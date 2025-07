Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury

z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. U. poz. 947)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie wprowadza zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego części na czas dłuższy niż 3 miesiące.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu skróty i określenia oznaczają:

1) ADIZ - (Air Defense Identification Zone) strefę identyfikacji obrony powietrznej;

2) AIR POLICING - szczególny rodzaj działań w czasie pokoju i kryzysu, realizowanych przez załogi statków powietrznych sił dyżurnych Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz w ramach systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (OP RP) w celu zapewnienia nienaruszalności chronionej przestrzeni powietrznej, ochrony ludności i sił zbrojnych przed atakiem z powietrza oraz udzielania pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie;

3) ALFA SCRAMBLE - hasło do startu statków powietrznych przechwytujących, stosowane w celu wykonania zadania bojowego, w ramach misji AIR POLICING systemu obrony powietrznej;

4) AMC Polska - (Airspace Management Cell) komórkę zarządzania przestrzenią powietrzną, będącą cywilno-wojskową komórką odpowiedzialną za zarządzanie i alokację elastycznych elementów struktury polskiej przestrzeni powietrznej, działającą w ramach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na podstawie porozumienia pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) AMSL - (Above Mean Sea Level) nad średnim poziomem morza;

6) ATS - (Air Traffic Services) służby ruchu lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 32 rozporządzenia SERA;

7) AUP - (Airspace Use Plan) plan użytkowania przestrzeni powietrznej o statusie NOTAM wydawany przez AMC Polska;

8) D - (Danger Area) strefę niebezpieczną w rozumieniu art. 2 pkt 65 rozporządzenia SERA;

9) FL - (Flight Level) poziom lotu w rozumieniu art. 2 pkt 78 rozporządzenia SERA;

10) GND - (Ground) poziom terenu;

11) Instytucja - Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego;

12) MATZ - (Military ATZ) strefę ruchu lotniskowego lotniska wojskowego;

13) MCTR - (Military CTR) strefę kontrolowaną lotniska wojskowego;

14) NOTAM - (Notice To Airmen) wiadomość rozpowszechnianą za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierającą informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach, a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi;

15) P - (Prohibited Area) strefę zakazaną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia SERA;

16) R - (Restricted Area) strefę ograniczoną w rozumieniu art. 2 pkt 111 rozporządzenia SERA;

17) rozporządzenia SERA - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.3));

18) SFC - (Surface) powierzchnię morza;

19) UNL - (Unlimited) bez określonej górnej granicy wysokości;

20) UUP - (Updated Airspace Use Plan) zaktualizowany AUP o statusie NOTAM, wydawany przez AMC Polska w dniu operacji w celu aktualizacji informacji zawartych w AUP.

§ 3. 1. W polskiej przestrzeni powietrznej wprowadza się następujące zakazy lub ograniczenia lotów:

1) zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową:

a) na FL 300 i poniżej tego poziomu,

b) w całej przestrzeni powietrznej w godzinach 22.00-06.00 czasu urzędowego;

2) zakaz wykonywania lotów nad obszarami miast w ich granicach administracyjnych odpowiednio dla miast:

a) o liczbie mieszkańców powyżej 25 000 do 50 000 - na wysokości mniejszej niż 500 m nad poziomem terenu dla śmigłowców i samolotów tłokowych oraz mniejszej niż 1000 m nad poziomem terenu dla samolotów wyposażonych w inne silniki,

b) o liczbie mieszkańców powyżej 50 000 do 100 000 - na wysokości mniejszej niż 1000 m nad poziomem terenu,

c) o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 - na wysokości mniejszej niż 1500 m nad poziomem terenu,

d) miasta stołecznego Warszawy - na wysokości mniejszej niż 2000 m nad poziomem terenu;

3) zakazy wykonywania lotów w strefach P, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

4) zakazy wykonywania lotów w strefach D, w terminach aktywności tych stref opublikowanych w AUP i UUP, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

5) zakazy wykonywania lotów w strefach R, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

6) ograniczenia wykonywania lotów w strefach ADIZ, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

7) zakazy wykonywania lotów nad lotniskami wojskowymi oraz nad infrastrukturą lotniskową i obiektami leżącymi na terenie lotnisk w fizycznych granicach lotnisk wojskowych w przypadku nieaktywnej MATZ albo MCTR.

2. Ustalanie liczby mieszkańców miast następuje według stanu wskazanego w dokumencie pt. "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym", aktualnym na dzień wykonywania lotu, opracowywanym przez Główny Urząd Statystyczny i publikowanym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Jeżeli z charakterystyk statku powietrznego wykonującego lot nad obszarami miast, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wynika, że w przypadku sytuacji awaryjnej wykonanie lądowania może nadmiernie narazić osoby lub mienie na ziemi, to wysokość lotu powinna być zwiększona stosownie do wymogów charakterystyk tego statku powietrznego.

§ 4. Zakazów przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową nie stosuje się do lotów wykonywanych na hasło ALFA SCRAMBLE.

§ 5. 1. Zakazów wykonywania lotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref;

4) związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych;

5) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą burmistrza (prezydenta) miasta;

6) wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych pod warunkiem:

a) uzyskania zgody burmistrza (prezydenta) miasta,

b) uzgodnienia lotu z właściwym organem ATS,

c) zachowania wysokości, która w przypadku sytuacji awaryjnej pozwoli na wykonanie lądowania bez nadmiernego narażania osób lub mienia na ziemi;

7) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

2. O planowanych lotach nad obszarami miast w ich granicach administracyjnych, z wyłączeniem lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, należy poinformować Instytucję nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem.

3. Zakazów wykonywania lotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych oraz o statusie HEAD, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, oraz o statusie STATE, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

3) wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref;

4) wykonywanych na wniosek albo za zgodą zarządzającego lotniskiem wojskowym.

§ 6. 1. Zakazów wykonywania lotów w strefach P nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą zarządzającego obiektem chronionym strefą P;

4) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

2. Zakazów wykonywania lotów w strefie EP P13 OLESNO nie stosuje się do lotów wykonywanych w celu realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zakazów wykonywania lotów w strefie EP P21 WARSZAWA II nie stosuje się do lotów lotnictwa państwowego.

4. O planowanych lotach w strefie P, z wyłączeniem lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, należy poinformować Instytucję nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem.

5. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego publikuje w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze obwieszczenia, wykaz zarządzających obiektami chronionymi strefą P, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z informacjami o adresie i stronie internetowej tych zarządzających, jeżeli ją posiadają.

§ 7. 1. Zakazów wykonywania lotów w strefach D nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą właściwego organu kierującego działaniami niebezpiecznymi w strefie D;

4) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

2. Dane kontaktowe organu kierującego działaniami niebezpiecznymi w strefie D, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, są udostępniane przez AMC Polska.

§ 8. 1. Zakazów wykonywania lotów w strefach R, z wyjątkiem strefy EP R40 SŁUPSK, nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref;

4) związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych;

5) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą zarządzającego obiektem lub rejonem chronionym strefą R;

6) wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych pod warunkiem:

a) uzgodnienia lotu z właściwym organem ATS,

b) zachowania wysokości, która w przypadku sytuacji awaryjnej pozwoli na wykonanie lądowania bez nadmiernego narażania osób lub mienia na ziemi;

7) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

2. Zakazów wykonywania lotów w strefie EP R40 SŁUPSK nie stosuje się do lotów wykonywanych za zgodą, o której mowa w art. VII ust. 3 Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 234), w tym w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia.

3. O planowanych lotach w strefie R, z wyłączeniem lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, należy poinformować Instytucję nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem.

4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego publikuje w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze obwieszczenia, wykaz zarządzających obiektami lub rejonami chronionymi strefą R, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wraz z informacjami o adresie i stronie internetowej tych zarządzających, jeżeli ją posiadają.

§ 9. 1. Ograniczeń wykonywania lotów w strefach ADIZ nie stosuje się do:

1) lotów wykonywanych w celu ochrony granicy państwowej;

2) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

3) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

4) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

2. W strefach ADIZ, za zgodą właściwego organu wojskowego, dopuszcza się loty statków powietrznych, które nie posiadają wyposażenia umożliwiającego utrzymanie dwustronnej łączności z organami ATS, bez złożenia planu lotu po poinformowaniu organu ATS odpowiedzialnego za przestrzeń, w której ma być wykonywany lot lub AMC Polska, o lokalizacji i czasie lotów.

§ 10. Zgody na wykonywanie lotów w strefach R wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 678, z 2011 r. poz. 1507 oraz z 2017 r. poz. 2351).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia4).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 5 marca 2019 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 947)

Załącznik nr 15)

