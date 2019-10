1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 1051), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287),

2) ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 2320),

3) ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 11 września 2019 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 50 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 1051), który stanowi:

"Art. 50. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 7 uchyla się zdanie drugie;

2) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Polski związek sportowy uznaje i respektuje reguły, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 1051). Polska Agencja Antydopingowa ma wyłączne prawo do realizacji tych reguł.";

3) uchyla się rozdział 9;

4) uchyla się art. 50.";

2) art. 170 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), który stanowi:

"Art. 170. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 20 lit. a, art. 4 pkt 2-5, art. 31 pkt 4, pkt 5 lit. e, pkt 10, pkt 15 lit. c i pkt 24, art. 41 pkt 2 i 3 oraz art. 89, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 25 lit. a, art. 2 pkt 75, pkt 101 lit. c i pkt 107, art. 6 pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 pkt 2b, pkt 5, 7-9, 16, 17 i 21 oraz art. 41 pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 17, 18, pkt 20 lit. b-e, pkt 23 w zakresie art. 46b, pkt 26 lit. a i b, pkt 29, 30, pkt 34 lit. e, pkt 35 lit. b, pkt 36, pkt 37 lit. b i c, pkt 45, pkt 51 lit. f, pkt 58-73, pkt 77 lit. c i lit. j w zakresie art. 168 ust. 14 i 15, pkt 79 lit. c i pkt 80, art. 2 pkt 2 lit. f, pkt 4 lit. a, pkt 6 lit. b, pkt 8, 14, 15, pkt 16 lit. a, pkt 17-26, pkt 73 lit. a, b i lit. c w zakresie ust. 3a, art. 6 pkt 3, pkt 11, pkt 18 lit. c, pkt 24 lit. a, art. 9, art. 10, art. 17, art. 23 pkt 1 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 7, art. 23 pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 8, art. 25 pkt 4 lit. a i pkt 4 lit. b w zakresie art. 22 ust. 5a i 5c, art. 25 pkt 11 i 12, art. 30 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b i pkt 6-15, art. 31 pkt 13, 16-18, 20 i 22, art. 38, art. 41 pkt 1, 4-7, 9-11 i 21-23, art. 44 pkt 1 lit. e, pkt 2, 4-8, pkt 10 lit. a i b, pkt 11-13, 15, 16, pkt 17 lit. a tiret pierwsze i tiret drugie w zakresie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 17 lit. a tiret trzecie, pkt 17 lit. c i d, pkt 18 lit. a i lit. b tiret pierwsze i drugie, pkt 19-28 i pkt 34-36, art. 46 pkt 2 lit. a w zakresie art. 70 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz zdania drugiego i ust. 4, art. 46 pkt 2 lit. b i c, art. 47-81, art. 90, art. 92, art. 93, art. 95, art. 97, art. 98, art. 100, art. 102-118, art. 120, art. 121, art. 129, art. 132, art. 135, art. 137, art. 138, art. 140-142, art. 143, art. 144, art. 146, art. 147, art. 150-152, art. 153, art. 155-159, art. 162 oraz art. 164-169, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

4) art. 2 pkt 16 lit. b, art. 23 pkt 1 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 6, art. 23 pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 9, art. 44 pkt 17 lit. a tiret drugie w zakresie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a i aa, pkt 17 lit. b i pkt 18 lit. b tiret trzecie oraz art. 119, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

5) (uchylony)

6) art. 6 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a, pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 pkt 2a, pkt 2 lit. c, pkt 6, pkt 10 i pkt 24 lit. c oraz art. 139, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

7) art. 7, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.;

8) art. 31 pkt 21 oraz art. 46 pkt 1 i pkt 2 lit. a w zakresie art. 70 ust. 3 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

9) art. 1 pkt 40 lit. b i pkt 42, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.";

3) art. 2-11 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 2320), które stanowią:

"Art. 2. Z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego wydziela się Zakład Badań Antydopingowych.

Art. 3. Z Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego tworzy się Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Art. 4. Polskie Laboratorium Antydopingowe wstępuje w prawa i obowiązki dotyczące zwalczania dopingu w sporcie, których podmiotem był Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy.

Art. 5. 1. Mienie Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego używane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przez Zakład Badań Antydopingowych staje się mieniem Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

2. Należności i zobowiązania Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego dotyczące Zakładu Badań Antydopingowych stają się należnościami i zobowiązaniami Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

3. Wykaz mienia, należności i zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji.

4. Ustalenie wykazu, o którym mowa w ust. 3, poprzedza inwentaryzacja mienia, zobowiązań i należności przeprowadzona przez Kierownika Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego albo osobę pełniącą jego funkcję nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.

Art. 6. 1. Kierownik Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego pełni funkcję Dyrektora Polskiego Laboratorium Antydopingowego do czasu wyłonienia Dyrektora Polskiego Laboratorium Antydopingowego w drodze pierwszego konkursu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Pracownicy Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego stają się pracownikami Polskiego Laboratorium Antydopingowego. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.a)) stosuje się odpowiednio.

Art. 7. 1. Sprawy wszczęte przez Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego lub przez Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy dotyczące Zakładu Badań Antydopingowych i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi Polskie Laboratorium Antydopingowe.

2. Czynności dokonane w toku prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy.

Art. 8. 1. Dyrektor Polskiego Laboratorium Antydopingowego albo osoba pełniąca jego funkcję przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej do zatwierdzenia projekt planu finansowego Polskiego Laboratorium Antydopingowego na rok 2019. Przepis art. 47s ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Po dokonaniu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej czynności, o której mowa w art. 5 ust. 3, Dyrektor Polskiego Laboratorium Antydopingowego albo osoba pełniąca jego funkcję przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej do zatwierdzenia plan finansowy Polskiego Laboratorium Antydopingowego na rok 2019.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, po zatwierdzeniu planu finansowego Polskiego Laboratorium Antydopingowego na rok 2019, niezwłocznie przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Art. 9. Członków pierwszego składu Rady Polskiego Laboratorium Antydopingowego minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że ich powołanie następuje na wniosek organów i podmiotu, których są przedstawicielami, złożony nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.

Art. 10. W roku 2019 upoważnia się ministra właściwego do spraw kultury fizycznej do przeniesienia wydatków do wysokości 3900 tys. zł na dotację podmiotową dla Polskiej Agencji Antydopingowej.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 5 ust. 4 oraz art. 9, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

4) odnośnika nr 1 oraz art. 173 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730), które stanowią:

"1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)."

"Art. 173. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 87 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 107 pkt 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2019 r.;

3) art. 157 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.".