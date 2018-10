Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH MEDYCZNY KURSU KWALIFIKACYJNY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Medyczny kurs kwalifikacyjny ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzą podmioty, które zapewniają:

A) realizację programu medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym w formie pisemnej;

B) sprawną organizację procesu dydaktycznego - jeden szkolący może prowadzić zajęcia praktyczne z grupą liczącą nie więcej niż 5 osób;

C) bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w medycznym kursie kwalifikacyjnym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w szczególności:

1) sale do zajęć teoretycznych wyposażone zarówno w proste, jak i techniczne środki dydaktyczne;

2) sale do zajęć praktycznych wyposażone w symulatory wysokiej wierności;

3) obszar do symulacji udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach działania Policji, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej;

4) wyposażenie do realizacji programu medycznego kursu kwalifikacyjnego, w szczególności:

a) sprzęt do zapewniania drożności dróg oddechowych oraz do monitorowania wentylacji, w tym:

- rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedel (różnego rozmiaru - w tym największa - przezroczyste, umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki),

- rurki nosowo-gardłowe,

- zestaw ssący: mechaniczny, ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych (wydajność co najmniej 20 l/min) i niemowląt,

- worek samorozprężalny, przejrzysty, o konstrukcji umożliwiającej wentylacje bierną i czynną przy objętości oddechowej od 500 do 800 ml, zapewniający częstość 10 oddechów na minutę mieszaniną o zawartości 97-100% tlenu, przy przepływie tlenu 15 l/min o konstrukcji uniemożliwiającej przekroczenie ciśnienia w układzie oddechowym 40 lub 45 cm słupa wody,

- worek samorozprężalny dla dzieci,

- maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci od 5 lat i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym,

- sprzęt do nadgłośniowego udrażniania dróg oddechowych,

- sprzęt do nieinwazyjnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wydechowym,

- sprzęt do nieinwazyjnego pomiaru wysycenia krwi tlenem,

- sprzęt do intubacji dotchawiczej, w tym laryngoskop z łyżkami, oraz rurki intubacyjne z mankietem i bez mankietu, prowadnice,

b) sprzęt do tlenoterapii, w tym:

- reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu wykonany z mosiądzu (ewentualne elementy niemetalowe antystatyczne), przystosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów i ciśnieniu zredukowanym od 4 do 5 barów,

- zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej: jedna duża i jedna mała),

- butlę tlenową aluminiową o płaskim dnie, o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów, z możliwością napełnienia w systemie DIN (dla tlenu medycznego), o ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów,

- respirator transportowy objętościowo zmienny,

c) sprzęt do ewakuacji i transportu, w tym:

- nosze typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego,

- kamizelkę - szyna kręgosłupowa, szyny i materace podciśnieniowe,

- folie izotermiczne,

- szynę wyciągową,

- nosze rolowane typu sked i półsked,

- nosze koszowe z zawiesiami,

- nosze podbierakowe,

d) sprzęt do symulacji - fantomy, w tym:

- fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego udrażniania dróg oddechowych, z użyciem sprzętu do utrzymania drożności dróg oddechowych, w tym rurek ustno-gardłowych, sprzętu nagłośniowego oraz intubacji dotchawiczej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia),

- fantom dorosłego do oceny wstępnej oraz badania urazowego, z możliwością symulacji monitorowania i zapisywania wykonywanych wdrożonych czynności,

- fantom dziecka do oceny wstępnej oraz badania urazowego, z możliwością symulacji monitorowania i zapisywania wykonywanych wdrożonych czynności,

- fantom dorosłego do ewakuacji,

- fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz do masażu pośredniego serca, z kontrolą tętna na tętnicy ramiennej oraz z monitorowaniem i oceną oddechu, i masażu, z możliwością:

- - obserwacji unoszenia się przedniej ściany klatki piersiowej w czasie wentylacji,

- - oceny prawidłowej i zbyt dużej objętości oddechowej,

- - oceny zbyt szybkiego wdechu,

- - oceny prawidłowej i nieprawidłowej głębokości ucisków klatki piersiowej,

- - oceny nieprawidłowego ułożenia palców do masażu,

- fantom do iniekcji,

- fantom do cewnikowania,

e) sprzęt do EKG, USG, AED, AED trainer, ciśnieniomierz, defibrylator manualny, symulator rytmów serca, stetoskop, glukometr,

f) materiały chirurgiczne i opatrunkowe, w tym:

- opatrunki - różne wymiary (osobiste, kompresy gazowe jałowe, gazy opatrunkowe jałowe, opaski opatrunkowe dziane, chusty trójkątne tekstylne, bandaże elastyczne, siatki opatrunkowe nr 1, 2, 3 i 6, przylepce z opatrunkiem, przylepce bez opatrunku, komplety szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających),

- aparat do płukania oka z bocznym odpływem,

- rękawiczki nitrylowe jednorazowe,

- płyn do dezynfekcji rąk,

- materiały hemostatyczne,

- zestawy do szycia ran,

- stapler,

g) sprzęt do cewnikowania,

h) sprzęt do płukania żołądka,

i) inne środki techniczne wykorzystywane w trakcie realizacji działań przez Policję, Służbę Ochrony Państwa, Państwową Straż Pożarną i Straż Graniczną.