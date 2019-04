§ 7.

Audyt zakładu przetwarzania obejmuje następujący zakres:

1) dokumentację zawierającą w szczególności:

a) w zakresie gospodarki odpadami - decyzje, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach,

b) pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.2)),

c) ewidencję odpadów,

d) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - zaświadczenia o zużytym sprzęcie, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

e) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - sprawozdania, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 7 ustawy o odpadach, w uzasadnionych przypadkach sprawozdania, o których mowa w art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz raporty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, 1669 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 730);

2) spełnienie minimalnych wymagań dla zakładu przetwarzania, o których mowa w art. 50 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

3) zgodność możliwości technicznych przetwarzania przez zakład przetwarzania zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu, dla której została wydana decyzja w zakresie gospodarki odpadami, w tym ocenę stosowanej technologii przetwarzania, z masą zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

4) zgodność masy zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z roczną mocą przerobową określoną w decyzji w zakresie gospodarki odpadami, ewidencją odpadów, o której mowa w pkt 1 lit. c, oraz sprawozdaniami, o których mowa w pkt 1 lit. e;

5) zgodność masy zużytego sprzętu przyjętego do przetworzenia oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów, o której mowa w pkt 1 lit. c, oraz pochodzących z legalizowanego urządzenia ważącego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z dokumentacją finansową, w szczególności z wartościami wskazanymi na fakturach, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do przetworzenia oraz sprzedaży odpadów do recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, a także przygotowanych do ponownego użycia, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy;

6) terminowość składania sprawozdań, o których mowa w pkt 1 lit. e, oraz zaświadczeń, o których mowa w pkt 1 lit. d;

7) zgodność prowadzonego procesu przetwarzania z obowiązującymi standardami w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu określonymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej.