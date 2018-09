Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury

z dnia 21 sierpnia 2018 r. (poz. 1751)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) producencie tablic - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 75a ust. 3 ustawy;

3) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę, Wojewodę Mazowieckiego oraz organy dokonujące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy;

4) znakach legalizacyjnych - rozumie się przez to znaki legalizacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

Rozdział 2

Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji

§ 3. 1. Tablice rejestracyjne produkuje się w zakładzie, w którym mogą być produkowane także inne tablice i oznaczenia pojazdów.

2. Materiałem mającym szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych jest folia odblaskowa, dla której wymagania, parametry i wzory określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy produkcji folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2.

4. W zakładzie, w którym produkowane są tablice rejestracyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Do produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystuje się wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie zapewniające przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

6. Producent tablic przeprowadza kontrolę wyprodukowanych tablic rejestracyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 4. Do produkcji tablic rejestracyjnych używa się wyłącznie materiałów odpowiadających warunkom technicznym określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 5. 1. Producent tablic prowadzi, odpowiednio do zakresu wykonywanej produkcji tablic rejestracyjnych, ewidencje, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy.

2. W ewidencji materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanej albo sprowadzonej z zagranicy oraz sprzedanej folii odblaskowej.

3. W ewidencji przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o:

1) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową,

2) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową, przyciętej zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych

- z wyszczególnieniem przetworzonego materiału, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

4. W ewidencji wyprodukowanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanych tablic rejestracyjnych:

1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych,

2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi

- z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.

5. W ewidencji sprzedanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości sprzedanych tablic rejestracyjnych:

1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;

2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi.

6. Podstawą do zamieszczenia lub zmiany danych zawartych w ewidencji są odpowiednio dokumenty potwierdzające wyprodukowanie, nabycie, sprzedaż lub zniszczenie tablic rejestracyjnych lub folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2, oraz dokumenty potwierdzające przetworzenie lub zniszczenie materiałów, o których mowa w ust. 3.

7. Do prowadzenia ewidencji oraz składania i realizacji zamówień, o których mowa w art. 75a ust. 4 i 5 ustawy, wykorzystuje się katalog kodów oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

8. Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic sprzedaje w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę producenta tablic oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość tablic i zakres numerów rejestracyjnych.

§ 7. 1. Producent tablic niszczy:

1) wyprodukowane tablice rejestracyjne nieodpowiadające wzorom lub wymaganym warunkom technicznym oraz tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 4 ustawy,

2) przetworzone materiały będące folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową lub folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową, przyciętą zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych, nieodpowiadające wymaganym warunkom technicznym lub przetworzone niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 5 ustawy

- w sposób uniemożliwiający ich użycie.

2. Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic, z zastrzeżeniem ust. 2, dostarcza w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu do organów rejestrujących.

2. Organy rejestrujące, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy, mogą przez upoważnionego przedstawiciela dokonać odbioru tablic rejestracyjnych u producenta tablic, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.

3. Producenci tablic ustalają wzajemnie sposób, zasady bezpieczeństwa oraz środki transportu tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych i materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

§ 9. 1. Producent tablic, który zakończył działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, niszczy albo przekazuje innemu producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne i materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzone materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

2. Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, materiałów i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.

3. Ewidencje, o których mowa w § 5, przekazuje się właściwemu organowi, o którym mowa w art. 75aa ust. 1 ustawy.

Rozdział 3

Produkcja i dystrybucja znaków legalizacyjnych

§ 10. 1. Producent znaków legalizacyjnych zapewnia przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie znaków legalizacyjnych odpowiadających wzorom i warunkom technicznym, określonym w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

2. W zakładzie, w którym produkowane są znaki legalizacyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Producent znaków legalizacyjnych przeprowadza kontrolę wyprodukowanych znaków legalizacyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

§ 11. 1. Znaki legalizacyjne sprzedaje się banderolowane w opakowaniach zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę ich producenta oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość i zakres numerowy znaków legalizacyjnych.