ZAKAZY WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH P

Lp. Nazwa strefy Boczna granica strefy Górna granica strefy dolna granica strefy Rodzaj zakazu 1 EP P1 PIONKI Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 51°27'29"N 021°25'42"E 3500 ft/1050 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 2 EP P2 KRUPSKI MŁYN Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°33'59"N 018°36'54"E 3500 ft/1050 m AMSL GND 3 EP P3 PUŁAWY Okrąg o promieniu 4 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 51°27'26"N 021°58'26"E 5000 ft/1500 m AMSL GND 4 EP P4 BIERUŃ Okrąg o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°04'58"N 019°05'54"E 5000 ft/1500 m AMSL GND 5 EP P5 OŚWIĘCIM Okrąg o promieniu 2,8 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°01'59"N 019°15'54"E 3500 ft/1050 m AMSL GND 6 EP P6 TARNÓW Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°00'59"N 020°55'00"E 3500 ft/1050 m AMSL GND 7 EP P7 PŁOCK Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°34'21"N 019°38'47"E 2) 52°36'08"N 019°39'05"E 3) 52°36'06"N 019°42'40"E 4) 52°35'37"N 019°43'04"E 5) 52°34'16"N 019°41'13"E 1) 52°34'21"N 019°38'47"E 3000 ft/900 m AMSL GND 8 EP P9 WARSZAWA Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°10'32"N 021°08'12"E 2) 52°10'47"N 021°09'07"E 3) 52°10'04"N 021°09'51"E 4) 52°09'41"N 021°09'02"E 1) 52°10'32"N 021°08'12"E 1000 ft/300 m AMSL GND 9 EP P10 ŚWIERK Okrąg o promieniu 2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 52°07'25"N 021°20'24"E 2700 ft/800 m AMSL GND 10 EP P11 BRZEG DOLNY Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 51°16'27"N 016°43'55"E 4000 ft/1200 m AMSL GND 11 EP P12 STARE KIEJKUTY Okrąg o promieniu 1,8 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 53°38'06"N 021°04'15"E 1500 ft/450 m AMSL GND 12 EP P13 OLESNO Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°41'58"N 018°17'42"E 2) 50°45'22"N 018°11'00"E 3) 50°48'59"N 018°09'54"E 4) 50°51'59"N 018°12'54"E 5) 50°51'43"N 018°20'19"E 6) 50°48'42"N 018°24'41"E 7) 50°42'30"N 018°21'50"E 1) 50°41'58"N 018°17'42"E FL 095 GND 13 EP P14 SKARŻYSKO-KAMIENNA Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 51°06'14"N 020°54'55"E 5000 ft/1500 m AMSL GND 14 EP P15 GDAŃSK Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°21'16"N 018°43'24"E 2) 54°21'01"N 018°45'39"E 3) 54°20'14"N 018°45'23"E 4) 54°20'29"N 018°43'11"E 1) 54°21'16"N 018°43'24"E 2700 ft/800 m AMSL GND 15 EP P18 EMÓW Okrąg o promieniu 1 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 52°09'02"N 021°17'23"E 2700 ft/800 m AMSL GND 16 EP P19 WŁOCŁAWEK Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°42'22"N 018°56'50"E 2) 52°43'33"N 018°58'10"E 3) 52°41'25"N 018°59'18"E 1) 52°42'22"N 018°56'50"E 2700 ft/800 m AMSL GND 17 EP P20 MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU Okrąg o promieniu 2,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°02'08"N 019°11'19"E 3500 ft/1050 m AMSL GND 18 EP P21 WARSZAWA II Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°15'26"N 021°00'24"E 2) 52°14'57"N 021°01'20"E 3) 52°14'10"N 021°02'32"E 4) 52°13'17"N 021°03'13"E 5) 52°12'26"N 021°02'56"E 6) 52°12'06"N 021°02'07"E 7) 52°12'41"N 021°00'46"E 8) 52°13'47"N 021°00'42"E 9) 52°14'31"N 020°59'37"E 1) 52°15'26"N 021°00'24"E 2000 ft/600 m AMSL GND 19 EP P22 JASNA GÓRA Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°48'59"N 019°05'08"E 2) 50°48'57"N 019°06'16"E 3) 50°48'29"N 019°06'14"E 4) 50°48'31"N 019°04'57"E 1) 50°48'59"N 019°05'08"E 2000 ft/600 m AMSL GND 20 EP P23 TRZEBINIA Okrąg o promieniu 2,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°09'48"N 019°26'52"E 3000 ft/900 m AMSL GND 21 EP P24 JEDLICZE Okrąg o promieniu 2,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 49°42'52"N 021°40'00"E 3000 ft/900 m AMSL GND 22 EP P25 TURÓW Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°56'00"N 014°54'00"E 2) 50°56'19"N 014°56'19"E 3) 50°53'01"N 014°57'05"E 4) 50°52'35"N 014°54'01"E 5) 50°53'33"N 014°51'04"E 1) 50°56'00"N 014°54'00"E 2000 ft/600 m AMSL GND 23 EP P26 FRONTEX Okrąg o promieniu 0,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 52°13'55"N 020°59'05"E 2000 ft/600 m AMSL GND 24 EP P27 POLICE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 53°32'45"N 014°36'56"E 2) 53°35'13"N 014°35'08"E 3) 53°35'34"N 014°32'16"E 4) 53°33'44"N 014°29'40"E 5) 53°32'47"N 014°30'15"E 1) 53°32'45"N 014°36'56"E 3000 ft/900 m AMSL GND 25 EP P28 KOZIENICE Okrąg o promieniu 2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 51°39'39"N 021°27'41"E 1300 ft/400 m AMSL GND 26 EP P29 LEGIONOWO Okrąg o promieniu 0,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 52°24'23"N 020°56'33"E 1000 ft/300 m AMSL GND 27 EP P30 CZECHOWICE-DZIEDZICE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 49°54'53"N 019°00'18"E 2) 49°54'59"N 019°01'13"E 3) 49°53'50"N 019°02'12"E 4) 49°53'39"N 019°01'32"E 5) 49°54'16"N 019°00'27"E 1) 49°54'53"N 019°00'18"E 3500 ft/1050 m AMSL GND 28 EP P31 JASŁO Okrąg o promieniu 0,8 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 49°43'26"N 021°27'25"E 3500 ft/1050 m AMSL GND 29 EP P32 KĘDZIERZYN-KOŹLE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°19'19"N 018°14'38"E 2) 50°19'09"N 018°16'13"E 3) 50°16'58"N 018°17'19"E 4) 50°17'27"N 018°15'28"E 5) 50°18'31"N 018°14'26"E 1) 50°19'19"N 018°14'38"E 3500 ft/1050 m AMSL GND 30 EP P33 BOLESŁAWIEC Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 51°16'10"N 015°33'56"E 2) 51°16'45"N 015°34'05"E 3) 51°16'42"N 015°35'03"E 4) 51°16'07"N 015°34'40"E 1) 51°16'10"N 015°33'56"E 3500 ft/1050 m AMSL GND 31 EP P34 ŚWINOUJŚCIE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 53°54'21"N 014°17'14"E 2) 53°55'37"N 014°17'04"E 3) 53°55'39"N 014°18'12"E 4) 53°54'10"N 014°18'06"E 1) 53°54'21"N 014°17'14"E 1500 ft/450 m AMSL GND 32 EP P35 BIAŁOBRZEGI Okrąg o promieniu 0,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 52°26'39"N 021°03'41"E 2000 ft/600 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) - nie dotyczy lotnictwa wojskowego 33 EP P36 GDAŃSK II Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°22'42"N 018°40'41"E 2) 54°22'53"N 018°39'37"E 3) 54°22'03"N 018°39'56"E 4) 54°22'10"N 018°40'40"E 1) 54°22'42"N 018°40'41"E 2700 ft/820 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 34 EP P37 DOBRÓW Okrąg o promieniu 3,2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°32'26"N 021°01'48"E 3500 ft/1050 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) - nie dotyczy lotnictwa wojskowego 35 EP P38 OSIEK Okrąg o promieniu 3,2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°29'47"N 021°25'59"E 3500 ft/1050 m AMSL GND 36 EP P40 KRAKÓW-ZAKRZÓWEK Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°02'17"N 019°53'48"E 2) 50°02'24"N 019°54'21"E 3) 50°02'03"N 019°54'29"E 4) 50°02'06"N 019°54'22"E 5) 50°02'06"N 019°54'01"E 1) 50°02'17"N 019°53'48"E 2300 ft/700 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) - nie dotyczy lotnictwa wojskowego

Załącznik nr 2

ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH D

Lp. Nazwa Boczna granica strefy Górna granica strefy dolna granica strefy Rodzaj zakazu 1 EP D11 Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°35'01"N 015°15'03"E 2) 54°35'07"N 015°24'07"E 3) 54°25'50"N 015°48'37"E 4) 54°20'50"N 015°19'06"E 1) 54°35'01"N 015°15'03"E FL 500 GND Zakaz wykonywana lotu statku powietrznego innego niż wykonujący zadania w strefie D 2 EP D12 Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°45'34"N 014°20'13"E 2) 54°46'00"N 014°35'30"E 3) 54°14'21"N 014°47'58"E 4) 54°06'10"N 014°15'46"E 5) 54°07'38"N 014°15'17"E 1) 54°45'34"N 014°20'13"E FL 245 GND 3 EP D13 Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 55°06'14"N 016°41'53"E 2) 54°59'53"N 016°00'33"E 3) 54°46'30"N 016°09'00"E 4) 54°41'00"N 016°17'06"E 5) 54°40'39"N 016°17'50"E 6) 54°48'08"N 016°50'53"E 7) 54°49'08"N 016°50'25"E 1) 55°06'14"N 016°41'53"E FL 195 GND 4 EP D14 Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 55°06'14''N 016°41'53''E 2) 55°10'30''N 017°11'40''E 3) 54°57'12''N 017°22'24''E 4) 54°49'08''N 016°50'25''E 1) 55°06'14''N 016°41'53''E FL 195 GND 5 EP D15 Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 55°14'20"N 017°48'15"E 2) 55°17'47"N 018°23'30"E 3) 54°45'00"N 019°11'54"E 4) 54°45'00"N 019°05'37"E 5) 55°00'02"N 018°31'20"E 6) 55°01'56"N 017°58'07"E 1) 55°14'20"N 017°48'15"E FL 245 GND 6 EP D21 BIEDRUSKO Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°37'59"N 016°48'53"E 2) 52°37'59"N 016°56'53"E 3) 52°30'59"N 016°58'53"E 4) 52°28'59"N 016°49'53"E 1) 52°37'59"N 016°48'53"E FL 500 GND 7 EP D24 DRAWSKO POMORSKIE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 53°29'59"N 015°44'53"E 2) 53°29'11"N 015°48'30"E 3) 53°23'10"N 015°55'22"E 4) 53°20'23"N 015°53'16"E 5) 53°16'59"N 015°37'23"E 6) 53°19'59"N 015°34'53"E 7) 53°24'59"N 015°35'53"E 1) 53°29'59"N 015°44'53"E FL 660 GND 8 EP D25 A DĘBA Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°32'44''N 022°01'42''E 2) 50°25'09''N 021°58'17''E 3) 50°23'59''N 021°44'54''E 4) 50°25'45''N 021°44'34''E 5) 50°27'59''N 021°45'54''E 6) 50°31'45''N 021°52'53''E 1) 50°32'44''N 022°01'42''E FL 660 GND 9 EP D25 B DĘBA Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°34'15''N 021°57'32''E 2) 50°31'45''N 021°52'53''E 3) 50°32'44''N 022°01'42''E 4) 50°34'06''N 022°02'19''E 1) 50°34'15''N 021°57'32''E FL 660 GND 10 EP D26 LIPA (ZAKLIKÓW) Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°45'19"N 022°01'53"E 2) 50°41'32"N 022°04'22"E 3) 50°40'59"N 022°03'54"E 4) 50°40'59"N 022°02'08"E 5) 50°43'01"N 021°55'29"E 6) 50°44'59"N 021°55'35"E 7) 50°45'12"N 021°55'52"E 1) 50°45'19"N 022°01'53"E FL 260 GND 11 EP D27 WĘDRZYN (SULĘCIN) Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°25'59"N 015°07'53"E 2) 52°22'59"N 015°21'53"E 3) 52°21'59"N 015°21'53"E 4) 52°21'59"N 015°07'53"E 1) 52°25'59"N 015°07'53"E FL 500 GND 12 EP D29 ORZYSZ Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 53°47'59"N 021°56'53"E 2) 53°47'59"N 022°06'53"E 3) 53°45'59"N 022°11'53"E 4) 53°41'29"N 022°06'53"E 5) 53°39'04"N 022°01'39"E 6) 53°40'35"N 021°54'36"E 7) 53°45'59"N 021°50'53"E 1) 53°47'59"N 021°56'53"E FL 500 GND 13 EP D30 REMBERTÓW (ZIELONKA) Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°18'27"N 021°10'10"E 2) 52°17'58"N 021°18'01"E 3) 52°15'23"N 021°17'08"E 4) 52°15'21"N 021°13'25"E 5) 52°17'31"N 021°09'49"E 1) 52°18'27"N 021°10'10"E FL 300 GND 14 EP D31 ŻAGAŃ Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 51°36'59"N 015°19'54"E 2) 51°27'59"N 015°36'54"E 3) 51°22'59"N 015°35'54"E 4) 51°18'59"N 015°34'30"E 5) 51°29'59"N 015°12'54"E 6) 51°36'59"N 015°16'54"E 1) 51°36'59"N 015°19'54"E FL 660 GND 15 EP D32 TRZEBIEŃ Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 51°30'59"N 