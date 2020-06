§ 3.

1. Memorandum zawiera prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o emitencie i podmiotach, o których mowa w ust. 4, w § 8 pkt 3, 6 i 10, w § 10 pkt 1, w § 11 ust. 1 pkt 10, w § 12 pkt 4 lit. b i c, pkt 6 i 15, w § 13 ust. 1 pkt 12, w § 14 ust. 3 pkt 4, w § 17 ust. 1 i ust. 4 pkt 2, w § 19 ust. 1 pkt 4 i 10, w § 21 pkt 1, w § 22 ust. 1 pkt 9, w § 23 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, pkt 6 i 14, w § 24 ust. 1 pkt 11, w § 25 ust. 2 pkt 4, w § 26 pkt 2, w § 30 ust. 1 pkt 3, 10, 12 i 13, w § 32 pkt 1, w § 33 ust. 1 pkt 10, w § 34 pkt 4 lit. b i c, pkt 6 i 15, w § 35 ust. 1 pkt 12, w § 36 ust. 3 pkt 4, w § 39 ust. 1 i ust. 4 pkt 2, w § 41 ust. 1 pkt 4, 10, 12 i 13, w § 43 pkt 1, w § 44 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, pkt 6 i 14, w § 45 ust. 2 pkt 4, w § 46 pkt 2, w § 50 pkt 3, 6 i 10, w § 52 pkt 1, w § 53 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, pkt 6 i 14, w § 55 pkt 4 oraz w § 58 ust. 1 i ust. 4 pkt 2, ich sytuacji finansowej i prawnej oraz o objętych memorandum papierach wartościowych i zasadach ich oferowania lub ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, według stanu na dzień zatwierdzenia memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej "Komisją", jeżeli jest wymagane, albo jego udostępnienia do publicznej wiadomości lub zainteresowanym inwestorom.

2. Informacje zawarte w memorandum przedstawia się w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu tych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta.

3. W przypadku gdy specyfika opisywanych w memorandum danych wymaga podania dodatkowych informacji, gwarantujących ich prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz lub jeżeli dodatkowe informacje mają znaczący wpływ na ocenę papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, emitent jest obowiązany zamieścić te informacje w treści memorandum.

4. W przypadku gdy przepisy rozporządzenia wymagają zamieszczenia w memorandum informacji dotyczących grupy kapitałowej albo w przypadku gdy emitent postanowił zamieścić w nim takie informacje, w memorandum zamieszcza się odpowiednie informacje dotyczące jednostek stowarzyszonych oraz jednostek współzależnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych - takich jednostek w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości, będących spółkami handlowymi, których działalność jest istotna z punktu widzenia działalności emitenta lub jego grupy kapitałowej.

5. Emitent będący instytucją wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej sporządza memorandum w formie określonej w rozporządzeniu dla spółki akcyjnej, a emitent będący instytucją wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą prowadzący działalność w formie innej niż spółka akcyjna - w formie określonej w rozporządzeniu dla funduszu.