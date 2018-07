Jedna odpowiedź do wyboru

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

1.1. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.2. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

1.3. Technik masażysta - równoważnik co najmniej 1 etatu

2.2. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w miejscu udzielania świadczeń.

2.3. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w miejscu udzielania świadczeń.

3.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.

1.4. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 10% świadczeń w warunkach domowych w ramach zakresu fizjoterapia ambulatoryjna.

1.1. Czas pracy zakładu - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

1.1. Magister fizjoterapii - co najmniej 50% zatrudnionych fizjoterapeutów.

1.2. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.3. Technik masażysta - równoważnik co najmniej 1 etatu.

Jedna odpowiedź do wyboru

2.1. Przenośny stół do terapii - co najmniej 1 sztuka.

2.2. Przenośny stół do terapii - co najmniej 2 sztuki.

1.1. Czas pracy zespołu rehabilitacji domowej - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub ortopedii, lub neurologii - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.2. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 2 etatów.

1.5. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

1.6. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

1.7. Technik masażysta - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

1.8. Dietetyk - dostęp do konsultacji - w lokalizacji.

1.9. Terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

1.10. Logopeda, o którym mowa w lp. 3 lit. b ust. 1 pkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z

zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 465), zwany dalej "logopedą w rehabilitacji", posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

2.3. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji.

2.4. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w miejscu udzielania świadczeń.

2.5. Aparat do przerywanej kompresji pneumatycznej jedno- lub wielokomorowy - w miejscu udzielania świadczeń.

2.6. Stół lub łóżko do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją - w miejscu udzielania świadczeń.

2.7. Basen rehabilitacyjny - na jedną osobę korzystającą z basenu przypada co najmniej 4 m² lustra wody w basenie, dla osób dorosłych niecka basenowa jest napełniona wodą na głębokość od 0,7 m do 1,35 m, a dla dzieci od 0,6 m do 0,75 m, zwany dalej "basenem rehabilitacyjnym" - w lokalizacji.

3.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.

1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1.4. Oferent zapewnia w lokalizacji co najmniej 2 poradnie: rehabilitacyjną, urazowo-ortopedyczną, neurologii, reumatologiczną, wad postawy lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

1.5. Oferent zapewnia w lokalizacji co najmniej jeden z oddziałów: oddział urazowo-ortopedyczny, chirurgiczny, neurochirurgiczny, neurologiczny, geriatryczny, reumatologiczny, chorób wewnętrznych, onkologiczny, urologiczny, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, kardiologiczny, pulmonologiczny lub ginekologii.

1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub neurologii, lub neurologii dziecięcej - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.2. Fizjoterapeuta posiadający udokumentowane, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej ½ etatu.

Jedna odpowiedź do wyboru

1.4. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.5. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.6. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

Jedna odpowiedź do wyboru

1.7. Terapeuta zajęciowy lub magister pedagogiki specjalnej, lub oligofrenopedagog - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

1.8. Terapeuta zajęciowy lub magister pedagogiki specjalnej, lub oligofrenopedagog - równoważnik co najmniej ½ etatu.

2.1. Wanny do masażu podwodnego lub wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji.

2.2. Zestaw do biostymulacji laserowej - w lokalizacji.

2.3. Sala do kinezyterapii stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń.

3.1. W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, oferent zrealizował co najmniej 30% świadczeń na rzecz świadczeniobiorców z porażeniem i niedowładem będącym skutkiem uszkodzenia układu nerwowego o różnej etiologii, z rozpoznaniami (ICD10): A80-A98; C70-C72; D32; D33; D42; D43; G09; G10-G13; G20-G21, G35-G37; G54; G55; G59; G60-G83; I60-I69; Q05-Q07; Q90; S14; S24; S34; S44; S54; S74; S84.

3.2. W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, oferent realizował co najmniej 20% świadczeń na rzecz świadczeniobiorców z upośledzeniem umysłowym z rozpoznaniami (ICD10): F82, F84, P05-P08, P10-P15, P20-P21.

4.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.

Jedna odpowiedź do wyboru

1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

1.1. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie surdologopedii lub studia podyplomowe w zakresie surdologopedii lub logopeda posiadający udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją narządu słuchu i mowy - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.2. Specjalista psychologii klinicznej posiadający 3-letni staż pracy z dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu lub psycholog kliniczny posiadający udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją narządu słuchu i mowy - równoważnik co najmniej 1 etatu.

Jedna odpowiedź do wyboru

1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1.3. Zapewnienie dostępu do badań ABR (AuditoryBrainstemResponse - słuchowa odpowiedź pnia mózgu).

1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

1.1. Specjalista psychologii klinicznej z co najmniej 3-letnim stażem pracy z pacjentami z dysfunkcją narządu wzroku - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.2. Terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta z co najmniej 3-letnim stażem pracy z pacjentami z dysfunkcją narządu wzroku - równoważnik co najmniej 2 etatów.

1.3. Ortoptysta - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

Jedna odpowiedź do wyboru

1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1. Dostęp do badań i zabiegów

1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.3. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.4. Specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.5. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 2 etatów.

1.6. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.7. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.8. Dietetyk - dostęp do konsultacji - w lokalizacji.

3.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.

Jedna odpowiedź do wyboru

1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1.3. Oferent zapewnia w lokalizacji co najmniej 2 poradnie: rehabilitacyjną, urazowo-ortopedyczną, neurologii, reumatologiczną, kardiologiczną lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.2. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ½ etatu.

1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.4. Dietetyk - dostęp do konsultacji - w lokalizacji.

2.2. Sala do ćwiczeń z możliwością treningu oporowego i bieżnia treningowa - w miejscu udzielania świadczeń.

2.4. Gabinet do inhalacji stanowiący odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń.

Jedna odpowiedź do wyboru

1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

1. Dostęp do badań i zabiegów

1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 łóżek.

1.2. Zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej ¼ etatu, ortopedii i traumatologii narządu ruchu - równoważnik co najmniej ¼ etatu, neurologii - równoważnik co najmniej ¼ etatu oraz kardiologii lub chorób płuc, lub lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej ¼ etatu.

1.3. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej ½ etatu na każde kolejne 25 łóżek.

1.4. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu magistra fizjoterapii.

1.5. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.6. Technik masażysta - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

1.7. Terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

1.8. Psycholog lub specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

1.9. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej ¼ etatu.

2.1. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji.

2.2. Pracownia pomiarowa obiektywizująca wyniki rehabilitacji wyposażona w urządzenie do oceny równowagi, do oceny siły izometrycznej i dynamicznej, do oceny zakresów ruchu, stanowiąca odrębne pomieszczenie, zwana dalej "pracownią pomiarową" - w lokalizacji.