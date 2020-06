Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 9 czerwca 2020 r. (poz. 1073)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa Wysokość limitów środków w euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Wysokość limitów środków w euro na operacje typu kształtowanie przestrzeni publicznej Wysokość limitów środków w euro razem dolnośląskie 2 589 271 23 240 756 12 391 245 1 573 444 6 992 543 0 46 787 259 kujawsko-pomorskie 2 805 190 26 431 207 19 766 000 320 000 2 487 540 1 024 411 52 834 348 lubelskie 3 829 166 35 375 575 30 563 423 0 3 898 817 1 580 000 75 246 981 lubuskie 684 654 16 003 765 17 079 875 72 026 3 018 373 139 255 36 997 948 łódzkie 3 905 271 36 593 152 11 440 776 0 2 071 322 1 089 648 55 100 169 małopolskie 1 698 120 37 610 089 13 609 653 507 192 3 026 684 5 770 014 62 221 752 mazowieckie 6 830 640 32 118 162 44 311 710 843 619 2 692 417 1 678 383 88 474 931 opolskie 234 500 17 726 450 10 427 370 540 000 3 200 000 1 070 000 33 198 320 podkarpackie 2 727 692 39 257 602 15 904 647 483 821 1 205 953 1 621 184 61 200 899 podlaskie 2 916 384 31 148 223 21 577 741 110 706 0 0 55 753 054 pomorskie 2 403 015 13 172 230 28 106 701 451 264 0 464 478 44 597 688 śląskie 1 144 800 19 840 328 23 068 839 0 0 0 44 053 967 świętokrzyskie 1 220 520 27 162 211 12 551 200 0 2 010 875 0 42 944 806 warmińsko-mazurskie 2 372 730 20 674 260 33 400 000 529 279 1 328 639 615 640 58 920 548 wielkopolskie 2 509 120 29 356 676 33 331 735 1 510 850 5 927 114 1 743 206 74 378 701 zachodniopomorskie 2 374 000 22 569 525 19 975 240 194 200 3 600 702 1 083 662 49 797 329 Razem 40 245 073 428 280 211 347 506 155 7 136 401 41 460 979 17 879 881 882 508 700

I A. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Wysokość limitów środków w euro razem mazowieckie 17 380 977 1 498 179 18 879 156 pozostałe 53 865 426 15 253 604 69 119 030 Razem 71 246 403 16 751 783 87 998 186

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 2 461 998 pozostałe 5 173 519 Razem 7 635 517

B. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 7 281 439 pozostałe 12 718 162 Razem 19 999 601

C. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, albo w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego, albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu Wysokość limitów w euro na operacje związane z nawadnianiem Wysokość limitów środków w euro razem mazowieckie 352 382 193 14 995 000 367 377 193 pozostałe 1 997 615 770 85 005 000 2 082 620 770 Razem 2 349 997 963 100 000 000 2 449 997 963

2) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 13 550 817 pozostałe 76 788 077 Razem 90 338 894

3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 13 083 148 pozostałe 105 853 958 Razem 118 937 106

D. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro dolnośląskie 21 944 277 kujawsko-pomorskie 0 lubelskie 54 367 336 lubuskie 4 528 290 łódzkie 4 876 768 małopolskie 32 432 024 mazowieckie 10 409 509 opolskie 3 119 372 podkarpackie 78 585 177 podlaskie 32 063 529 pomorskie 6 097 223 śląskie 24 152 381 świętokrzyskie 10 139 370 warmińsko-mazurskie 0 wielkopolskie 1 983 762 zachodniopomorskie 0 Razem 284 699 018

E. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 3 253 105 pozostałe 20 226 543 Razem 23 479 648

G. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 28 999 705 pozostałe 202 997 938 Razem 231 997 643

H. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 1 499 214 pozostałe 4 497 643 Razem 5 996 857

I. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:

1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 6 927 500 pozostałe 43 072 500 Razem 50 000 000

2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 6 857 017 pozostałe 42 634 261 Razem 49 491 278

J. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 83 016 132 pozostałe 522 941 039 Razem 605 957 171

2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 19 121 071 pozostałe 120 448 792 Razem 139 569 863

K. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 706 500 pozostałe 4 293 500 Razem 5 000 000

L. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 47 244 941 pozostałe 287 114 160 Razem 334 359 101

III. Wysokość limitów środków w 2015 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:

A. Działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 1 094 940 pozostałe 8 805 060 Razem 9 900 000

B. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mazowieckie 18 382 919 pozostałe 111 195 533 Razem 129 578 452

IV. Wysokość limitów środków w 2016 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mazowieckie 212 344 pozostałe 1 289 204 Razem 1 501 548

V. Wysokość limitów środków w 2017 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wysokość limitów środków w euro razem mazowieckie 14 600 701 0 14 600 701 pozostałe 122 865 469 802 975 123 668 444 Razem 137 466 170 802 975 138 269 145

VI. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów na poddziałania:

A. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 1 900 000 pozostałe 8 100 000 Razem 10 000 000

B. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 5 678 000 pozostałe 24 322 000 Razem 30 000 000

VII. Wysokość limitów środków w 2018 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mazowieckie 87 240 411 pozostałe 391 462 463 Razem 478 702 874

VIII. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej