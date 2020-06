§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2525 oraz z 2019 r. poz. 2002) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Przepis epizodyczny

§ 44a. 1. Podatnikowi, który zniszczy piwo zwrócone po upływie jego terminu przydatności do spożycia, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa.

2. Obniżenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik może dokonać do dnia 31 grudnia 2020 r., w przypadku całkowitego zniszczenia do dnia 31 lipca 2020 r. zwróconego piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, dokonanego:

1) w składzie podatkowym albo

2) w miejscu produkcji piwa, w przypadku gdy produkcja odbywa się na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, albo

3) za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) poinformowanie przez podatnika, przed dniem planowanego zniszczenia zwróconego piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze zniszczenia tego piwa, z podaniem planowanej daty, godziny i miejsca niszczenia piwa oraz ilości piwa przeznaczonego do zniszczenia;

2) sporządzenie przez podatnika, w dwóch egzemplarzach, protokołu zniszczenia piwa, który podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel naczelnika urzędu celno-skarbowego, potwierdzając dane umożliwiające w szczególności ustalenie:

a) daty zniszczenia piwa,

b) przyczyny zniszczenia piwa,

c) ilości zniszczonego piwa w hektolitrach ze wskazaniem liczby stopni Plato – oddzielnie dla piwa o różnej wartości stopni Plato,

d) sposobu zniszczenia piwa.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, właściwy naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika może udzielić zgody na zniszczenie piwa bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.

5. W przypadku udzielenia zgody na zniszczenie piwa bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie przez podatnika, w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym dokonano zniszczenia piwa, oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, potwierdzającego jego zniszczenie.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera w szczególności dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2, potwierdzone czytelnym podpisem składającego oświadczenie.”.