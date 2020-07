Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 lutego 2020 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącym zmiany Załącznika A do „Urnowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec”, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 26 lutego 2008 r.1), przez wymianę not.

Porozumienie zostało zawarte w drodze wymiany not dyplomatycznych z dnia 23 lipca 2019 r. oraz z dnia 13 marca 2020 r. i weszło w życie dnia 18 marca 2020 r.