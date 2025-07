Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 3 lipca 2025 r. (Dz. U. poz. 918)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA

Wzór graficzny

Awers





Rewers

Opis wzoru legitymacji weterana

Legitymacja koloru zielonego cieniowanego, w postaci karty z tworzywa sztucznego umożliwiającego trwałe naniesienie szaty graficznej i danych personalnych lub identyfikacyjnych, formatu ID-1, wykonana z materiału niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. W legitymacji weterana zastosowano zabezpieczenia przed fałszerstwem w postaci tła giloszowego wykonanego w technice druku offsetowego oraz mikrodruki.

Awers:

1. W prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”.

3. Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:

1) pod wizerunkiem orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE”;

2) w lewym górnym rogu napisy: „LEGITYMACJA WETERANA”, poniżej „VETERAN'S IDENTITY CARD”, poniżej „SERIA I NUMER / SERIAL AND NUMBER” wraz z miejscem na naniesienie oznaczenia serii i numeru dokumentu;

3) w lewym dolnym rogu napisy: „NAZWISKO / SURNAME” wraz z miejscem na naniesienie nazwiska, poniżej „IMIĘ / FIRST NAME” wraz z miejscem na naniesienie imienia, poniżej „Nr EWIDENCYJNY PESEL / PERSONAL NUMBER (PESEL)” wraz z miejscem na naniesienie numeru PESEL;

4) w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI / VALID WITH AN ID CARD”.

Rewers:

Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:

1) w lewym górnym rogu napisy: „MINISTER OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTER OF NATIONAL DEFENCE”;

2) w prawym górnym rogu napis: „ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY”;

3) w lewym dolnym rogu napisy: „z up. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ / Authorized by THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE” wraz z miejscem na naniesienie podpisu, poniżej „DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE” wraz z miejscem na naniesienie daty wydania;

4) w prawym dolnym rogu oznaczenie indywidualne (numeracja) naniesione w sposób trwały przez wytwórcę blankietów na etapie ich produkcji.