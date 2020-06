Na podstawie art. 35a ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932) zarządza się, co następuje:

2) 4000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,

4) przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia - udostępnienia na żądanie Prezesa Agencji, dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

2) rozliczenia przyznanej pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym przyznano pomoc;

1) wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy, w całości do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano pomoc;

5. Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

4. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w okresach miesięcznych, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca według stanu za miesiąc poprzedni, informacje o liczbie złożonych wniosków o przyznanie pomocy oraz o kwotach wnioskowanej pomocy.

6) informacje o podmiotach uprawnionych do reprezentowania koła gospodyń wiejskich;

2) numer, pod którym koło gospodyń wiejskich zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;

1. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w art. 35 ustawy, zwane dalej "kołem gospodyń wiejskich".

3. Do zwrotu pomocy stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505).

3. Do sprawozdania z wydatkowania pomocy koło gospodyń wiejskich dołącza wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853, z 2019 r. poz. 1824 oraz z 2020 r. poz. 300), o ile numer ten nie został już nadany.

§ 6.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego upoważnia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych do realizacji zadań i kompetencji tego ministra określonych w rozporządzeniu.