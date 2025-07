§ 5.

1. Zatwierdzenie jest dokonywane na wniosek w odniesieniu do:

1) owoców i warzyw lub

2) mleka.

2. Do wniosku o zatwierdzenie oprócz potwierdzenia spełnienia zobowiązań wynikających z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie lit. a, c, e oraz f, a także ust. 2 rozporządzenia 2017/40:

1) podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c-e rozporządzenia 2017/40, zwane dalej „dostawcami”, dołączają oświadczenie:

a) zawierające zobowiązanie do:

- składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie dostarczone do szkoły podstawowej odpowiednio owoce i warzywa, które zostały udostępnione dzieciom, o których mowa w § 2, zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub mleko, które zostało udostępnione dzieciom, o których mowa w § 2, zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

- prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z realizacją dostaw do szkół podstawowych w ramach programu odpowiednio owoców i warzyw lub mleka,

b) o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji lub przetwórstwa odpowiednio owoców i warzyw lub mleka lub w zakresie obrotu odpowiednio owocami i warzywami lub mlekiem co najmniej od 6 miesięcy, jeżeli nie są to dostawcy będący spółdzielniami rolników lub związkami spółdzielni rolników, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 443), grupami producentów rolnych lub związkami grup producentów rolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1145), organizacjami producentów owoców i warzyw lub zrzeszeniami organizacji producentów owoców i warzyw, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1318), albo organizacjami producentów mleka lub zrzeszeniami organizacji producentów mleka, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1228),

c) o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie działań związanych z zakupem, przygotowaniem dostaw oraz dostawą odpowiednio owoców i warzyw lub mleka;

2) szkoła podstawowa dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie do:

a) prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z zakupem i udostępnianiem w ramach programu odpowiednio owoców i warzyw lub mleka,

b) zakupu oraz udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, odpowiednio owoców i warzyw zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub mleka zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

c) składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie zakupione odpowiednio owoce i warzywa, które zostały udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub mleko, które zostało udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

d) prowadzenia działań z zakresu środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy,

e) przekazywania Krajowemu Ośrodkowi danych w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39.

3. W terminie do dnia 26 września 2025 r. szkoła podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie, przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce położenia szkoły podstawowej oświadczenie zawierające określenie:

1) liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka;

2) harmonogramu udostępniania odpowiednio owoców i warzyw przez podanie tygodni, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, lub mleka przez podanie tygodni, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia - w odniesieniu do obu okresów, o których mowa w § 2.

4. Wniosek o zatwierdzenie oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek. Wniosek o zatwierdzenie oraz dołączone do tego wniosku oświadczenia podlegają weryfikacji w postępowaniu o zatwierdzenie dostawcy.

5. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e, są przekazywane Krajowemu Ośrodkowi na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513).