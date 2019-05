§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rozporządzeniu 2018/1624 – rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 (Dz. Urz. UE L 277 z 07.11.2018, str. 1);”;

2) w § 3:

a) w pkt 1:

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) struktury organizacyjnej, z uwzględnieniem informacji kadrowo-płacowych,”,

– w lit. y średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. z–zl w brzmieniu:

„z) związków zawodowych,

za) oceny ratingowej,

zb) aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań banku,

zc) aktywów nieobciążonych,

zd) osób odpowiedzialnych za współpracę z Funduszem,

ze) pełnomocnictw i prokur,

zf) wykazu administratorów technicznych, w tym procedur nadawania, odbierania dostępów oraz zasad ochrony obiektów,

zg) zasad zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej uwzględniających zabezpieczenia tych ryzyk w zakresie portfela kredytów, wykazu instrumentów finansowych zabezpieczających powyższe ryzyka oraz kopii umów ramowych dotyczących zawierania tych instrumentów,

zh) informacji istotnych z punktu widzenia zachowania ciągłości operacyjnej podczas przymusowej restrukturyzacji, w tym infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do funkcjonowania podmiotu,

zi) wykazu komitetów lub innych zespołów mających kompetencje decyzyjne lub opiniujące,

zj) procesu gromadzenia i przetwarzania informacji zarządczej i sprawozdawczej, a także procedury i procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych,

zk) komunikacji w sytuacji kryzysowej,

zl) wykazu dziesięciu największych pod względem zdeponowanych środków deponentów oraz kopii umów dotyczących zobowiązań z tytułu depozytów, z wyjątkiem umów zawartych z klientami detalicznymi;”,

b) w pkt 2:

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) struktury organizacyjnej, z uwzględnieniem informacji kadrowo-płacowych,”,

– w lit. za średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zb–zm w brzmieniu:

„zb) związków zawodowych,

zc) aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań kasy,

zd) aktywów nieobciążonych,

ze) osób odpowiedzialnych za współpracę z Funduszem,

zf) pełnomocnictw i prokur,

zg) wykazu administratorów technicznych, w tym procedur nadawania, odbierania dostępów oraz zasad ochrony obiektów,

zh) zasad zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej uwzględniających zabezpieczenia tych ryzyk w zakresie portfela kredytów, wykazu instrumentów finansowych zabezpieczających powyższe ryzyka oraz kopii umów ramowych dotyczących zawierania tych instrumentów,

zi) informacji istotnych z punktu widzenia zachowania ciągłości operacyjnej podczas przymusowej restrukturyzacji, w tym infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do funkcjonowania podmiotu,

zj) wykazu komitetów lub innych zespołów mających kompetencje decyzyjne lub opiniujące,

zk) procesu gromadzenia i przetwarzania informacji zarządczej i sprawozdawczej, a także procedury i procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych,

zl) komunikacji w sytuacji kryzysowej,

zm) wykazu dziesięciu największych pod względem zdeponowanych środków deponentów oraz kopii umów dotyczących zobowiązań z tytułu depozytów, z wyjątkiem umów zawartych z klientami detalicznymi;”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz określa termin przekazania informacji oraz poziom ich konsolidacji, biorąc pod uwagę zakres i złożoność wymaganych informacji, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Podmioty krajowe, a w przypadku grup krajowe podmioty dominujące, przekazują Funduszowi informacje zgodnie z rozporządzeniem 2018/1624, w tym:

1) informacje określone w szablonach Z 01.00, Z 03.00, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01, Z 07.02, Z 07.03, Z 07.04, Z 08.00, Z 09.00, Z 10.01 i Z 10.02 załącznika I do rozporządzenia 2018/1624 – na wniosek Funduszu;

2) informacje określone w szablonie Z 02.00 załącznika I do rozporządzenia 2018/1624 – rocznie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego roku obrachunkowego;

3) informacje niewchodzące w zakres żadnej z kategorii określonych w załączniku I do rozporządzenia 2018/1624, wyłącznie w zakresie wynikającym z § 3 lub w zakresie niezbędnym dla oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 97 ust. 5 ustawy – na wniosek Funduszu.”;

5) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Informacje, o których mowa w § 5 pkt 3, Fundusz może pozyskiwać bezpośrednio od banku spółdzielczego.”;

6) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Informacje, o których mowa w § 5 pkt 3, Fundusz może pozyskiwać bezpośrednio od kasy.”;

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, są przekazywane do Funduszu w formie dokumentu elektronicznego w formacie XML, przygotowanego zgodnie ze strukturą określoną w szablonach wskazanych w załączniku I do rozporządzenia 2018/1624.”;

8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Sposób ustalania identyfikatorów wyróżniających banki, kasy, kasę krajową i firmy inwestycyjne, wymogi techniczne dla plików xml oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu funduszowi informacji, o których mowa w § 3, § 5 i § 9 rozporządzenia”,

b) w części „Identyfikatory” dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4. Identyfikatory wyróżniające krajowe podmioty dominujące inne niż banki i firmy inwestycyjne oznaczają numer Krajowego Rejestru Sądowego.”,

c) w części „Wymogi techniczne dla plików XML”:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8 bez BOM.”,

– dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Pliki są zbudowane w taki sposób, że poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii.

4. Pliki są sporządzane zgodnie z instrukcją udostępnioną na stronie internetowej Funduszu (www.bfg.pl).”.