015°47'24"E 2) 51°24'59"N 015°53'54"E 3) 51°23'59"N 015°45'54"E 4) 51°22'59"N 015°35'54"E 5) 51°27'59"N 015°36'54"E 6) 51°30'59"N 015°43'54"E 1) 51°30'59"N 015°47'24"E FL 660 GND 16 EP D33 TORUŃ Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°58'29"N 018°34'53"E 2) 52°59'29"N 018°41'53"E 3) 52°51'59"N 018°41'53"E 4) 52°53'59"N 018°24'53"E 1) 52°58'29"N 018°34'53"E FL 500 GND 17 EP D36 JAGODNE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 51°56'29"N 022°12'54"E 2) 51°57'59"N 022°06'24"E 3) 52°01'39"N 022°08'54"E 4) 51°59'29"N 022°17'54"E 1) 51°56'29"N 022°12'54"E FL 115 GND 18 EP D37 NADARZYCE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 53°30'59"N 016°28'24"E 2) 53°27'29"N 016°28'24"E 3) 53°21'59"N 016°29'54"E 4) 53°23'59"N 016°24'54"E 5) 53°28'49"N 016°20'54"E 6) 53°29'59"N 016°22'44"E 7) 53°30'29"N 016°20'34"E 8) 53°30'59"N 016°21'24"E 9) 53°32'29"N 016°26'54"E 1) 53°30'59"N 016°28'24"E FL 245 GND 19 EP D38 STRZEPCZ Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°27'39"N 017°57'53"E 2) 54°30'49"N 017°58'33"E 3) 54°30'59"N 018°01'08"E 4) 54°27'59"N 018°01'53"E 1) 54°27'39"N 017°57'53"E FL 080 GND 20 EP D45 BŁĘDÓW Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°20'19"N 019°33'24"E 2) 50°18'49"N 019°29'54"E 3) 50°18'59"N 019°27'24"E 4) 50°20'49"N 019°27'24"E 5) 50°21'29"N 019°28'34"E 6) 50°21'59"N 019°30'54"E 7) 50°20'59"N 019°33'54"E 1) 50°20'19"N 019°33'24"E FL 080 GND 21 EP D48 HEL Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°47'24"N 018°27'12"E 2) 54°55'13"N 018°36'00"E 3) 54°45'31"N 018°57'50"E 4) 54°38'55"N 018°49'50"E 1) 54°47'24"N 018°27'12"E FL 500 GND 22 EP D51 A NIETOPEREK k/MIĘDZYRZECZA Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°28'31"N 015°29'52"E 2) 52°29'21"N 015°31'21"E 3) 52°28'40"N 015°33'04"E 4) 52°27'13"N 015°33'16"E 5) 52°27'13"N 015°32'26"E 1) 52°28'31"N 015°29'52"E FL 095 GND 23 EP D51 B NIETOPEREK k/MIĘDZYRZECZA Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°27'13"N 015°33'16"E 2) 52°24'16"N 015°36'54"E 3) 52°23'10"N 015°34'06"E 4) 52°24'57"N 015°30'39"E 5) 52°27'13"N 015°32'26"E 1) 52°27'13"N 015°33'16"E FL 095 GND 24 EP D53 A WICKO MORSKIE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°35'16"N 016°50'42"E 2) 54°30'54"N 016°38'52"E 3) 54°32'37"N 016°32'43"E 4) 54°41'36"N 016°07'45"E 5) 54°46'39"N 016°09'56"E 6) 54°52'50"N 016°42'24"E 7) 54°48'04"N 016°45'59"E 1) 54°35'16"N 016°50'42"E FL UNL GND 25 EP D53 B WICKO MORSKIE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°52'50"N 016°42'24"E 2) 54°55'50"N 016°21'56"E 3) 54°50'25"N 015°56'44"E 4) 54°43'14"N 016°03'10"E 5) 54°41'36"N 016°07'45"E 6) 54°46'39"N 016°09'56"E 1) 54°52'50"N 016°42'24"E FL 660 SFC 26 EP D53 C WICKO MORSKIE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°52'50"N 016°42'24"E 2) 54°50'43"N 016°56'38"E 3) 54°48'04"N 016°45'59"E 1) 54°52'50"N 016°42'24"E FL 305 FL 195 27 EP D53 D WICKO MORSKIE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°39'11"N 016°14'30"E 2) 54°32'16"N 016°03'45"E 3) 54°41'36"N 016°07'45"E 1) 54°39'11"N 016°14'30"E FL 225 FL 115 28 EP D54 MIERZEJA Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°23'55"N 018°59'50"E 2) 54°32'55"N 019°06'38"E 3) 54°40'55"N 019°12'50"E 4) 54°33'55"N 019°23'08"E 5) 54°27'55"N 019°22'56"E 6) 54°24'57"N 019°21'50"E 7) 54°23'55"N 019°19'42"E 1) 54°23'55"N 018°59'50"E FL 500 SFC 29 EP D56 GĄSKI Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°22'55"N 015°29'52"E 2) 54°26'55"N 015°51'52"E 3) 54°18'55"N 015°55'52"E 4) 54°14'55"N 015°33'52"E 1) 54°22'55"N 015°29'52"E FL 230 SFC 30 EP D57 MIĘDZYZDROJE Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°08'13"N 014°19'53"E 2) 54°13'31"N 014°46'53"E 3) 54°06'44"N 014°50'53"E 4) 53°58'20"N 014°19'53"E 1) 54°08'13"N 014°19'53"E FL 330 SFC

