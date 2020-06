§ 10.

1. Stawkę opłat za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej określa dyrektor oddziału regionalnego Agencji do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z mocą od dnia 1 kwietnia danego roku, według kalkulacji rocznej. W przypadku zmiany wysokości poniesionych kosztów utrzymania 1 mpowierzchni użytkowej stawka opłat może być korygowana częściej niż raz w roku, z tym że nowa stawka opłat obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po dacie skorygowania stawki opłat. O zmianie wysokości stawki opłat zawiadamia się osoby zajmujące miejsca w internacie nie później niż w terminie 30 dni przed planowaną datą zmiany stawki opłat. Jeżeli z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że stawka opłat będzie niższa od dotychczas obowiązującej, osoby te można zawiadomić o tym fakcie wcześniej.

2. Kalkulację kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej:

1) miejsca w internatach - ustala się na podstawie kosztów utrzymania wszystkich internatów oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego;

2) kwaterach internatowych - ustala się na podstawie kosztów utrzymania wszystkich kwater internatowych oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego;

3) kwater internatowych położonych w budynkach wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, budynkach pochodzących z najmu lub leasingu od osób trzecich - kalkuluje się oddzielnie dla każdej wspólnoty/spółdzielni, każdego budynku lub każdej grupy budynków.

3. Do powierzchni użytkowej wlicza się powierzchnię pokoju, przedpokoju, łazienki i innych pomieszczeń przynależnych do tego pokoju. Jeżeli pokój, przedpokój, łazienka i inne pomieszczenia przynależne są przeznaczone do użytkowania przez kilka osób, powierzchnię użytkową ustala się proporcjonalnie do liczby miejsc w pokoju.

4. W przypadku remontu w internacie przy kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej koszty remontu rozkłada się w równych częściach na pięć lat następujących po roku kalendarzowym, w którym przeprowadzono remont.