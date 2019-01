Artykuł 9

Eskorta

Przekazywanie oraz tranzyt osób pod eskortą odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

1) właściwy organ Strony składającej wniosek zamieszcza, odpowiednio w punkcie "D" wniosku o readmisję, o którym mowa w załączniku nr 5 do Umowy, lub w punkcie "C" wniosku o tranzyt, o którym mowa w załączniku nr 6 do Umowy, następujące dane: imiona i nazwiska funkcjonariuszy eskortujących oraz serie, numery, daty wydania i utraty ważności ich dokumentów podróży;

2) właściwy organ Strony składającej wniosek niezwłocznie informuje właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek o wszelkich zmianach danych dotyczących upoważnionych funkcjonariuszy eskortujących, o których mowa w punkcie 1 niniejszego artykułu;

3) funkcjonariusze eskortujący wykonują swoje obowiązki bez broni i w ubraniu cywilnym, posiadają ważne dokumenty podróży i dokumenty służbowe, potwierdzające, że Strona rozpatrująca wniosek wyraziła zgodę na readmisję lub na tranzyt osoby eskortowanej;

4) funkcjonariusze eskortujący ponoszą odpowiedzialność za osoby eskortowane oraz za przekazanie tych osób do państwa będącego miejscem przeznaczenia;

5) funkcjonariusze eskortujący zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia dokumentów, na podstawie których osoba eskortowana jest przekazywana, oraz za przekazanie tych dokumentów organom państwa, do którego osoba eskortowana jest przekazywana;

6) funkcjonariusze eskortujący zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wewnętrznego państwa Strony rozpatrującej wniosek. Uprawnienia funkcjonariuszy eskortujących w trakcie przekazania lub tranzytu ograniczają się do obrony koniecznej, z zastrzeżeniem punktu 8 niniejszego artykułu;

7) właściwe organy Strony rozpatrującej wniosek zapewniają funkcjonariuszom eskortującym taki sam poziom ochrony i wsparcia, jaki przysługuje zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego państwa Strony rozpatrującej wniosek funkcjonariuszom państwa Strony rozpatrującej wniosek wykonującym takie zadania;

8) w przypadku nieobecności upoważnionych przedstawicieli Strony rozpatrującej wniosek, uprawnionych do udzielenia wsparcia lub pomocy, upoważnieni funkcjonariusze eskortujący mają prawo, odpowiednio do zaistniałych okoliczności, do stosowania zgodnie z prawem wewnętrznym państwa Strony rozpatrującej wniosek środków przymusu bezpośredniego jeżeli wystąpi zagrożenie ucieczką, samookaleczeniem oraz spowodowaniem uszczerbku ciała funkcjonariuszy eskortujących lub osób trzecich lub też zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia przez osobę przekazywaną lub przewożoną w tranzycie;

9) funkcjonariusze eskortujący powinni posiadać, o ile jest to wymagane, niezbędne wizy do państwa będącego miejscem przeznaczenia i państw tranzytowych.