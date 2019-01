§ 4.

1. Wniosek o przyznanie nagrody, zwany dalej "wnioskiem", zawiera:

1) wskazanie wnioskodawcy:

a) imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania,

b) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca je posiada;

2) dane dotyczące kandydata do nagrody:

a) imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania,

b) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli kandydat je posiada;

3) rodzaj nagrody;

4) uzasadnienie przyznania nagrody.

2. W przypadku gdy kandydat do nagrody nie żyje, wnioskodawca wskazuje we wniosku imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej członka rodziny, który wyraził zgodę na odebranie nagrody rzeczowej.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty, w tym materiały audio, audiowizualne lub fotografie, potwierdzające zasługi kandydata, w tym także pisemne lub utrwalone w formie audiowizualnej oświadczenia świadków jego działalności;

2) oświadczenie kandydata o zgodzie na zgłoszenie do nagrody;

3) w przypadku gdy kandydat do nagrody nie żyje - oświadczenie członka rodziny, o którym mowa w ust. 2, o zgodzie na odebranie nagrody rzeczowej.

4. Wnioskodawca składa wraz z wnioskiem podpisane oświadczenie, w którym potwierdza prawdziwość zawartych w nim danych i posiadanie prawa do dysponowania dokumentami dołączonymi do wniosku w zakresie niezbędnym do jego rozpatrzenia.

5. Do dnia rozpoznania wniosku wnioskodawca może wniosek wycofać.