2. Zakresu numerowego znaków legalizacyjnych nie podaje się w przypadku nalepek na tablice rejestracyjne tymczasowe.

§ 12. 1. Znaki legalizacyjne są produkowane na zamówienie organów rejestrujących.

2. Producent znaków legalizacyjnych dostarcza je do organów rejestrujących w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu.

3. Organ rejestrujący może dokonać odbioru znaków legalizacyjnych u producenta tych znaków, przez upoważnionego przedstawiciela tego organu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.

§ 13. 1. Wyprodukowane znaki legalizacyjne nieodpowiadające określonemu wzorowi lub wymaganym warunkom technicznym podlegają zniszczeniu przez ich producenta, w sposób uniemożliwiający ich użycie.

2. Producent znaków legalizacyjnych sporządza protokół zniszczenia znaków, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. Ewidencje, o których mowa w § 5, prowadzone w tabelach według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach zachowują ważność.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia3).4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 maja 2012 r.

Załącznik nr 1

KATALOG KODÓW OZNACZEŃ MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH, PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ TABLIC REJESTRACYJNYCH

Tabela nr 1. Kody oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Lp. Rodzaj materiału mającego szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych Kod rodzaju Odmiana tablic rejestracyjnych Kod rodzaju i odmiany 1 Folia odblaskowa do tablic jednorzędowych 101 tło białe tło niebieskie tło żółte 101a 101b 101c 2 Folia odblaskowa do tablic dwurzędowych 102 tło białe tło niebieskie tło żółte 102a 102b 102c 3 Folia odblaskowa do tablic motocyklowych 103 tło białe tło niebieskie tło żółte 103a 103b 103c 4 Folia odblaskowa do tablic motorowerowych 104 tło białe tło niebieskie 104a 104b

Tabela nr 2. Kody oznaczeń przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Lp. Rodzaj przetworzonego materiału mającego szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych Kod rodzaju Odmiana tablic rejestracyjnych Kod rodzaju i odmiany 1 2 3 4 5 1 Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic jednorzędowych 201 tło białe tło niebieskie tło żółte 201a 201b 201c 2 Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic dwurzędowych 202 tło białe tło niebieskie tło żółte 202a 202b 202c 3 Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic motocyklowych 203 tło białe tło niebieskie tło żółte 203a 203b 203c 4 Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic motorowerowych 204 tło białe tło niebieskie 204a 204b 5 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych 205 tło białe tło niebieskie tło żółte 205a 205b 205c 6 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic dwurzędowych 206 tło białe tło niebieskie tło żółte 206a 206b 206c 7 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motocyklowych 207 tło białe tło niebieskie tło żółte 207a 207b 207c 8 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motorowerowych 208 tło białe tło niebieskie 208a 208b 95) Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych zmniejszonych 209 tło białe 209a