Załącznik nr 35)

ZAKAZY WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH R

Lp. Nazwa Boczna granica strefy Górna granica strefy dolna granica strefy Rodzaj zakazu 1 EP R8 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 49°37'04"N 19°32'27"E 2) 49°36'41"N 19°35'12"E 3) 49°35'59"N 19°35'39"E 4) 49°34'01"N 19°36'17"E 5) 49°33'39"N 19°34'29"E 6) 49°33'27"N 19°31'57"E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych: 7) 49°35'56"N 19°28'30"E 8) 49°36'30"N 19°29'43"E 1) 49°37'04"N 19°32'27"E FL 090 GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 2 EP R9 BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°49'08"N 23°56'01"E 2) 52°48'49"N 23°56'16"E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych: 3) 52°43'44"N 23°56'15"E 4) 52°42'24"N 23°53'23"E z wyłączeniem miejscowości Białowieża 5) 52°42'11"N 23°50'14"E 6) 52°44'02"N 23°47'20"E 7) 52°47'54"N 23°47'43"E 8) 52°49'09"N 23°48'48"E 1) 52°49'08"N 23°56'01"E FL 090 GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem oraz balonów na ogrzane powietrze od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 3 EP R10 BIESZCZADZKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 49°10'13"N 22°42'41"E 2) 49°08'49"N 22°41'23"E 3) 49°14'10"N 22°29'05"E 4) 49°12'07"N 22°26'44"E 5) 49°06'18"N 22°26'37"E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych: 1) 49°10'13"N 22°42'41"E 7500 ft/2300 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 4 EP R11 GORCZAŃSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 49°37'19"N 20°03'31"E 2) 49°36'13"N 20°13'11"E 3) 49°33'54"N 20°15'11"E 4) 49°33'18"N 20°14'52"E 5) 49°31'44"N 20°13'38"E 6) 49°30'56"N 20°11'40"E 7) 49°30'34"N 20°08'54"E 8) 49°31'18"N 20°06'59"E 9) 49°33'43"N 20°02'14"E 10) 49°34'55"N 20°01'12"E 1) 49°37'19"N 20°03'31"E 7500 ft/2300 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 5 EP R12 KAMPINOSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°25'00"N 20°40'00"E 2) 52°21'12"N 20°38'30"E 3) 52°22'30"N 20°44'00"E 4) 52°20'30"N 20°52'30"E 5) 52°18'38"N 20°53'22"E 6) 52°17'35"N 20°53'09"E 7) 52°16'22"N 20°51'16"E 8) 52°15'30"N 20°36'00"E 9) 52°17'00"N 20°20'30"E 10) 52°22'40"N 20°16'40"E 11) 52°22'20"N 20°28'30"E 1) 52°25'00"N 20°40'00"E 3800 ft/1150 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 6 EP R13 KARKONOSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°48'23"N 015°25'32"E 2) 50°48'49"N 015°25'43"E 3) 50°49'35"N 015°26'51"E 4) 50°49'34"N 015°28'38"E 5) 50°48'50"N 015°31'31"E 6) 50°50'16"N 015°33'23"E 7) 50°50'49"N 015°34'34"E 8) 50°50'40"N 015°38'18"E 9) 50°50'12"N 015°39'40"E 10) 50°49'12"N 015°39'07"E 11) 50°48'28"N 015°39'05"E 12) 50°48'20"N 015°39'24"E 13) 50°48'20"N 015°40'19"E 14) 50°49'08"N 015°40'54"E 15) 50°49'26"N 015°41'13"E 16) 50°49'15"N 015°42'17"E 17) 50°49'05"N 015°42'44"E 18) 50°48'52"N 015°43'16"E 19) 50°48'58"N 015°44'10"E 20) 50°48'52"N 015°44'43"E 21) 50°48'28"N 015°45'09"E 22) 50°47'37"N 015°44'36"E 23) 50°47'26"N 015°45'26"E 24) 50°47'08"N 015°45'28"E 25) 50°46'58"N 015°44'45"E 26) 50°47'08"N 015°43'22"E 27) 50°46'26"N 015°43'36"E 28) 50°46'15"N 015°44'01"E 29) 50°46'08"N 015°44'22"E 30) 50°46'09"N 015°46'30"E 31) 50°47'10"N 015°48'09"E 32) 50°47'03"N 015°49'57"E 33) 50°46'07"N 015°51'04"E 34) 50°45'47"N 015°50'34"E 35) 50°43'02"N 015°52'23"E 36) 50°42'30"N 015°51'03"E dalej wzdłuż granicy państwowej do punktu o współrzędnych: 1) 50°48'23"N 015°25'32"E FL 085 GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 7 EP R14 OJCOWSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°15'32"N 019°45'17"E 2) 50°14'52"N 019°49'34"E 3) 50°13'13"N 019°50'54"E 4) 50°10'26"N 019°51'15"E 5) 50°10'16"N 019°51'00"E 6) 50°10'50"N 019°49'17"E 7) 50°12'56"N 019°46'15"E 8) 50°13'34"N 019°47'51"E 9) 50°14'48"N 019°45'20"E 1) 50°15'32"N 019°45'17"E 5000 ft/1500 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 8 EP R15 PIENIŃSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 49°24'17"N 020°25'07"E 2) 49°24'36"N 020°19'48"E 3) 49°26'00"N 020°17'00"E 4) 49°26'30"N 020°20'00"E 5) 49°26'12"N 020°26'07"E 6) 49°25'30"N 020°27'30"E 7) 49°24'55"N 020°28'05"E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych: 1) 49°24'17"N 020°25'07"E 6500 ft/2000 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 9 EP R16 ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°40'29"N 023°04'24"E 2) 50°37'59"N 023°07'24"E 3) 50°31'29"N 023°00'54"E 4) 50°36'29"N 022°53'24"E 1) 50°40'29"N 023°04'24"E 4500 ft/1350 