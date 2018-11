§ 1.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. poz. 452, z późn. zm.)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 8a dodaje się § 8b w brzmieniu:

"§ 8b. 1. Odznaką Medalu Virtus et Fraternitas jest okrągły, srebrzony i oksydowany medal o średnicy 36 mm, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na medalu umieszczony jest wypukły wizerunek orła według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, w otoku z majuskułowym, wypukłym napisem u góry "VIRTUS ET FRATERNITAS", a poniżej z dwiema wypukłymi, skrzyżowanymi, stylizowanymi gałązkami palmowymi. Na odwrotnej stronie medalu widnieje personifikacja Polonii - stylizowana postać kobiety w świetlistych zdobieniach sugerujących anielskie skrzydła, trzymająca w prawej ręce włócznię w kształcie włóczni św. Maurycego, a w lewej wieniec laurowy. W otoku umieszczony jest wypukły, majuskułowy napis będący cytatem słów Jana Pawła II: "CZŁOWIEKA TRZEBA MIERZYĆ MIARĄ SERCA".

2. Medal zawieszony jest na purpurowej, rypsowej wstążce szerokości 36 mm, z dwoma złocistymi prążkami szerokości 4 mm, umieszczonymi w tej samej odległości od brzegów wstążki.";

2) w § 13:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) § 7, 8, 9, 10, 11 i 12, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia,",

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) § 8b, zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia.";

3) w § 16 w ust. 1 po wyrazach "Krzyż Wolności i Solidarności," dodaje się wyrazy "Medal Virtus et Fraternitas,";

4) dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.