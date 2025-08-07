REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1078
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 6. Funkcjonariuszowi, któremu wydano umundurowanie reprezentacyjne, ćwiczebne i typu wojskowego, przyznaje się równoważnik w pełnej wysokości.”.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2025-08-07
- Data wejścia w życie: 2025-08-22
- Data obowiązywania: 2025-08-22
