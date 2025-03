Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 21 lutego 2025 r. (Dz. U. poz. 269)

USTAWA

z dnia 13 września 2018 r.

o Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady działania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”.



Art. 2. 1. CMKP ma osobowość prawną.

2. Siedzibą CMKP jest miasto stołeczne Warszawa.

3.2) CMKP ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą „Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego” w otoku.

Art. 3. 1. Podstawową działalnością CMKP jest kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tym obszarze.

2. CMKP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, 1871 i 1897):

1) prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych;

2) może prowadzić kształcenie doktorantów;

3) może prowadzić inne formy kształcenia.

3. CMKP nie prowadzi kształcenia na studiach w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4.3) CMKP samodzielnie organizuje i realizuje elementy kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz osób wykonujących zawody medyczne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972 oraz z 2024 r. poz. 1897), z wyłączeniem praktyki technika farmaceutycznego w aptece odbytej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 686 oraz z 2025 r. poz. 129).

5.4) W zakresie i trybie określonym w przepisach właściwych dla kształcenia podyplomowego w zawodach, o których mowa w ust. 4, CMKP koordynuje oraz kontroluje zadania realizowane przez inne podmioty, w tym spełnianie warunków prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz realizację procesu szkolenia specjalizacyjnego, a także, na zasadach określonych w tych przepisach, nadaje i cofa uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz dofinansowuje specjalizacje dla pielęgniarek i położnych, zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 814, 854 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 129).

6. CMKP realizuje inne zadania zgodne z zakresem swojej działalności zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

7. CMKP uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie i formach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 129).

Art. 4.5) Nadzór nad CMKP, z uwzględnieniem przepisów działu XIII ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 5. (uchylony)6)

Rozdział 2

Organy CMKP



Art. 6. Organami CMKP są:

1) dyrektor;

2) Rada Naukowa.

Art. 6a.7) 1. Dyrektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wykonuje zawód medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz posiada:

1) co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;

2) wiedzę z zakresu spraw należących do zadań dyrektora;

3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;

4) znajomość języka angielskiego.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1) co najmniej na 8 tygodni przed upływem kadencji dyrektora;

2) niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci dyrektora.

3. Informację o naborze na stanowisko dyrektora ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie CMKP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych CMKP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie zawiera:

1) nazwę i adres CMKP;

2) stanowisko, na które będzie prowadzony nabór, i wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

3) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

4) wymagane dokumenty;

5) termin i miejsce składania dokumentów;

6) informację o metodach i technikach naboru.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Nabór na stanowisko dyrektora przeprowadza zespół, którego członkowie są powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw zdrowia. W skład zespołu wchodzi 6 osób, w tym 2 przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej i 1 przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wybrania najlepszego kandydata. Minister właściwy do spraw zdrowia spośród członków zespołu wskazuje przewodniczącego zespołu.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia przed powołaniem zespołu zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o wskazanie przedstawicieli w zespole. W przypadku gdy Naczelna Rada Lekarska albo Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie wskaże swoich przedstawicieli w okresie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje inne osoby w miejsce przedstawicieli danej Rady.

7. W toku naboru zespół ocenia doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz znajomość języka angielskiego.

8. Członek zespołu ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie naboru, dotyczących osób ubiegających się o stanowisko dyrektora.

9. W toku naboru zespół, w drodze głosowania, wybiera kandydata, którego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres CMKP;

2) stanowisko, na które był prowadzony nabór, oraz listę kandydatów zawierającą ich imiona i nazwiska;

3) imię, nazwisko i adres wybranego kandydata albo informację o niewybraniu kandydata;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewybrania kandydata;

6) skład zespołu.

11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych CMKP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres CMKP;

2) imię, nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania albo informację o niewybraniu kandydata.

Art. 6b.7) 1. Wybranego w drodze konkursu kandydata minister właściwy do spraw zdrowia powołuje na stanowisko dyrektora na kadencję wynoszącą 4 lata. Powołanie stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878, 1222, 1871 i 1965).

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w akcie o powołaniu dyrektora określa także wysokość jego wynagrodzenia zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136).

3. Ta sama osoba może zajmować stanowisko dyrektora nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

4. Osoba powołana na stanowisko dyrektora jest zatrudniana w CMKP jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie później niż z dniem rozpoczęcia kadencji.

5. Wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez dyrektora wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw zdrowia. Zgoda jest wydawana na okres kadencji.

6. W przypadku zajmowania stanowiska dyrektora w kolejnej kadencji okres, którego dotyczy zgoda, o której mowa w ust. 5, ulega przedłużeniu o 4 miesiące. W przypadku nieuzyskania zgody dyrektor zaprzestaje wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje dyrektora w przypadku:

1) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków z powodu choroby lub innej przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków przez co najmniej 6 miesięcy;

3) rezygnacji z pełnionej funkcji;

4) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, 1897 i 1940), albo niezgodnej z prawdą informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;

5) wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego bez zgody, o której mowa w ust. 5 albo 6.

8. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora jego obowiązki pełni osoba wskazana w statucie CMKP.

Art. 7.8) 1. Do zadań dyrektora należą sprawy dotyczące CMKP, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji Rady Naukowej.

2. Do zadań dyrektora należą w szczególności:

1) reprezentowanie CMKP;

2) zarządzanie CMKP;

3) zapewnianie w CMKP poszanowania wolności słowa, nauczania, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty CMKP z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych CMKP;

4) przygotowywanie projektu statutu i jego zmiany oraz projektu głównych kierunków działalności CMKP;

5) składanie sprawozdania z głównych kierunków działalności CMKP;

6) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

7) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w CMKP i ich odwoływanie;

8) prowadzenie polityki kadrowej w CMKP;

9) tworzenie szkół doktorskich;

10) prowadzenie gospodarki finansowej CMKP;

11) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w CMKP.

3. Dyrektor nadaje regulamin organizacyjny CMKP, który określa:

1) strukturę organizacyjną CMKP oraz podział zadań w ramach tej struktury;

2) organizację oraz zasady działania administracji CMKP.

4. Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą sprawy doktorantów, wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie wskazanym w statucie uważa się za wyrażenie zgody.

5. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za swoje działania na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych.

Art. 7a.9) 1. Statut CMKP określa:

1) nazwę i siedzibę CMKP;

2) sposób powoływania i odwoływania Rady Naukowej oraz sposób organizowania wyborów do Rady;

3) zasady i tryb funkcjonowania Rady Naukowej;

4) zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy CMKP;

5) typy jednostek organizacyjnych CMKP;

6) funkcje kierownicze w CMKP;

7) zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w CMKP i odwoływania tych osób;

8) osobę pełniącą obowiązki dyrektora w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora;

9) tryb nadawania tytułu doktora honoris causa;

10) zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez CMKP;

11) zasady dysponowania mieniem CMKP;

12) tryb nadawania regulaminu organizacyjnego;

13) przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń.

2. Statut i jego zmiany uchwala Rada Naukowa większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w CMKP. Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

3. Dyrektor przedstawia statut CMKP i jego zmiany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do zatwierdzenia. Statut CMKP i jego zmiany wchodzą w życie z dniem następującym po ich zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Art. 8. 1. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Rada Naukowa pełni swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się Rady Naukowej nowej kadencji.

2. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) dyrektor jako przewodniczący;

2)10) zastępca przewodniczącego, wybierany spośród osób, o których mowa w pkt 3;

3) kierownicy jednostek organizacyjnych CMKP;

4) nauczyciele akademiccy CMKP posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, stanowiący nie mniej niż 60 % składu Rady Naukowej;

5) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiący do 30 % składu Rady Naukowej, w tym osoby niebędące pracownikami CMKP stanowiące do 5 % składu Rady Naukowej;

6) przedstawiciele doktorantów, stanowiący do 5 % składu Rady Naukowej;

7) przedstawiciele pozostałych pracowników CMKP, stanowiący do 5 % składu Rady Naukowej.

3. Do zadań Rady Naukowej należy:

1) uchwalanie statutu CMKP;

2) ustalanie głównych kierunków działalności CMKP;

3)11) uchwalanie regulaminów, planów i programów w zakresie kształcenia podyplomowego i szkół doktorskich oraz zasad rekrutacji;

4) ocena działalności CMKP i zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrektora;

5) inicjowanie nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, ocena planów i realizacji działalności naukowej;

6) nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

6a)12) nadawanie tytułu doktora honoris causa;

7) uchwalanie regulaminów obowiązujących w CMKP, dla których właściwe przepisy wymagają formy uchwały organu kolegialnego, lub na wniosek dyrektora;

8) wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz na utworzenie spółki lub fundacji, a także ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych;

9) (uchylony)13)

10) zatwierdzanie preliminarza przewidywanych przychodów i kosztów realizacji zadań CMKP;

11) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego zgodnie z przepisami o finansach publicznych i rachunkowości oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości;

12) wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez dyrektora.

