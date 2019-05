Nieruchomości zaliczane do inwestycji

Aktywa trwałe przejęte za długi i przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pozostałe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od podmiotów finansowych

Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od podmiotów niefinansowych

Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od instytucji rządowych i samorządowych

Transakcje z zobowiązaniem do odkupu

Kupno papierów wartościowych z otrzymanym zobowiązaniem do odkupu

Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym zobowiązaniem do odkupu

Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu

Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału przeznaczone do obrotu

Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału przeznaczone do obrotu

Inne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przedstawiające prawo do kapitału

Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy nieprzedstawiające prawa do kapitału

Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży/papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału

Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału

Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności/papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału

Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu

461