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 10 EP R17 SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°48'00"N 017°33'00"E 2) 54°41'00"N 017°33'00"E 3) 54°36'27"N 017°03'03"E 4) 54°42'10"N 017°03'00"E 5) 54°46'00"N 017°13'30"E 1) 54°48'00"N 017°33'00"E 3700 ft/1100 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 11 EP R18 ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°57'59"N 020°48'54"E 2) 50°56'49"N 020°53'34"E 3) 50°54'54"N 020°59'34"E 4) 50°53'24"N 021°07'14"E 5) 50°50'05"N 021°04'15"E 6) 50°52'59"N 020°52'24"E 7) 50°55'29"N 020°49'14"E 1) 50°57'59"N 020°48'54"E 5300 ft/1600 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 12 EP R19 TATRZAŃSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 49°20'05"N 020°03'55"E 2) 49°19'42"N 020°09'16"E 3) 49°18'53"N 020°09'08"E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych: 4) 49˚17'47"N 019˚47'41"E 5) 49˚18'43"N 019˚49'28"E 6) 49˚17'17"N 019˚51'01"E 7) 49˚16'46"N 019˚53'43"E 8) 49˚17'09"N 019˚56'10"E 9) 49˚17'15"N 019˚58'20"E 10) 49˚17'26"N 020˚00'28"E 11) 49°20'30"N 020°02'26"E 1) 49˚20'05"N 020˚03'55"E FL 115 GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 13 EP R20 WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°19'21"N 016°54'28"E 2) 52°18'26"N 016°55'08"E 3) 52°18'08"N 016°53'38"E 4) 52°16'36"N 016°52'35"E 5) 52°14'16"N 016°49'42"E 6) 52°13'40"N 016°46'09"E 7) 52°18'17"N 016°38'35"E 8) 52°19'08"N 016°39'01"E 1) 52°19'21"N 016°54'28"E 3800 ft/1150 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 14 EP R21 WIGIERSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°10'13"N 023°05'06"E 2) 54°10'09"N 023°05'50"E 3) 54°06'26"N 023°06'35"E 4) 54°02'19"N 023°15'07"E 5) 54°00'17"N 023°13'48"E 6) 53°58'35"N 023°11'25"E 7) 53°58'05"N 023°06'36"E 8) 53°59'22"N 023°02'02"E 9) 54°00'26"N 022°59'43"E 10) 54°02'37"N 022°59'09"E 11) 54°08'42"N 023°03'26"E 1) 54°10'13"N 023°05'06"E 4000 ft/1200 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 15 EP R22 WOLIŃSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°00'59"N 014°38'48"E 2) 53°59'57"N 014°39'08"E 3) 53°51'17"N 014°30'47"E 4) 53°49'52"N 014°22'58"E 5) 53°52'36"N 014°18'57"E 6) 53°55'37"N 014°27'50"E 7) 53°56'17"N 014°27'31"E 8) 53°57'01"N 014°26'21"E 9) 53°58'44"N 014°29'26"E 1) 54°00'59"N 014°38'48"E 4000 ft/1200 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 16 EP R23 BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 53°12'51"N 022°25'33"E 2) 53°22'18"N 022°27'22"E 3) 53°28'56"N 022°31'16"E 4) 53°39'16"N 022°38'49"E 5) 53°41'29"N 022°50'59"E 6) 53°44'29"N 023°12'38"E 7) 53°44'46"N 023°23'20"E 8) 53°42'01"N 023°30'57"E 9) 53°41'21"N 023°30'39"E 10) 53°40'55"N 023°14'40"E 11) 53°35'30"N 023°04'09"E 12) 53°29'46"N 022°45'41"E 13) 53°28'28"N 022°39'15"E 14) 53°15'30"N 022°40'31"E 15) 53°13'57"N 022°36'51"E 16) 53°12'46"N 022°28'55"E 1) 53°12'51"N 022°25'33"E 4000 ft/1200 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 17 EP R24 PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE" Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 53°50'19"N 017°37'03"E 2) 53°51'05"N 017°34'07"E 3) 53°51'19"N 017°31'13"E 4) 53°50'42"N 017°26'49"E 5) 53°49'58"N 017°25'34"E 6) 53°47'19"N 017°31'13"E 7) 53°45'59"N 017°35'23"E 8) 53°47'49"N 017°37'08"E 1) 53°50'19"N 017°37'03"E 3800 ft/1150 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 18 EP R25 DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 53°11'59"N 016°04'53"E 2) 53°00'59"N 015°58'53"E 3) 53°00'59"N 015°55'53"E 4) 53°04'59"N 015°50'53"E 5) 53°12'59"N 015°43'53"E 1) 53°11'59"N 016°04'53"E 3800 ft/1150 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 19 EP R26 PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°30'32"N 016°22'05"E 2) 50°29'05"N 016°25'21"E 3) 50°27'25"N 016°26'52"E 4) 50°26'31"N 016°25'52"E 5) 50°25'53"N 016°26'52"E 6) 50°25'30"N 016°23'20"E 7) 50°26'15"N 016°19'59"E 8) 50°25'18"N 016°17'15"E 9) 50°26'22"N 016°15'37"E 10) 50°27'47"N 016°15'39"E 11) 50°28'40"N 016°15'59"E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych: 1) 50°30'32"N 016°22'05"E 6400 ft/1950 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 20 EP R27 MAGURSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 49°38'05"N 021°16'38"E 2) 49°38'50"N 021°21'04"E 3) 49°33'40"N 021°31'14"E 4) 49°28'01"N 021°39'08"E 5) 49°26'27"N 021°38'08"E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych: 6) 49°25'14"N 021°28'54"E 7) 49°28'20"N 021°22'14"E 8) 49°33'41"N 021°21'07"E 1) 49°38'05"N 021°16'38"E 6100 