Tabela nr 3. Kody oznaczeń tablic rejestracyjnych

Lp. Rodzaj tablic rejestracyjnych Kod rodzaju Odmiana tablic rejestracyjnych Kod rodzaju i odmiany 1 2 3 4 5 1 Jednorzędowa bez numerów 01 tło białe tło niebieskie tło żółte 01a 01b 01c 2 Dwurzędowa bez numerów 02 tło białe tło niebieskie tło żółte 02a 02b 02c 3 Motocyklowa bez numerów 03 tło białe tło niebieskie tło żółte 03a 03b 03c 4 Motorowerowa bez numerów 04 tło białe tło niebieskie 04a 04b 5 Samochodowa zwyczajna jednorzędowa 11 2 litery, 5 cyfr 2 litery, 4 cyfry, 1itera 2 litery, 3 cyfry, 2 litery 3 litery, 1 litera, 3 cyfry 3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 3 litery, 2 cyfry, 2 litery 3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry 2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry 3 litery, 2 litery, 2 cyfry 3 litery, 5 cyfr 3 litery, 4 cyfry, 1 litera 3 litery, 3 cyfry, 2 litery 11a 11b 11c 11d 11e 11f 11g 11h 11i 11j 11k 11l 11ł 11m 6 Samochodowa zwyczajna dwurzędowa 12 2 litery, 5 cyfr 2 litery, 4 cyfry, 1 litera 2 litery, 3 cyfry, 2 litery 3 litery, 1 litera, 3 cyfry 3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 3 litery, 2 cyfry, 2 litery 3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry 2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry 3 litery, 2 litery, 2 cyfry 3 litery, 5 cyfr 3 litery, 4 cyfry, 1 litera 3 litery, 3 cyfry, 2 litery 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j 12k 12l 12ł 12m 7 Samochodowa indywidualna jednorzędowa 21 1 litera, 1 cyfra, 5 znaków 1 litera, 1 cyfra, 4 znaki 1 litera, 1 cyfra, 3 znaki 21a 21b 21c 8 Samochodowa indywidualna dwurzędowa 22 1 litera, 1 cyfra, 5 znaków 1 litera, 1 cyfra, 4 znaki 1 litera, 1 cyfra, 3 znaki 22a 22b 22c 96) Motocyklowa zwyczajna 13 2 litery, 4 cyfry 2 litery, 3 cyfry, 1 litera 3 litery, 1 litera, 3 cyfry 3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 3 litery, 2 cyfry, 2 litery 3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 3 litery, 2 litery, 2 cyfry 3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera 3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery 2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 2 litery, 1 litera, 3 cyfry 2 litery, 2 cyfry, 2 litery 2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 2 litery, 2 litery, 2 cyfry 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h 13i 13j 13k 13l 13m 13n 13o 13p 10 Motocyklowa indywidualna 23 1 litera, 1 cyfra, 5 znaków 1 litera, 1 cyfra, 4 znaki 1 litera, 1 cyfra, 3 znaki 23a 23b 23c 117) Motorowerowa zwyczajna 14 2 litery, 4 cyfry 2 litery, 3 cyfry, 1 litera 3 litery, 1 litera, 3 cyfry 3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 3 litery, 2 cyfry, 2 litery 3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 3 litery, 2 litery, 2 cyfry 3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera 3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery 2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 2 litery, 1 litera, 3 cyfry 2 litery, 2 cyfry, 2 litery 2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 2 litery, 2 litery, 2 cyfry 14a 14b 14c 14d 14e 14f 14g 14h 14i 14j 14k 14l 14m 14n 14o 14p 12 Samochodowa zabytkowa jednorzędowa 31 2 litery, 2 cyfry, 1 litera 3 litery, 1 cyfra, 1 litera 2 litery, 3 cyfry 3 litery, 2 cyfry 3 litery, 1 litera, 1 cyfra 31a 31b 31c 31d 31e 13 Samochodowa zabytkowa dwurzędowa 32 2 litery, 2 cyfry, 1 litera 3 litery, 1 cyfra, 1 litera 2 litery, 3 cyfry 3 litery, 2 cyfry 3 litery, 1 litera, 1 cyfra 32a 32b 32c 32d 32e 14 Motocyklowa zabytkowa 33 2 litery, 2 cyfry, 1 litera 3 litery, 1 cyfra, 1 litera 2 litery, 3 cyfry 3 litery, 2 cyfry 3 litery, 1 litera, 1 cyfra 33a 33b 33c 33d 33e 15 Samochodowa tymczasowa jednorzędowa 41 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera 41a 41b 16 Samochodowa tymczasowa dwurzędowa 42 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera 42a 42b 17 Motocyklowa tymczasowa 43 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera 43a 43b 18 Motorowerowa tymczasowa 44 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera 44a 44b 19 Samochodowa tymczasowa jednorzędowa badawcza 51 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 51 20 Samochodowa tymczasowa dwurzędowa badawcza 52 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 52 21 Motocyklowa tymczasowa badawcza 53 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 53 22 Motorowerowa tymczasowa badawcza 54 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 54 23 Samochodowa dyplomatyczna jednorzędowa 61 1 litera, 6 cyfr 61 24 Samochodowa dyplomatyczna dwurzędowa 62 1 litera, 6 cyfr 62 25 Motocyklowa dyplomatyczna 63 1 litera, 6 cyfr 63 26 Motorowerowa dyplomatyczna 64 1 litera, 6 cyfr 64 278) Jednorzędowa zmniejszona bez numerów 05 tło białe 05a 288) Samochodowa zwyczajna jednorzędowa zmniejszona 15 1 litera, 3 cyfry 1 litera, 2 cyfry, 1 litera 1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra 1 litera, 1 litera, 2 cyfry 1 litera, 1 cyfra, 2 litery 1 litera, 2 litery, 1 cyfra 1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera 15a 15b 15c 15d 15e 15f 15g 298) Samochodowa tymczasowa dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej 45 1 litera, 3 cyfry 1 litera, 2 cyfry, 1 litera 1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra 1 litera, 1 litera, 2 cyfry 1 litera, 1 cyfra, 2 litery 1 litera, 2 litery, 1 cyfra 1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera 45a 45b 45c 45d 45e 45f 45g

