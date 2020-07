§ 2.

1. Szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 1-3, organizuje kierownik jednostki organizacyjnej SKW właściwej w sprawach szkoleń, zwanej dalej "jednostką szkoleniową".

2. Szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 4-6, mogą być organizowane lub prowadzone w porozumieniu z:

1) inną jednostką organizacyjną SKW, zwaną dalej "inną jednostką organizacyjną";

2) podmiotami spoza SKW.

3. Szkolenia są prowadzone w formie szkoleń indywidualnych lub grupowych w systemie skoszarowanym.

4. Szkolenia podstawowe odbywają się w systemie skoszarowanym.

5. Szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 2-6, odbywają się w systemie skoszarowanym, jeżeli przewiduje to szczegółowy program szkolenia i jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia.

6. Szkolenia specjalistyczne są prowadzone w systemie stacjonarnym.

7. Skierowanie funkcjonariusza na szkolenia specjalistyczne może nastąpić po ukończeniu przez niego szkolenia podstawowego na pierwszy stopień podoficerski albo szkolenia podstawowego adaptacyjnego.

8. Szef SKW może, w przypadkach uzasadnionych koniecznością realizacji przez funkcjonariusza obowiązków służbowych w jednostce organizacyjnej SKW, wyrazić zgodę na odbycie szkolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 oraz 5 i 6, w formie indywidualnej.