1. Do czasu objęcia przez posła do Parlamentu Europejskiego, o którym mowa w art. 1, mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, nie mają do niego zastosowania przepisy o zakazie łączenia z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego stanowisk i funkcji ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączonego do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

2. Do posła do Parlamentu Europejskiego, o którym mowa w art. 1, do czasu objęcia przez niego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, nie stosuje się:

1) art. 247 § 1 pkt 7 i art. 279 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego;

2) art. 383 § 1 pkt 6 i art. 492 § 1 pkt 5a Kodeksu wyborczego w zakresie wyboru na posła do Parlamentu Europejskiego.