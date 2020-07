§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) aktualnie wykonywanej działalności - oznacza to wykonywanie przez przedsiębiorcę przy użyciu jachtu komercyjnego działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim, udokumentowanej wydanym mu pozwoleniem na wykonywanie połowów rekreacyjnych, w którym wśród gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów, został wskazany dorsz, oraz sporządzaniem raportów z połowów rekreacyjnych tego jachtu w każdym roku, począwszy od 2015 r. zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 285), a także odbyciem co najmniej 18 rejsów potwierdzonych zaświadczeniem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o złożonych raportach połowowych w ciągu każdego roku, począwszy od daty rozpoczęcia działalności;

2) jachcie komercyjnym - oznacza to jacht komercyjny w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy o bezpieczeństwie morskim, wykorzystywany przez przedsiębiorcę do aktualnie wykonywanej działalności;

3) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";

4) przedsiębiorcy - oznacza to mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę lub średniego przedsiębiorcę, będącego właścicielem albo armatorem jachtu komercyjnego;

5) przekazaniu - oznacza to przekazanie przez przedsiębiorcę jachtu komercyjnego, w formie darowizny, podmiotom zajmującym się szerzeniem dziedzictwa kulturowego na lądzie albo podmiotom zajmującym się działalnością naukową lub administracyjną, które nie prowadzą działalności gospodarczej, potwierdzone oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dokumentu, na podstawie którego dokonano przekazania;

6) przystosowaniu do wykonywania innej działalności - oznacza to przystosowanie przez przedsiębiorcę jachtu komercyjnego do wykonywania działalności innej niż wskazana w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim, potwierdzone oświadczeniem przedsiębiorcy, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim, na okres 1 roku oraz złożonym wnioskiem do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o uchylenie pozwolenia na wykonywanie połowów rekreacyjnych;

7) wsparciu finansowym - oznacza to pomoc udzielaną z budżetu państwa za wycofanie jachtu komercyjnego z aktualnie wykonywanej działalności na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, która jest pomocą przejrzystą, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 1407/2013";

8) wycofanie jachtu komercyjnego - oznacza to złomowanie jachtu komercyjnego albo jego przystosowanie do wykonywania innej działalności, albo przekazanie jachtu komercyjnego, po dniu wprowadzenia stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565);

9) złomowaniu - oznacza to przyjęcie przez stocznię jachtu komercyjnego w celu odcięcia nadburcia z lewej i prawej burty wraz z umieszczoną na nich oznaką, usunięcie silnika głównego oraz pocięcie kadłuba jachtu komercyjnego w taki sposób, aby żadna z jego części nie była większa lub równa połowie całkowitej długości kadłuba, potwierdzone wydanym przez stocznię zaświadczeniem o przyjęciu do złomowania;

10) stoczni - oznacza to stocznię posiadającą przynajmniej infrastrukturę potrzebną do budowy lub remontu jednostek identycznych albo większych, jeżeli chodzi o wagę i wymiary kadłuba w stosunku do jednostki przekazanej do złomowania.