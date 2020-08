§ 8.

1. Komisja, w terminie 3 miesięcy od dnia powołania, przedkłada ministrowi, który ją powołał, informacje o instytutach badawczych, które mają zostać połączone, albo o instytucie badawczym, który ma zostać podzielony albo przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej, dotyczące:

1) stanu majątkowego, określonego na podstawie sprawozdań finansowych albo sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy i analizy sytuacji finansowej tych instytutów albo tego instytutu na dzień powołania komisji, w tym:

a) wykaz składników mienia, w tym praw własności intelektualnej, ze wskazaniem ich wartości bilansowej,

b) wykaz zobowiązań, w tym spornych, warunkowych i niewymagalnych, wykaz obciążeń na majątku oraz wykaz należności, w tym spornych,

c) wykaz przyznanych środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze wskazaniem stopnia ich wykorzystania i stopnia zaawansowania realizacji zadań, na które środki te zostały przyznane,

d) wykaz niezaspokojonych, w tym spornych, roszczeń pracowniczych;

2) stanu organizacyjno-prawnego na dzień powołania komisji, w tym:

a) stanu kadrowego,

b) wykaz uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych,

c) wykaz zawartych umów cywilnoprawnych, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu i terminu obowiązywania,

d) wykaz zrealizowanych projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dla których nie upłynął okres trwałości,

e) prowadzonego kształcenia doktorantów, ze wskazaniem ich liczby w podziale na dyscypliny naukowe albo dziedziny nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, i stanu realizacji kształcenia,

f) wykaz niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego ze wskazaniem stanu ich zaawansowania,

g) wykaz toczących się postępowań sądowych, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu i stanu zaawansowania;

3) proponowanego sposobu uregulowania zobowiązań tych instytutów albo tego instytutu, w tym roszczeń pracowniczych, lub zabezpieczenia możliwości ich uregulowania.

2. W przypadku gdy planowane połączenie instytutów badawczych ma polegać na włączeniu do instytutu badawczego innego instytutu badawczego albo innych instytutów badawczych, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczą instytutu badawczego, do którego ma nastąpić włączenie.

3. Do informacji, o których mowa w ust. 1, komisja dołącza w przypadku:

1) połączenia instytutów badawczych - szczegółową propozycję:

a) struktury organizacyjnej i zakresu działalności instytutu badawczego:

- który powstanie w wyniku połączenia albo

- do którego ma nastąpić włączenie innego instytutu badawczego albo innych instytutów badawczych, po dokonaniu włączenia,

b) warunków zatrudnienia pracowników:

- łączonych instytutów badawczych w instytucie badawczym, który powstanie w wyniku połączenia, albo

- instytutu badawczego włączanego do innego instytutu badawczego albo instytutów badawczych włączanych do innego instytutu badawczego w instytucie, do którego ma nastąpić włączenie,

c) zagospodarowania mienia:

- łączonych instytutów badawczych przez instytut badawczy, który powstanie w wyniku połączenia, albo

- instytutu badawczego włączanego do innego instytutu badawczego albo instytutów badawczych włączanych do innego instytutu badawczego przez instytut, do którego ma nastąpić włączenie,

d) połączenia rocznych planów finansowych tych instytutów oraz podziału nagród, premii i innych świadczeń, jeżeli połączenie miałoby nastąpić w trakcie roku obrotowego;

2) podziału instytutu badawczego - szczegółową propozycję:

a) struktury organizacyjnej i zakresu działalności instytutów badawczych, które powstaną w wyniku podziału,

b) warunków zatrudnienia pracowników tego instytutu w poszczególnych instytutach badawczych, które powstaną w wyniku podziału,

c) podziału mienia tego instytutu i rozliczeń między instytutami badawczymi, które powstaną w wyniku podziału, z tytułu jego zobowiązań, w tym roszczeń pracowniczych,

d) przejęcia przez instytuty badawcze, które powstaną w wyniku podziału, uprawnień i obowiązków tego instytutu wynikających z decyzji administracyjnych;

3) przekształcenia instytutu badawczego w instytucję gospodarki budżetowej - szczegółową propozycję warunków:

a) przejęcia przez instytucję gospodarki budżetowej mienia, zobowiązań, w tym roszczeń pracowniczych, i należności tego instytutu,

b) zatrudnienia pracowników tego instytutu w instytucji gospodarki budżetowej.