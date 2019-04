§ 7.

1. Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi w terminie określonym przez rektora.

2. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa wniosek wypełniony w częściach 2-4 oraz dokumenty i oświadczenie, o których mowa w § 6 ust. 2.

3. Student, wypełniając części 2-4 wniosku, podaje określone we wzorze wniosku dane odrębnie w stosunku do każdego osiągnięcia. Osiągnięcie może być wykazane tylko raz we wniosku. Osiągnięcia należy uporządkować w ramach poszczególnych punktów wniosku w sposób uszeregowany od najważniejszego do najmniej znaczącego w opinii studenta.

4. Nazwy, tytuły i inne określenia wydarzeń, nośników dotyczące wykazywanych we wniosku osiągnięć, które oryginalnie występują w języku innym niż język polski lub angielski, należy podać w tłumaczeniu na język angielski.