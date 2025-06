§ 7.

1. W pomieszczeniach laboratoryjnych lub pomieszczeniach badawczych dopuszcza się przechowywanie do celów eksperymentalnych nadtlenków organicznych typu A w ilości nieprzekraczającej 1 kg w szafkach do magazynowania substancji wybuchowych odpornych na potencjalne wystąpienie detonacji lub szybkiej deflagracji przechowywanego w nich nadtlenku organicznego typu A, odpowiednich do właściwości danego nadtlenku organicznego typu A.

2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się przechowywanie do celów eksperymentalnych nadtlenków organicznych typu B, C, D, E i F, niewymagających kontrolowania temperatury w przeciwpożarowych szafach bezpieczeństwa o odporności ogniowej co najmniej 60 minut, spełniających co najmniej wymagania określone w Polskiej Normie PN-EN 14470-1 Ognioodporne szafki magazynowe - Część 1: Bezpieczne szafki do przechowywania płynów łatwopalnych, jeżeli nadtlenki organiczne są w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 dm3, a ich łączna masa nie przekracza w przypadku nadtlenków organicznych typu:

1) B - 5 kg;

2) C, D, E lub F - 10 kg, przy czym ilość ta dotyczy łącznej masy przechowywanych nadtlenków organicznych tych typów.

3. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się przechowywanie do celów eksperymentalnych nadtlenków organicznych typu: B, C, D, E lub F, wymagających kontrolowania temperatury, w odpowiedniej do ich właściwości temperaturze w urządzeniach chłodniczych:

1) bez wewnętrznej instalacji oświetleniowej lub z instalacją wyłączoną na stałe;

2) bez blokowania pokrywy lub drzwiczek, z uwagi na potencjalne zagrożenie wzrostem ciśnienia;

3) z możliwością stałego monitorowania temperatury wewnątrz tych urządzeń chłodniczych;

4) z zastosowaniem ustalonych przez pracodawcę rozwiązań na wypadek awarii zasilania.

4. Szafki, o których mowa w ust. 1 i 2, i urządzenia chłodnicze umieszcza się w pomieszczeniach laboratoryjnych lub pomieszczeniach badawczych w odległości co najmniej 2 m od wyjścia ewakuacyjnego. Zabronione jest umieszczanie ich przy przejściach ewakuacyjnych.

5. Próbki nadtlenków organicznych reprezentatywne dla partii produkcyjnych będących w okresie objętym gwarancją producenta należy przechowywać w magazynie oddzielonym lub magazynie izolowanym.