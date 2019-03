Na podstawie art. 60 i art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa na 2019 r.: 1) sposób przekazywania przez: a) dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej "ustawą", w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, oraz b) dyrektora szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 3 i 4 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy - oraz wzór formularza zawierającego te informacje; 2) wzór wniosku o udzielenie odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 4 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, szkole podstawowej lub dotychczasowemu gimnazjum, prowadzonym przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną; 3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tych dotacji; 4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji; 5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 4 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji.

§ 2. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, przekazywane przez dyrektora szkoły, o której mowa w § 1 pkt 1, jednostce samorządu terytorialnego, są sporządzane na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie szkole podstawowej lub dotychczasowemu gimnazjum, prowadzonym przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 4 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, jest sporządzany na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się informacje, o których mowa w § 2.

§ 4. Wniosek o udzielenie odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, jest sporządzany przez jednostkę samorządu terytorialnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków budżetu państwa przeznaczonych w 2019 r. dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje celowe, o których mowa odpowiednio w art. 55 ust. 3 ustawy lub art. 113 ust. 3 ustawy, w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 25 września. 2. Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się: 1) w pierwszej kolejności, uwzględniając odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy, z uwzględnieniem art. 55 ust. 6 ustawy, lub kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 ustawy, z uwzględnieniem art. 113 ust. 6 ustawy, oraz prognozowaną liczbę uczniów danych klas w szkołach, które w 2019 r. są obowiązane zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; 2) następnie, na wniosek wojewody, uwzględniając różnicę między wysokością środków odpowiednio na dotację celową, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, lub dotację celową, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, wynikającą z wniosków o udzielenie tych dotacji, złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a kwotą dotacji celowej wynikającą z podziału, o którym mowa w pkt 1. 3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie informuje wojewodów o dokonanym podziale, o którym mowa w ust. 2. 4. Wojewoda w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o podziale, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o podziale, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie później jednak niż do dnia 30 września, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której jest dysponentem. 5. Wojewoda udziela odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, w terminie do: 1) dnia 4 czerwca - w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja; 2) dnia 9 sierpnia - w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 10 lipca; 3) dnia 15 października - w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 11 lipca do dnia 15 września.

§ 6. Rozliczenie wykorzystania odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 4 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, przekazywane przez dyrektora szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, jest sporządzane na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7. Rozliczenie wykorzystania odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest sporządzane na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Informacje, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 2, wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, oraz rozliczenia, o których mowa w § 6 i § 7, przekazuje się w postaci: 1) elektronicznej i papierowej albo 2) elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 2. Dane zawarte w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, są zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.

§ 9. Do dyrektorów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego stosuje się przepisy § 2 i § 8.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.2)

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska 1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315). 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. poz. 655).

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2019 R.] Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 marca 2019 r. (poz. 574) Załącznik nr 1 WZÓR - INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2019 R. Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W 2019 R.] Załącznik nr 2 WZÓR - INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W 2019 R. Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE SZKOLE PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ OSOBĘ FIZYCZNĄ DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W 2019 R.] Załącznik nr 3 WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE SZKOLE PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ OSOBĘ FIZYCZNĄ DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W 2019 R. Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2019 R.] Załącznik nr 4 WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2019 R. Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W 2019 R.] Załącznik nr 5 WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W 2019 R. Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WZÓR – ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE OTRZYMANEJ W 2019 R.] Załącznik nr 6 WZÓR - ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE OTRZYMANEJ W 2019 R. Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [WZÓR – ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO OTRZYMANEJ W 2019 R.] Załącznik nr 7 WZÓR - ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO OTRZYMANEJ W 2019 R. Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WZÓR – ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE OTRZYMANEJ W 2019 R.] Załącznik nr 8 WZÓR - ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE OTRZYMANEJ W 2019 R. Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj