§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

2) rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 - rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.2) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 160);

3) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

4) zezwoleniu - rozumie się przez to zezwolenia, o których mowa w art. 193 ust. 1 i 2 ustawy.