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI

1. Producent tablic prowadzi ewidencje zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 5 rozporządzenia.

2. Ewidencje prowadzi się w tabelach, według poniższego wzoru.

3. Odpowiednio do zakresu prowadzonej produkcji, w tabelach, o których mowa w pkt 2, producent tablic pomija kolumny, które zgodnie z opisem nie dotyczą zakresu wykonywanej przez niego produkcji.

4. Przy prowadzeniu ewidencji stosuje się odpowiednio następujące jednostki miary:

a) metry (m) w przypadku materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych,

b) sztuki (szt.) w przypadku tablic rejestracyjnych.

5. W tabeli nr I wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji i następnie na początek każdego miesiąca.

6. W tabelach nr II i III odpowiednio jako przychody i rozchody wpisuje się kolejno według dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 6 rozporządzenia, zmiany ilości posiadanych: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych.

7. W tabeli nr IV wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na koniec każdego miesiąca oraz na dzień zakończenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

8. W tabelach nr I i IV pola niewypełniane zakreśla się znakiem "X" lub "-".

TABELA NR I. STAN POCZĄTKOWY ................................ KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH Tablice do zniszczenia 101 102 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 2099) 01 02 03 04 0510) 11 1511) 12 21 22 13 23 14 31 32 33 41 4512) 42 43 44 51 52 53 54 61 62 63 64

TABELA NR II. PRZYCHODY Lp. Data Nazwa, nr dok. KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH Tablice do zniszczenia 101 102 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 20913) 01 02 03 04 0514) RAZEM:

TABELA NR III. ROZCHODY Lp. Data Nazwa, nr dok. KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH Tablice do zniszczenia 101 102 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 20915) 01 02 03 04 0516) 11 1517) 12 21 22 13 23 14 31 32 33 41 4518) 42 43 44 51 52 53 54 61 62 63 64 RAZEM:

TABELA NR IV. STAN KOŃCOWY ........................................ KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH Tablice do zniszczenia 101 102 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 20919) 01 02 03 04 0520) 11 1521) 12 21 22 13 23 14 31 32 33 41 4522) 42 43 44 51 52 53 54 61 62 63 64

1) Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317, 650, 957, 1099, 1356, 1479, 1480, 1481, 1544, 1592, 1629 i 1669.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 maja 2012 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 1618 oraz z 2010 r. poz. 73), które na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 622, 764, 767 i 1110) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 112), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

11) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

16) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

17) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

18) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

19) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

20) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

22) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.