Art. 1.

W ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) okres podczas zawodów - okres rozpoczynający się o godzinie 23.59 w dniu poprzedzającym zawody rozumiane jako pojedynczy wyścig, gra lub konkurencja sportowa, w której zawodnik ma uczestniczyć, trwający do ich zakończenia, o ile przepisy właściwej międzynarodowej organizacji sportowej lub organizatora zawodów nie stanowią inaczej, obejmujący również okres kontroli antydopingowej związanej z zawodami.";

2) w art. 3:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) unikanie pobrania próbki fizjologicznej, niewyrażenie zgody na pobranie próbki fizjologicznej lub niezgłoszenie się na to pobranie bez ważnego uzasadnienia, po uprzednim powiadomieniu zawodnika o wytypowaniu do pobrania próbki fizjologicznej przez osobę upoważnioną do jej pobrania;",

- w pkt 10 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) poza manipulowaniem lub usiłowaniem manipulowania, o którym mowa w pkt 5, działanie zawodnika lub innej osoby zmierzające do zniechęcenia osoby zgłaszającej naruszenie przepisów antydopingowych lub grożenie osobie zgłaszającej naruszenie przepisów antydopingowych.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Współpracę, o której mowa w ust. 1 pkt 10, uznaje się za doping w sporcie, jeżeli zawodnik lub inna osoba podejmująca tę współpracę nie przedstawi dowodów potwierdzających, że współpraca z osobą o statusie osoby pomagającej w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego nie była związana ze sportem, z wykonywaniem pracy zawodowej lub że nie można było tej współpracy uniknąć.";

3) w art. 5 w ust. 1 uchyla się pkt 7;

4) w art. 12 uchyla się pkt 5;

5) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Panel Dyscyplinarny, zwany dalej "Panelem", działa, w sposób niezależny i bezstronny, zgodnie z regułami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, Światowym Kodeksem Antydopingowym oraz stosownie do przepisów Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.";

6) w art. 36 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) spełnia wymagania w zakresie bezstronności, niezależności oraz zapobiegania konfliktowi interesów zawarte w Światowym Kodeksie Antydopingowym oraz dokumentach o charakterze międzynarodowym określonych przez Światową Agencję Antydopingową.";

7) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje i odwołuje członków Panelu.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku odwołania członka Panelu lub ustania jego członkostwa w Panelu, minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje nowego członka Panelu na okres do końca jego kadencji.";

8) w art. 40 w ust. 6 skreśla się wyrazy "lub posiedzeniu";

9) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członek Panelu podlega wyłączeniu od udziału w sprawie, w której zachodzi konflikt interesów lub istnieje inna okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności zgodnie ze Światowym Kodeksem Antydopingowym i dokumentami o charakterze międzynarodowym określonymi przez Światową Agencję Anty- dopingową.";

10) w art. 47f:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) spełnia wymagania zawarte w międzynarodowym standardzie wymagań dla laboratoriów określonym przez Światową Agencję Antydopingową;",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zaprzestania spełniania jednego z wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7-10;";

11) art. 47v otrzymuje brzmienie:

"Art. 47v. 1. Laboratorium w zakresie, w jakim prowadzi analizy antydopingowe próbek fizjologicznych zawodników, stosuje standardy i dokumenty międzynarodowe określone przez Światową Agencję Antydopingową.

2. Laboratorium prowadzi działania związane z zapewnieniem prawidłowych wyników analitycznych, stosownie do standardów i dokumentów międzynarodowych określonych przez Światową Agencję Antydopingową.".