§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1542) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 3 po wyrazach "ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej" dodaje się przecinek i wyraz "lub",

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej";

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podmiot prawny - jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 2, 9 i 12 ustawy;";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, zajmującemu stanowisko w podmiocie prawnym jest minister właściwy odpowiednio do spraw gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, rybołówstwa albo żeglugi śródlądowej.";

4) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dyrektora komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego odpowiednio do spraw gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, rybołówstwa albo żeglugi śródlądowej, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 2 i 12 ustawy - w odniesieniu do uprawnionego, zatrudnionego w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 2 i 12 ustawy.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, zajmującemu stanowisko w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 2 ustawy, jest określony w załączniku do rozporządzenia.";

5) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.