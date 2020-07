§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) badaniach – należy przez to rozumieć badania lotniczo-lekarskie, o których mowa w art. 105 ust. 1 ustawy;

2) Naczelnym Lekarzu – należy przez to rozumieć Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego;

3) orzeczeniu lekarskim – należy przez to rozumieć orzeczenie o zdolności lub niezdolności do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych, w tym raport medyczny, o którym mowa w podczęści C sekcji 3 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011;

4) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć centrum medycyny lotniczej oraz lekarza orzecznika medycyny lotniczej;

5) rozporządzeniu (UE) nr 1178/2011 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.2));

6) rozporządzeniu (UE) nr 2015/340 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1);

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.