ft/1850 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 21 EP R28 NARWIAŃSKI PARK NARODOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 53°06'33"N 022°54'59"E 2) 53°09'08"N 022°51'52"E 3) 53°07'52"N 022°47'24"E 4) 53°07'27"N 022°46'34"E 5) 53°05'34"N 022°46'38"E 6) 52°57'12"N 022°54'09"E 7) 52°56'47"N 022°57'12"E 8) 52°57'04"N 022°57'38"E 9) 53°04'09"N 022°58'42"E 10) 53°04'52"N 022°58'24"E 1) 53°06'33"N 022°54'59"E 4000 ft/1200 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem oraz balonów na ogrzane powietrze od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 22 EP R29N POLESKI PARK NARODOWY PÓŁNOCNY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 51°24'02"N 023°02'21"E 2) 51°29'49"N 023°05'14"E 3) 51°30'08"N 023°11'52"E 4) 51°27'39"N 023°18'44"E 5) 51°23'09"N 023°09'04"E 1) 51°24'02"N 023°02'21"E 4000 ft/1200 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 23 EP R29S POLESKI PARK NARODOWY POŁUDNIOWY Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 51°24'54"N 023°17'44"E 2) 51°21'46"N 023°21'01"E 3) 51°20'01"N 023°19'44"E 4) 51°21'19"N 023°13'54"E 1) 51°24'54"N 023°17'44"E 4000 ft/1200 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 24 EP R30 PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY" Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°39'40"N 014°52'20"E 2) 52°38'20"N 014°54'53"E 3) 52°37'52"N 014°54'52"E 4) 52°37'03"N 014°52'09"E 5) 52°36'43"N 014°50'41"E 6) 52°34'37"N 014°48'48"E 7) 52°34'36"N 014°47'37"E 8) 52°32'53"N 014°46'50"E 9) 52°32'36"N 014°46'23"E 10) 52°32'34"N 014°45'38"E 11) 52°34'07"N 014°39'16"E 12) 52°34'04"N 014°38'55"E 13) 52°34'26"N 014°38'37"E 14) 52°35'02"N 014°38'46"E 15) 52°36'29"N 014°43'15"E 16) 52°37'41"N 014°44'50"E 17) 52°38'07"N 014°45'41"E 18) 52°39'30"N 014°50'28"E 1) 52°39'40"N 014°52'20"E 3500 ft/1050 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) 25 EP R40 SŁUPSK Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 54°28'46"N 017°06'38"E FL 165 GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych w podanych zakresach wysokości Okrąg o promieniu 9 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 54°28'46"N 017°06'38"E FL 410 FL 165 Okrąg o promieniu 17 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 54°28'46"N 017°06'38"E FL 660 FL 410 26 EP R41 DORSZ Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°15'47"N 020°53'52"E 2) 52°15'47"N 020°55'08"E 3) 52°15'14"N 020°54'33"E 4) 52°15'32"N 020°53'53"E 1) 52°15'47"N 020°53'52"E 700 ft/200 m AMSL GND 27 EP R42 SOCHACZEW Okrąg o promieniu 6 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 52°11'56"N 020°17'25"E 3500 ft/1050 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów w strefie od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) - nie dotyczy lotnictwa wojskowego 28 EP R43 NOWY PORT Okrąg o promieniu 1,8 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 54°24'23"N 018°43'17"E 2500 ft/750 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów w strefie od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

Załącznik nr 4

OGRANICZENIA WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH ADIZ

Lp. Nazwa Boczna granica strefy Górna granica strefy dolna granica strefy Rodzaj ograniczenia 1 ADIZ ROSJA Wzdłuż granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej o szerokości 15 km w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej UNL GND Obowiązek złożenia planu lotu zawierającego informację o zamiarze wykonania lotu w strefie ADIZ i utrzymywania dwustronnej łączności radiowej z właściwym terytorialnie organem ATS 2 ADIZ BIAŁORUŚ Wzdłuż granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Białorusią o szerokości 15 km w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3 ADIZ UKRAINA Wzdłuż granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą o szerokości 15 km w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 731 i 1222 oraz z 2025 r. poz. 31, 179, 374 i 769.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 196 z 21.07.2016, str. 3, Dz. Urz. UE L 104 z 03.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 139 z 23.04.2021, str. 187, Dz. Urz. UE L 228 z 15.09.2023, str. 73, Dz. Urz. UE L 2024/379 z 26.01.2024, Dz. Urz. UE L 2024/404 z 11.04.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1111 z 23.05.2024.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2019 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 1070), które weszło w życie z dniem 31 października 2024 r.