoby sporządzającej raport obejmujące: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego oraz służbowy adres poczty elektronicznej.

3. Raport końcowy zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, a także uzasadnienie ewentualnych rozbieżności między zadaniami określonymi w umowie a zadaniami faktycznie zrealizowanymi oraz wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności między kosztami planowanymi a kosztami poniesionymi.

4. Niezłożenie raportu rocznego lub raportu końcowego albo złożenie go po terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 353 ustawy skutkuje nierozliczeniem pomocy, a złożenie raportu rocznego lub raportu końcowego niespełniającego wymagań określonych w art. 350 ust. 2 ustawy lub w ust. 2 i 3, niekompletnego lub sporządzonego nieprawidłowo skutkuje nierozliczeniem pomocy, jeżeli braki nie zostaną usunięte w trybie określonym w ust. 5 lub 6.

5. W przypadku złożenia raportu rocznego lub raportu końcowego niespełniającego wymagań określonych w art. 350 ust. 2 ustawy lub w ust. 2 i 3 lub niekompletnego minister wzywa przedsiębiorcę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w tym terminie spowoduje nierozliczenie pomocy.

6. W przypadku stwierdzenia, że złożony raport roczny lub raport końcowy został sporządzony nieprawidłowo, minister wzywa przedsiębiorcę, za pośrednictwem systemu, do uzupełnienia lub poprawienia raportu w wyznaczonym terminie, z pouczeniem, że niezłożenie uzupełnionego lub poprawionego raportu w tym terminie spowoduje nierozliczenie pomocy.

§ 18. 1. Oceny raportów rocznych i raportów końcowych dokonuje zespół.

2. Zespół przekazuje ministrowi opinię w sprawie raportu rocznego albo raportu końcowego w terminie 60 dni od dnia przekazania raportu do oceny.

§ 19. W przypadku wątpliwości co do:

1) zgodności zakresu zrealizowanych zadań objętych pomocą z treścią wniosku i umową,

2) prawidłowości wydatkowania środków finansowych stanowiących pomoc

- minister wzywa przedsiębiorcę, za pośrednictwem systemu, do przedłożenia wyjaśnień na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieprzedstawienie w tym terminie spowoduje nierozliczenie pomocy.

§ 20. Po dokonaniu oceny raportu rocznego i oceny raportu końcowego minister informuje przedsiębiorcę o rozliczeniu albo nierozliczeniu pomocy.

§ 21. 1. W przypadku nierozliczenia pomocy minister wzywa przedsiębiorcę do zwrotu przekazanych środków finansowych stanowiących pomoc w całości albo części, w zależności od stopnia wykonania albo niewykonania umowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwrotu środków finansowych stanowiących pomoc dokonuje się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi za okres od dnia przekazania tych środków do dnia ich zwrotu.

§ 22. 1. Niewykorzystane środki finansowe stanowiące pomoc podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra w przypadku:

1) projektu, którego realizacja nie zakończyła się w danym roku budżetowym - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;

2) projektu, którego realizacja zakończyła się przed końcem roku budżetowego - w terminie 14 dni od dnia:

a) ustalonego w umowie jako dzień zakończenia realizacji projektu albo

b) zakończenia realizacji projektu, jeżeli nastąpiło ono przed dniem ustalonym w umowie.

2. Niezwrócenie niewykorzystanych środków finansowych stanowiących pomoc w terminach, o których mowa w ust. 1, powoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia następującego po dniu, w którym termin ten upłynął, do dnia zwrotu tych środków.

§ 23.9) Pomoc może być przyznawana do końca okresu 6 miesięcy, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 15 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 768), które weszło w życie z dniem 5 czerwca 2024 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 sierpnia 2021 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 187)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY WRAZ Z PRZYPISANYMI IM WARTOŚCIAMI PUNKTOWYMI