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do Rady Naukowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące senatu.

Art. 8a.14) 1. Pracownikami CMKP są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

2. Do nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 1, stosuje się:

1) odpowiednio przepisy art. 113-120, art. 122 ust. 1 i 2, art. 123, art. 124, art. 125 ust. 1-3 i 7, art. 126, art. 127 ust. 1-5, 7 i 8, art. 128-133, art. 135, art. 136, art. 137 ust. 1, art. 138, art. 139, art. 141-147, art. 275-305, art. 454 ust. 1, art. 457 i art. 458 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy wydane na podstawie art. 306 tej ustawy;

2) przepisy wydane na podstawie art. 122 ust. 3, art. 134 i art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) przepisy wydane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rozdział 3

Gospodarka finansowa CMKP

Art. 9. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do mienia i finansów CMKP stosuje się odpowiednio przepisy art. 407 ust. 1, art. 409 ust. 2-4, art. 410, art. 411, art. 420 i art. 423 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące uczelni publicznych.15) Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w odniesieniu do CMKP wykonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Podstawą gospodarki finansowej CMKP jest plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzany przez Radę Naukową.

3.16) CMKP prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mających odpowiednie zastosowanie do CMKP.

4.16) W CMKP rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

5.16) CMKP opracowuje program naprawczy, jeżeli suma strat netto w okresie nie dłuższym niż 5 ostatnich lat przekracza 20 % kwoty dotacji otrzymanej w roku poprzedzającym bieżący rok budżetowy ze środków finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 1. Przepisy art. 418 ust. 2-11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stosuje się odpowiednio.

Art. 10. 1. CMKP otrzymuje dotację podmiotową z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia na:

1) koordynację, organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego organizowanego i realizowanego na podstawie art. 3 ust. 4;

2) realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 5;

3) prowadzenie działalności naukowej;

4) kształcenie doktorantów;

5) studia podyplomowe lub inne formy kształcenia, o których mowa w art. 160 ust. 1 i art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

6) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;

7)17) utrzymanie i rozwój potencjału CMKP;

8)18) rozwój zawodowy pracowników CMKP.

1a.19) Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, ustala minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek dyrektora. Dotacja na dany rok nie może być większa niż 110 % kwoty dotacji z roku poprzedniego.

1b.19) W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może dokonać zwiększenia wysokości dotacji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w ust. 1. Zwiększenia dokonane w danym roku nie wliczają się do ograniczenia wysokości dotacji, o którym mowa w ust. 1a zdanie drugie.

1c.19) Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikaty o wysokości przyznanej dotacji ze środków finansowych, o których mowa w ust. 1, oraz o wysokości zwiększeń, o których mowa w ust. 1b.

2. CMKP może otrzymywać również środki z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia na:

1) realizację zadań innych niż określone w ust. 1, w tym na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

2) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł - w formie dotacji celowej.

Art. 11. 1. Przychodami CMKP są w szczególności:

1) środki z budżetu państwa, o których mowa w art. 10;

1a) środki z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznawane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) środki pochodzące z krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych;

3) przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2;

4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych CMKP;

5) przychody z tytułu zapisów, spadków i darowizn.

2. CMKP może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie realizacji swoich zadań w sposób i na zasadach właściwych dla uczelni publicznych.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i dostosowujące

Art. 12. (pominięty)

Art. 13. (pominięty)

Art. 14. Tworzy się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Art. 15. Likwiduje się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 16. 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wstępuje w prawa i obowiązki podmiotu tworzącego - Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dla:

1) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231;

2) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Otwocku przy ul. Konarskiego 13.

2. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy właściwy wojewoda dokona odpowiednich zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Art. 17. Ilekroć przepisy odrębne nakładają obowiązki na Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie albo przyznają Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie prawa, te obowiązki lub prawa wykonuje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Art. 18. 1. Mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, staje się mieniem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

2. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przejmuje prawa inne niż określone w ust. 1 i zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych sporządza na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy bilans zamknięcia tego Centrum, który jest bilansem otwarcia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Art. 19. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) pracownicy zatrudnieni w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonym na podstawie przepisów dotychczasowych stają się pracownikami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

2) regulaminy określające prawa i obowiązki stron stosunków pracy nawiązanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonym na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują moc w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego do czasu ich zmiany w trybie określonym w przepisach prawa pracy;

3) dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych staje się dyrektorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a zastępcy dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie stają się zastępcami dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

4) kwestor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych staje się kwestorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

5) doktoranci Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych stają się doktorantami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

6) osoby niebędące doktorantami, które wszczęły przewody doktorskie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonym na podstawie przepisów dotychczasowych, kontynuują wszczęte przewody w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;

7) słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych stają się słuchaczami studiów podyplomowych i kursów dokształcających Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

8) osoby, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonym na podstawie przepisów dotychczasowych, kontynuują wszczęte szkolenie specjalizacyjne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;

9) akty wewnętrzne wydane przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych stają się aktami wewnętrznymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy jednostki organizacyjne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych stają się jednostkami organizacyjnymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zachowuje uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, które przed dniem wejścia w życie ustawy przysługiwały Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonemu na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zachowuje uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, które przed dniem wejścia w życie ustawy przysługiwały Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonemu na podstawie przepisów dotychczasowych.

5. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zachowuje kategorię naukową przyznaną Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonemu na podstawie przepisów dotychczasowych, przed dniem wejścia w życie ustawy, nie dłużej niż do czasu przyznania kategorii naukowej w ramach najbliższej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przeprowadzonej po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 20. 1. Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie ustawy Radą Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a jej członkowie wybrani na kadencję, która rozpoczęła się z dniem 1 września 2017 r., stają się z dniem wejścia w życie ustawy członkami Rady Naukowej pierwszej kadencji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych oraz ich zastępcy, wybrani na podstawie przepisów dotychczasowych na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2018 r., stają się z dniem wejścia w życie ustawy kierownikami jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz ich zastępcami.

3. Pierwsza kadencja organów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców trwa do dnia 31 sierpnia 2020 r.

4. Pierwszy statut Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nadaje minister właściwy do spraw zdrowia.

5. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają kadencje rad podstawowych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 21. 1. Zachowują ważność czynności podejmowane na podstawie przepisów odrębnych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, w tym czynności podejmowane na podstawie:

1) art. 16 ust. 5-7, art. 16f ust. 4-8, art. 16m ust. 8, 10-13, art. 16n ust. 2, 4 i 8, art. 19f ust. 4, 5, 7-8, 11 i 12, art. 19g ust. 5, art. 19h ust. 4 i 5 oraz art. 19i ust. 1, 10 i 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.20));

2) art. 107a ust. 1, 7, 8, 10-12, 14 i 16, art. 107b, art. 107c ust. 1, 8 i 9, art. 107e ust. 3, art. 107i ust. 1, art. 107l ust. 3, art. 107zd ust. 3 i art. 107ze ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.21));

3) art. 30b ust. 1, 7, 8, 10-14 i 16, art. 30c ust. 1-3, 10 i 11, art. 30e ust. 3, art. 30j ust. 1, art. 30m ust. 3, art. 30zc ust. 3 i 4 oraz art. 30zd ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 650, 1544 i 1669);

4) art. 12a ust. 3 i 4 oraz art. 12c ust. 8, 10, 10a, 11, 13a i 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544, 1629 i 1669);

5) art. 35 ust. 7 i 8, art. 36 ust. 1, 7, 8, 10-12, 14 i 16, art. 37 ust. 1-3, 10 i 11, art. 38 ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 46 ust. 2 i art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, 1000 i 1669);

6) art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, 4, 8-13 i 15-18, art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 4, 5, 7, art. 15 ust. 1, art. 21 ust. 2, 3 i 5, art. 23 ust. 2, art. 24, art. 25 ust. 1, 11 i 12, art. 26, art. 28 ust. 6, 7, 10 i 11 oraz art. 47 ust. 2, 8 i 12 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599 oraz z 2018 r. poz. 1544 i 1669).

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy oraz postępowania z nimi związane prowadzi od tego dnia dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 18 ust. 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia22).

